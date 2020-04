El tiempo: pronóstico para el jueves 2 de abril

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves precipitaciones fuertes y/o persistentes en Baleares y en la Comunidad Valenciana, viento intenso en el litoral mediterráneo y heladas débiles en zonas altas de montaña.



Las lluvias, ocasionalmente tormentosas, se mantendrán durante toda la jornada en el archipiélago balear y tenderán a remitir a partir de la segunda mitad del día en la Comunidad Valenciana.



Los chubascos, de forma más débil, también serán probables en otras zonas del este, sur y centro peninsulares, así como en el área cantábrica, y remitirán por la tarde. Las precipitaciones serán poco probables en el tercio occidental de la Península. En Canarias, habrá intervalos nubosos, en parte de evolución diurna.



La cota de nieve se situará entre los 1.400/1.600 metros en los Pirineos; oscilará entre los 1.200/1.500 metros en la Ibérica meridional, y en sierras del sureste alcanzará los 1.200/1.400 metros y subirá hasta los 1.600 metros.



Las temperaturas máximas aumentarán en el norte de Aragón y de Cataluña, Extremadura, oeste de Andalucía y en el sur de Galicia, y bajarán en el Cantábrico y en levante. Los valores mínimos subirán en Asturias y descenderán en la meseta sur y en Murcia. Aparecerán heladas débiles en zonas altas de montaña.



Intervalos de viento fuerte del noreste en el litoral mediterráneo al norte del cabo de la Nao y del oeste en el Estrecho y en Alborán. Viento del noreste en el litoral gallego y del noroeste en el Ebro. En el resto, viento flojo variable, con tendencia a componente norte en la Península.



Predicción por comunidades autónomas:





- GALICIA: en el norte, nuboso o cubierto con tendencia por la tarde a intervalos nubosos o poco nuboso. En el sur, nuboso en las horas centrales del día y poco nuboso o intervalos nubosos durante el resto del día. Lluvias débiles y chubascos en la zona de A Mariña y en el extremo noroeste de La Coruña, sin descartarlas en el resto de la mitad este y en el norte. Probables brumas y bancos de niebla matinales en el sur y en montañas de Orense, interior de Pontevedra y en montañas de Lugo. Temperaturas mínimas sin cambios o en aumento, y máximas sin cambios en el noreste y en aumento en el resto. Las temperaturas mínimas es probable que se alcancen al final del día en el norte. En el sureste, viento flojo variable con predominio del norte por la tarde. En el resto, viento del noreste, flojo en el interior, salvo algunos intervalos más intensos en las horas centrales del día, y más intenso en el litoral donde puede haber intervalos fuertes en torno a Fisterra.



- ASTURIAS: nuboso o cubierto con lluvias débiles y chubascos dispersos, que tenderán a remitir por la tarde, con tendencia por la noche a nuboso o intervalos nubosos. Cota de nieve en torno a los 1.600/1.800 metros. Temperaturas mínimas en ascenso, salvo en la Cordillera y Picos donde habrá pocos cambios, y máximas sin cambios. Las temperaturas mínimas es probable que se alcancen al final del día. Viento del norte y noreste, por lo general flojo, más intenso en el litoral occidental.



- CANTABRIA: cielo nuboso o cubierto. Lluvias débiles, poco probables en Valderredible y en el litoral oriental, con tendencia a remitir a lo largo del día. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en el interior, más probables en Liébana y en el entorno de Pas-Miera. Temperaturas con pocos cambios, con mínimas que localmente se darán al final del día. Heladas débiles y dispersas en cotas altas del extremo suroeste. Viento flojo con predominio del norte.



- PAIS VASCO: nuboso o cubierto, con lluvias débiles durante la primera mitad del día en Alava y en los extremos sur y oeste de Vizcaya, hasta abrirse claros a mediodía. No se descarta alguna bruma o banco de niebla matinal en zonas altas del este. Temperaturas con cambios ligeros, excepto un aumento de las máximas en Alava, más acusado en el este, y mínimas que localmente se darán al final del día. Viento flojo de componente norte, con algún intervalo más intenso en Alava durante las horas centrales del día.



- CASTILLA Y LEON: nuboso o cubierto, salvo en el suroeste, con intervalos nubosos, hasta disminuir al final del día a cielo poco nuboso. Precipitaciones débiles en el norte montañoso, más dispersas en el resto, que irán desapareciendo a partir de la tarde. No se descartan bancos de niebla en montaña. Cota de nieve sobre los 1.400/1.600 metros. Temperaturas mínimas en ligero descenso, y máximas en ascenso ligero. Heladas débiles en zonas de montaña. Vientos del noreste flojos que aumentarán de intensidad por la tarde.



- NAVARRA: cielo cubierto al principio de la jornada, con lluvias débiles de madrugada, que disminuirán a intervalos nubosos por la tarde. Brumas matinales en Pirineos. Temperaturas mínimas en descenso ligero, que pueden permanecer sin cambios en la Ribera. Máximas en aumento, ligero en el tercio norte. Heladas débiles y dispersas en Pirineos. Viento flojo del norte y noroeste, con intervalos algo más intensos en las horas centrales del día.



