El tiempo para el lunes 30 de agosto: chubascos y tormentas en el este peninsular

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes chubascos y tormentas localmente fuertes en la Ibérica turolense, Comunidad Valenciana y sur de Cataluña, y temperaturas diurnas en descenso en el tercio este peninsular, sistema Central y Canarias y en aumento en el suroeste y alto Ebro.

Aunque en gran parte de las vertientes atlántica sur y cantábrica predominará tiempo estable, con cielo poco nuboso o con nubes medias y altas, se espera que una baja atlántica se aproxime al oeste peninsular, por lo que habrá una tendencia a la inestabilidad.

En el tercio oriental peninsular y Baleares habrá cielo nuboso, con chubascos y tormentas, que podrán ser localmente fuertes y/o persistentes en la Ibérica turolense, Comunidad Valenciana y sur de Cataluña.

El tiempo: pronóstico para el lunes 30 de agosto





Los chubascos serán más probables e intensos en zonas litorales del golfo de Valencia y sur de Cataluña durante la primera mitad del día, y durante la tarde en el interior, principalmente en montaña.

Asimismo, se esperan intervalos nubosos y nubosidad de evolución en otras zonas del norte y este de la península, con chubascos y tormentas ocasionales en los entornos montañosos, principalmente en los sistemas Central e Ibérico e interior noroeste.

En el norte de Canarias habrá intervalos nubosos, sin descartar alguna llovizna ocasional al final en islas de mayor relieve.

Posibles bancos de niebla en el litoral oeste de Galicia y algunas brumas matinales en el interior de esta comuidad, tercio oriental peninsular y alto Ebro.

Las temperaturas diurnas tienden a descender en gran parte del tercio este peninsular, sistema Central y Canarias, y a aumentar en el suroeste y alto Ebro. Podrían alcanzarse los 34 grados, localmente, en el Guadalquivir.

Poniente en el Estrecho y Alborán; predominio de vientos de componente este en el resto del área mediterránea y el Cantábrico; alisios en Canarias y predominio de vientos flojos en el resto, con rachas fuertes en zonas de tormentas.

Predicción por comunidades:

- GALICIA: Intervalos nubosos, con nubes de evolución durante las horas centrales en las zonas de montaña de Lugo y Orense donde es probable algún chubasco aislado o alguna tormenta dispersa por la tarde. Probabilidad de brumas y nieblas matinales en el litoral occidental y en las sierras del norte de Lugo.



Temperaturas con pocos cambios. En el litoral al norte de Finisterre, vientos del este y nordeste. En el resto, vientos flojos variables.



- ASTURIAS: Intervalos nubosos, con nubes bajas al principio y predominando las altas a partir de mediodía, con nubes de evolución durante las horas centrales. Probabilidad de algún chubasco aislado o alguna tormenta dispersa por la tarde en la cordillera.



Temperaturas con cambios ligeros. En el litoral, vientos del este y nordeste. En el interior, vientos flojos variables.



- CANTABRIA: Intervalos de nubes medias y altas, aumentando a partir del mediodía los intervalos de nubosidad de evolución en zonas de montaña, sin descartar algún chubasco aislado en Liébana. Cielo poco nuboso al final de la jornada.



Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo variable tendiendo en horas centrales del día a este y noreste en el litoral y aumentando en intensidad.



- PAÍS VASCO: Intervalos de nubes medias y altas, con intervalos de nubes bajas de madrugada en zonas del sur y en el litoral; a partir del mediodía intervalos de nubosidad de evolución en el sur, sobre todo en zonas de montaña.



Cielo poco nuboso al final de la jornada. Brumas y probabilidad de bancos de niebla matinales en el interior. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral. Viento flojo variable tendiendo a noreste y norte.



- CASTILLA Y LEÓN: Poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución. Probabilidad de chubascos en el extremo este y zonas de montaña del resto, ocasionalmente con tormenta.



Temperaturas sin cambios, pudiendo experimentar las mínimas un ascenso ligero y las máximas un descenso ligero. Vientos del nordeste en el noreste y flojos variables en el resto.



- NAVARRA: Intervalos de nubes medias y altas, con nubosidad baja de madrugada en zonas altas del noroeste y con predominio de la nubosidad de evolución durante la tarde. Cielo poco nuboso al final de la jornada. Brumas y probabilidad de bancos de niebla matinales en zonas altas el noroeste.



Temperaturas mínimas en ascenso en zonas altas del Pirineo y sin cambios en el resto; máximas en ascenso excepto en el tercio sur donde permanecerán sin cambios. Viento flojo del norte y noroeste, con algunos intervalos más intensos por la tarde.



