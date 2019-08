Éste es el tiempo que nos espera para este fin de semana

La Agencia Española de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes temperaturas altas en las islas orientales de Canarias y levante fuerte en el Estrecho. En casi todo el país se espera tiempo estable con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente existe la posibilidad de chubascos dispersos en Baleares, y de alguna lluvia débil en el área del Estrecho y Melilla. Asimismo, se desarrollarán intervalos de nubes de evolución en Castilla y León, Extremadura y zonas de montaña próximas.

Temperaturas en aumento en Canarias, alcanzando valores significativamente altos en las islas orientales. Diurnas en ascenso en el tercio norte peninsular, más acusado en el área cantábrica. Sin cambios apreciables en el resto.

Vientos de componente este en el área mediterránea y resto del sur y sudeste peninsular, con levante fuerte en el área del Estrecho. Alisios en Canarias, con intervalos de fuertes. Vientos flojos en el resto.

El pronóstico del tiempo para el viernes 23 de agosto.

Sábado

Intervalos nubosos en Baleares, litoral sur del Levante, área del Estrecho y Melilla, con baja probabilidad de precipitaciones débiles. Nubosidad de evolución diurna en zonas del interior, más compacta en la mitad norte peninsular, con probabilidad de chubascos y tormentas ocasionales en la cordillera Cantábrica occidental y proximidades. En Canarias, intervalos nubosos y probables calimas. Predominio de poco nuboso en el resto del país.

Temperaturas en ascenso en Canarias, alcanzando valores significativamente altos, especialmente en medianías y sur de las islas. Diurnas en descenso en Galicia y Cantábrico. Ascenso de las nocturnas en la mitad norte peninsular.

Viento de componente oeste en el litoral cantábrico y de componente este en el sudeste peninsular, con levante fuerte en el Estrecho, amainando durante el día. Alisios en Canarias, con intervalos de fuertes. Flojos variables en el resto de la Península.

Domingo

Nuboso o cubierto en el área cantábrica, acompañadas de tormentas ocasionales, que podrían extenderse durante el día, de forma más dispersa, a otras zonas de la mitad norte peninsular, excepto en el suroeste de Galicia, Cataluña y este de Aragón, donde no se esperan. En el área mediterránea y suroeste peninsular, predominio de poco nuboso, aunque con algunas nubes altas e intervalos de nubes bajas al principio. Intervalos nubosos en otras zonas de la Península y Canarias.

Temperaturas diurnas en descenso en buena parte de la Península, excepto en el tercio oriental, donde apenas cambian. El descenso será localmente notable en el área cantábrica. Pocos cambios en el resto. Las temperaturas continuarán siendo significativamente altas en Canarias, aunque pueden bajar algo en las islas orientales.

Viento de componente norte en Galicia y Cantábrico, y de componente este en el área mediterránea, con levante en el Estrecho. Alisios en Canarias, con intervalos de fuertes. Flojos en el resto de la Península.

Lunes

Existe cierta incertidumbre para este día. No obstante, es probable que se produzcan precipitaciones en el área cantábrica, noroeste de Navarra, Pirineos, Castilla y León y sistemas Central e Ibérico, que irían acompañadas de tormentas ocasionales, existiendo una pequeña probabilidad de puedan alcanzar intensidad fuerte localmente. Es posible que se extiendan a zonas dispersas de la Península y Baleares, no esperándose en el valle del Guadalquivir y zonas no montañosas de Cataluña. Intervalos nubosos en el resto.

Las temperaturas tenderán a bajar en la mayor parte de la Península y Canarias, excepto en Galicia y Cantábrico, donde subirán. En Baleares apenas cambian.Vientos del nordeste en Galicia, Cantábrico, alto Ebro y Canarias, y de componente este en el área mediterránea, con intervalos de fuertes en el litoral gallego y de Alborán, Estrecho y Canarias.