Las marcas blancas tienen auténticas legiones de fans. Como si se tratase de equipos de fútbol, en España somos del gazpacho de Hacendado o del de Aliada, de los yogures de Milbona (Lidl) o de los Auchan (Alcampo), de guacamole de Carrefour o del de Día. Los consumidores más entusiastas conocen todos y cada uno de estos productos, que tienen una mejor relación calidad-precio que los que tienen estampada una marca concreta en el envase.

Tradicionalmente, los productos sin etiqueta habían sido denostados por el común de los mortales ya que las malas lenguas decían que algo tan baratito no podía ser de calidad. Lo cierto es que no es así. De hecho, hay una amplia variedad de procesados saludables que comercializan los supermercados por muy buen precio y que han alcanzado (poco menos que) fama mundial. Su consumo no sólo no está relacionado con perjuicio alguno para la salud, sino que además beneficia nuestro organismo.