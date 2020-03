Éstos son los 8 consejos de los endocrinos para que te alimentes esta cuarentena

Ya van dos semanas de confinamiento y, por ahora, sabemos que aún quedan otras dos. Por eso, desde las Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) subrayan la importancia de planificar los menús para llevar una buena alimentación. Además, la organización ha dado unas serie de recomendaciones nutricionales para no engordar y mantenerse saludable:

Planificar los menús. Una organización semanal o quincenal de las comidas ayuda, en primer lugar, a hacer menos viajes al supermercado, una medida importante estos días para evitar contagios. Además, la planificación nos permite comprar solo los productos que vamos a utilizar, algo que no solo evita el desperdicio de comida, sino también la improvisación con alimentos más calóricos.

Evitar los ultraprocesados. Los bollos, los nuggets de pollo, las salchichas, los fideos instantáneos envasados o las hamburguesas son algunos alimentos de los que no se debe abusar. Aunque son menos perecederos, "no caigas en la tentación de incluirlos en la cesta de la compra con la falsa ilusión de tener reservas", apuntan desde la SEEN. Entre los ultraprocesados también se incluyen las bebidas carbonatadas.

La bollería industrial Pixabay

No a los refrescos. Los nutricionistas recomiendan sustituir las bebidas gaseosas azucaradas o los zumos con alto porcentaje de azúcar por alternativas más saludables como el agua, las infusiones o el café. Tampoco son aconsejables las opciones light. Aunque no engordan, no son la opción más saludable. Hay un estudio que asociaba su consumo a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Alimentos saciantes. Un truco para evitar consumir grandes cantidades de comida o tener hambre poco tiempo de comer es elegir alimentos saciantes y saludables. Algunos ejemplos: legumbres, frutos secos, carnes magras, pescados huevos y lácteos. Además, hay que priorizar cereales integrales: pan, arroz, pasta.

Frutas y verduras. Las Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición recuerda que confinados o en libertad, estos dos alimentos deben consumirse a diario para llevar una dieta saludable. Una opción para que duren más es optar por frutas menos perecedera como las manzana o las naranja. En el caso de la verdura, se puede comprar congelada y cocida para que dure más tiempo.

Como ya explicó EL ESPAÑOL, el brócoli es un producto muy interesante para consumir esta cuarentena. Se trata de una verdura con un buen contenido de fibra, vitaminas y minerales y que además contribuye a la buena salud cardiovascular. Además, según los últimos estudios, podría reducir el riesgo de padecer cáncer.

El brócoli

Picoteo saludable. No perder de vista lo que se pica entre horas. A media mañana o a la hora de la merienda, la mejor opción son los encurtidos, hortalizas crudas (unos bastoncitos de zanahora o pepino), tostadas integrales con atún, un yogur o una fruta.

Despejar la mente. Practicar deporte a diario (con veinte minutos es suficiente) es una buena opción para relajarse. En los últimos días han aparecido un montón de iniciativas gratuitas en Internet para hacer ejercicio desde casa. Por ejemplo, la profesora Xuan Lan da clases de yoga a diario en su canal de Instagram y de YouTube.

Otra opción para despejar la mente es hacer alguna actividad motivador. Ya sea pintar, hacer manualidades, seguir un taller de cocina saludable o hacer a mano una pancarta que sirva para mandar ánimos a todo el vecindario.

En relación al Covid-19. No hay que tomar medidas extraordinarias más allá de extremar las normas de higiene de manipulación de alimentos. No obstante, "si una persona presenta fiebre o síntomas respiratorios, debe pensar en la comida como un tratamiento médico que le ayude a superar la enfermedad", señalann desde la SEEN.