- LA RIOJA: nuboso con tendencia a poco nuboso y precipitaciones débiles, más frecuentes en la sierra, que irán desapareciendo durante la tarde. Cota de nieve sobre los 1.500/1.600 metros. Bancos de niebla matinales en la montaña y en la Rioja Alta. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Heladas débiles en la sierra. Vientos variables flojos que aumentarán de intensidad al noroeste y norte.



- ARAGON: cielo nuboso o cubierto con lluvias y chubascos dispersos, con tendencia por el noroeste a remitir y a disminuir la nubosidad a últimas horas de la jornada. Cota de nieve entre los 1.400/1.600 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios, y máximas en descenso en el sur de Teruel y ascenso en el resto. Viento de componente norte en la Ibérica y variable flojo en el resto, con tendencia en el valle del Ebro a noroeste moderado a últimas horas de la jornada.



- CATALUÑA: cielo nuboso o cubierto con lluvias y chubascos, que en el litoral pueden ir ocasionalmente con tormenta, con tendencia por el noreste a remitir y a disminuir la nubosidad a últimas horas del día. Cota de nieve en torno a los 1.200 metros en el Pirineo oriental, y a los 1.400/1.600 metros en el occidental. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste moderado en el litoral, con intervalos de fuerte en el sector central, y flojo en el interior, que amainará en general a últimas horas de la jornada.



- EXTREMADURA: nuboso en el sur y poco nuboso en el norte, hasta aumentar a intervalos nubosos en las horas diurnas. Chubascos débiles al principio del día en el sur, más dispersos y ocasionales en otros puntos, que remitirán a partir de la tarde. Al final del día, el cielo tenderá a poco nuboso. No se descarta algún banco de niebla matinal. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios y máximas en ascenso. Viento del oeste, que aumentará de intensidad a noroeste y norte a mediodía.



- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos nubosos, con tendencia a disminuir la nubosidad a lo largo del día, y alguna precipitación débil, más probable en la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente y las máximas subirán también ligeramente. Habrá heladas débiles en las zonas más altas de la sierra. Viento flojo con predominio del noreste.



- CASTILLA-LA MANCHA: nuboso o intervalos nubosos, con tendencia a disminuir la nubosidad a lo largo del día, hasta quedar poco nuboso en general, con alguna precipitación de débil a moderada, más probable en el sureste, donde los chubascos pueden ser persistentes y de carácter tormentoso. La cota de nieve subirá hasta los 1.500/1.800 metros a lo largo del día. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en descenso en el extremo oriental y sin cambios o en ligero ascenso en el resto, más acusado en la mitad occidental de Toledo. Heladas débiles en cotas altas de la Ibérica. Viento flojo variable, con predominio de la componente norte.



- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo nuboso o cubierto, con lluvias y chubascos que pueden ir ocasionalmente con tormenta, y pueden ser localmente fuertes en la mitad sur, preferentemente en los litorales del sur de Valencia y norte de Alicante, donde pueden además ser persistentes. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Viento del noreste moderado en el litoral, con intervalos de fuerte en los de Valencia y norte de Alicante, y flojo en el interior, hasta amainar en general a últimas horas del día.



- MURCIA: cielos nubosos. No se descartan chubascos, más probables durante la tarde, que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de tormentas y granizo menudo. Temperaturas en descenso. Vientos variables.



- BALEARES: cielo nuboso o cubierto con chubascos acompañados ocasionalmente de tormenta y granizo, que pueden ser localmente fuertes y persistentes. Temperaturas en ligero descenso. Viento flojo variable, con predominio de la componente este, que aumentarán por la tarde o noche a este y noreste moderado, con algún intervalo de fuerte.



- ANDALUCIA: cielos nubosos con precipitaciones que se extenderán de oeste a este , sin descartar que sean localmente fuertes por la mañana en la mitad occidental y en el litoral mediterráneo, y por la tarde en el interior oriental, ocasionalmente acompañadas de tormentas y granizo menudo. Se abrirán claros a últimas horas del día en la mitad occidental y en el litoral mediterráneo. Cota de nieve inicialmente en torno a los 1.200/1.400 metros, que subirá por la mañana. Temperaturas mínimas en descenso en el extremo oriental y sin cambios en el resto, y máximas en descenso en la mitad oriental, en ascenso en el tercio occidental y sin cambios en el resto. Vientos de componente oeste, ocasionalmente fuertes de madrugada en el litoral atlántico, y por la tarde en la vertiente mediterránea.



- CANARIAS: en Lanzarote y Fuerteventura, predominio de cielos poco nubosos o despejados. En el resto de islas, intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en zonas del interior durante las horas centrales de la jornada. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del noreste en las islas orientales y de componente este flojo en las occidentales.