- LA RIOJA: Poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas y nubosidad de evolución. Probabilidad de chubascos en la Ibérica, ocasionalmente con tormenta. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Vientos con predominio del norte, flojos en general.



- ARAGÓN: Cielo nuboso durante la jornada. Se esperan chubascos acompañados de tormentas en el tercio sur y Huesca desde la mañana, que puedan ser localmente fuertes en la Ibérica de Teruel por la tarde. No se descartan chubascos de forma más dispersa y ocasional en el resto de zonas.



Temperaturas mínimas en ascenso; máximas en descenso en la provincia de Teruel o sin cambios en el resto. Viento variable flojo.



- CATALUÑA: Cielo nuboso. Se esperan chubascos acompañados de tormenta, más abundantes e intensos en la mitad sur donde comenzarán a primeras horas, extendiéndose por la tarde al resto del territorio. Las tormentas y chubascos pueden ser localmente fuertes en el litoral y prelitoral de Tarragona, el litoral central y en el Pirineo.



Temperaturas con pocos cambios, o con descensos de las máximas en la mitad sur y ascensos de las mínimas en el Pirineo. Viento variable flojo tendiendo a componente sur, con intervalos de sur moderado en el litoral norte.



- EXTREMADURA: Poco nuboso con intervalos de nubes altas. Nubosidad de evolución en el norte, sin descartar chubascos en Gredos, ocasionalmente con tormenta. Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero y máximas sin cambios. Vientos de componente oeste, flojos.



- COMUNIDAD DE MADRID: Poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas sobre todo a primeras horas, aumentando a intervalos nubosos de evolución diurna en la sierra, donde por la tarde hay probabilidad de chubascos o tormentas dispersas en zonas altas.



Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas sin cambios o en ligero descenso. Vientos flojos variables, predominando del suroeste en horas centrales.



- CASTILLA-LA MANCHA: Poco nuboso salvo en el nordeste donde predominará el cielo nuboso, con chubascos y tormentas en la Ibérica desde primeras horas que serán más intensas durante las horas centrales cuando se extenderán de forma débil al sistema Central y al este y sur de Albacete, aumentando las nubes de evolución a la mitad este de la comunidad y disminuyendo a poco nuboso por la noche.



Brumas y algún banco de niebla matinal en el extremo sureste. Temperaturas mínimas en ascenso en la mitad este y sin cambios en la oeste. Temperaturas máximas en descenso en zonas montañosas del nordeste y en el extremo sureste de Albacete que será ligero o sin cambios en el resto.



Viento flojo, de componente oeste en la mitad occidental y variable en la oriental aunque predominando el este y sureste en horas nocturnas.



- COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo nuboso. Se esperan chubascos acompañados de tormenta en la comunidad, más probables e intensos en la mitad norte. Desde primeras horas los chubascos y tormentas pueden ser locamente fuertes en Castellón y el litoral norte de Valencia.



Temperaturas con pocos cambios o descensos de las máximas en Valencia. Viento variable flojo tendiendo a componente este.



- MURCIA: Cielo con intervalos nubosos. Nubosidad de evolución diurna en el interior, sin descartar tormentas ocasionales, más probables e intensas en las sierras. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso. Vientos variables flojos.



- BALEARES: Intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación aislada ocasionalmente acompañada de tormenta. Temperaturas con pocos cambios o en ascenso las diurnas en el norte de Mallorca. En Ibiza y Formentera, viento del sureste; en el resto, viento flojo con brisas costeras por la tarde.



- ANDALUCÍA: Cielo poco nuboso o despejado. Intervalos de nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo, con probabilidad de nieblas. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental, donde no se descarta alguna tormenta ocasional.



Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; máximas en acenso en la mitad occidental y sin cambios en el resto. Vientos variables flojos en la vertiente mediterránea y de componente oeste en el resto.



- CANARIAS: Intervalos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y al norte de las islas de mayor relieve, tendiendo por la tarde a poco nuboso en las islas más orientales. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado en general. No se descarta alguna lluvia débil y ocasional al norte de las islas de mayor relieve a últimas horas.



Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso, que será más acusado en las mínimas en medianías y cumbres. Viento del nordeste de moderado a flojo, algo más intenso en zonas del interior de Lanzarote y Fuerteventura en la primera mitad del día.



Brisas en costas del suroeste y norte. En cumbres, viento flojo con predominio de la componente norte, salvo en el Teide, donde de madrugada habrá intervalos de fuerte de noroeste.

