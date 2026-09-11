Los meteorólogos lo confirman: "El descenso térmico es pasajero, este fin de semana vuelven los 40 ºC a España"

Vuelve el tiempo veraniego este fin de semana a España. Meteored

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Las claves Generado con IA El descenso de temperaturas en España será breve y este fin de semana volverán los 40 ºC en Andalucía y Extremadura. Las lluvias intensas han afectado a Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, dejando una víctima mortal en esta última. Las temperaturas máximas superarán los 30 ºC en la mayor parte del país, y las noches serán algo menos calurosas. El sábado y domingo se prevén nuevos aumentos térmicos, con máximas de hasta 38 ºC en Badajoz, Córdoba y Sevilla.

El alivio térmico que ha dejado el paso de un frente por España tiene los días contados. Según el meteorólogo José Antonio Maldonado, las temperaturas volverán a dispararse durante el fin de semana.

Los primeros días de esta semana estuvieron marcados por las altas temperaturas en buena parte de la mitad sur peninsular, mientras que el norte mantuvo registros mucho más suaves, especialmente en las regiones cantábricas.

El frente que cruzó ayer la Península provocó un descenso generalizado de las temperaturas y dejó numerosas precipitaciones en las regiones mediterráneas, incluido el archipiélago balear, con episodios especialmente intensos.

Las trombas de agua afectaron principalmente a Cataluña, la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Baleares. En esta última comunidad, una mujer falleció ayer tras ser arrastrada por las aguas durante el episodio.

Sin embargo, el descenso térmico será pasajero. Maldonado señala que durante el fin de semana regresarán las máximas próximas a los 40 ºC en la mitad occidental de Andalucía y en Extremadura.

Vuelta al verano

El calor también continuará en buena parte del resto de la Península, donde las temperaturas máximas permanecerán claramente por encima de los 30 ºC. Además, estos valores se mantendrán durante la próxima semana.

El panorama será algo más llevadero durante las noches. Las mínimas dejarán de ser tan asfixiantes y sólo alcanzarán los 20 o 21 ºC en algunos puntos concretos del este y del sur.

Este viernes todavía podría registrarse algún chubasco tormentoso aislado en las comarcas más orientales, aunque la nubosidad tenderá después a desaparecer. Galicia y las regiones cantábricas tendrán cielos parcialmente nubosos.

También se esperan nubes en el área del Estrecho y el norte de Canarias, además de bancos de niebla matinales en la vertiente cantábrica y el sureste. Las temperaturas subirán en general, salvo en Canarias.

El sábado continuará la escalada térmica, aunque podrían aparecer algunas precipitaciones débiles en las zonas más orientales de la Península. También habrá bancos de niebla, mientras el resto presentará intervalos de nubes.

Las temperaturas diurnas aumentarán claramente y superarán los 35 ºC en Sevilla, Córdoba y Badajoz. El levante soplará con fuerza en el Estrecho, mientras los alisios serán fuertes en Canarias durante la jornada.

El domingo llegará un nuevo repunte generalizado. Badajoz, Córdoba y Sevilla alcanzarán máximas de 37 o 38 ºC, mientras Ourense, Jaén y Granada se situarán muy cerca de los 35 ºC.

Así, el episodio fresco quedará como un breve paréntesis dentro de una semana marcada nuevamente por el calor. La principal diferencia estará en unas noches menos sofocantes en España.