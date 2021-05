El desastre se acelera: 2020, el año más caluroso en España desde que se tienen registros

El año 2020 fue el más cálido de la historia en España desde que se tienen registros, con un aumento de la temperatura media de 1,7 grados, según el informe sobre el estado del clima en España 2020, elaborado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



"2020 ha sido un año de récords térmicos" y, con una temperatura media de 14,8 grados, se sitúa como "el año mas cálido en España desde el inicio de la serie en 1961", cuando comenzaron los registros oficiales de temperaturas, ha explicado el portavoz de Aemet, Rubén del Campo, en la presentación del informe.



A escala global "2020 iguala a 2016", a pesar del fenómeno meteorológico de la Niña, que "debería haber suavizado las temperaturas", y a ese ascenso del termómetro contribuyeron tres olas de calor, una de las cuales se prolongó durante 9 días entre julio y agosto -la tercera mas larga desde 1975-, mientras que no hubo ninguna ola de frio.



El estudio destaca que "siete de los diez años más cálidos en España desde que se tienen registros oficiales se han registrado en la última década" y el número de días "extremadamente cálidos" ha sido en los últimos treinta años "muy superior al que cabría esperar en un clima que no se estuviera calentando", ya que los récords de días calurosos han sido en los últimos años "once veces más frecuentes que los de los días fríos".



El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que ha participado en la presentación digital de este estudio, ha destacado que el informe es "un parte médico descriptivo de nuestra realidad, que debe ayudarnos a contextualizar la situación en la que nos encontramos".



El estudio certifica que en el último quinquenio fallecieron "alrededor de 1.800 personas al año en España" como consecuencia del calor extremo, de acuerdo con los datos del Instituto de Salud Carlos III.



Respecto a la temperatura del mar, "2020 fue el segundo año más cálido en las aguas marinas de España", según del Campo, que señala que "en su conjunto, se situaron 0,5 grados por encima de lo normal".



Mares y océanos "están absorbiendo la mayor parte de la energía vinculada a las emisiones de gases de efecto invernadero", por lo que a lo largo del año pasado "más del 80% de las aguas oceánicas mundiales registraron al menos una ola de calor marina".



En cuanto a las precipitaciones, la portavoz de Aemet Beatriz Hervella ha añadido que aunque en 2020 fueron "ligeramente por debajo del valor medio en España", puede considerarse un año "normal", que terminó sin que se pudiera hablar de sequía meteorológica en la Península.



En todo caso, el año pasado hubo un 6% menos de precipitación respecto a los valores habituales, lo que sitúa a 2020 como "el octavo año más seco de este siglo y el vigésimocuarto menos lluvioso desde 1961".



Hervella ha señalado también que la distribución de las lluvias "no ha sido homogénea", ya que 2020 fue "más húmedo" en la vertiente mediterránea y en el noreste y "más seco" en la vertiente atlántica y Canarias.



Sin embargo, ha recordado que "en 2020 hubo un récord de precipitación acumulada en el área mediterránea tras el paso de la borrasca Gloria", que dejó "más de 400 litros por metro cuadrado en tres días en el norte de Alicante".



El informe señala que 2020 acumuló "menos descargas eléctricas que en años anteriores" y, aunque hubo más días de tormenta de lo habitual, éstas se produjeron fundamentalmente en los meses invernales y primaverales, "cuando el número de rayos es menor".



El estudio recoge además otros fenómenos adversos significativos de 2020, como por ejemplo "la entrada de polvo en suspensión en Canarias procedente del continente africano en el mes de febrero".