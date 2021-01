3 de 5

Este producto que hemos visto en un sin fin de películas norteamericanas pero que durante años no encontrábamos en el súper, ya se vende desde en España. Pero, ¿es sana? Pues bien, según explicó en Instagram Carlos Ríos, dietista-nutricionista y fundador del movimiento realfooding, hay que evitar aquellas que contengan azúcar y aceites vegetales refinados (como el aceite de palma, soja o girasol) y elegir aquella elaboradas con un 100% de cacahuetes.

Mercadona comercializa una crema que cumple con estos requisitos. No obstante, no conviene abusar de este alimento."Por su alta densidad calórica mi recomendación es que no sea de consumo diario, sino semanal. Combínala con fruta, por ejemplo, y no te olvides de entrenar o moverte a lo largo del día", señaló en la red social. Además, estos alimentos preparados no deben sustituir nunca a los naturales, o sea, a los cacahuetes enteros.