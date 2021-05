El tiempo en España para el sábado 15 de mayo: suben las temperaturas en la península y Baleares

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado un ascenso de las temperaturas máximas en gran parte de la península, notable en el interior oriental, y en Baleares.



Estarán por encima de los valores habituales en Andalucía e interior sur del área mediterránea. Las mínimas subirán en la mayor parte del país, de forma más acusada en el noroeste peninsular, aunque en el área mediterránea se esperan pocos cambios o un descenso.



Debido al paso de un frente atlántico, habrá cielo nuboso con lluvias en Galicia, localmente persistentes en zonas del oeste y norte de la comunidad autónoma. Nubosidad en aumento durante la mañana en el Cantábrico y Pirineos, con lluvias débiles en general, que pueden extenderse en forma de chubascos ocasionales a zonas de montaña del tercio norte peninsular.



Intervalos nubosos, principalmente de nubes altas, en Baleares y el resto de la península, menos abundantes cuanto más al sur. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, sin descartar alguna lluvia débil, y poco nuboso en el resto, con viento fuerte y rachas muy fuertes.



El viento soplará de direcciones oeste o suroeste en la mayor parte de la península y en Baleares, con intervalos fuertes en el litoral noroeste de Galicia.

Por comunidades:

-GALICIA: nuboso con lluvias y chubascos generalizados, que serán débiles y dispersos en el sureste y más intensos en el tercio norte, siendo persistentes en el norte de La Coruña y localmente en puntos de La Mariña y del interior de Pontevedra. Probables brumas matinales en el interior. Temperaturas mínimas en aumento notable casi generalizado y máximas con cambios ligeros, predominando los aumentos en La Coruña y en Rías Bajas, y los descensos en Orense. Viento del suroeste, sin excluir algún intervalo fuerte en el litoral entre Finisterre y Ortegal, y que será más flojo en el sureste. No se descartan rachas muy fuertes en La Mariña y en zonas altas.



-ASTURIAS: cielo nublado con abundante nubosidad media y alta. Lluvias débiles y chubascos ocasionales siendo más intensos en el litoral y tercio occidental, donde no se descarta que sean localmente persistentes, y que se generalizarán por la tarde. Temperaturas mínimas en aumento notable, menos acusado en el litora,l y máximas en aumento solo en el este y en el litoral. Viento del sur y suroeste, flojo en el este y más intenso en el oeste con probabilidad de rachas muy fuertes, y que rolará por la tarde a direcciones oeste y noroeste en el litoral.



-CANTABRIA: nuboso con lluvias débiles, más frecuentes por la tarde, que serán poco probables en el tercio sur. Temperaturas en ascenso, más acusado el de las mínimas, que será notable en el tercio sur. Viento del sur y suroeste, con intervalos fuertes en el tercio sur y rachas muy fuertes en cotas altas de la cordillera y más flojo en el resto de la región, donde tenderá a dirección variable por la tarde.



-PAÍS VASCO: nuboso con lluvias débiles, más frecuentes a partir de mediodía, menos probables en el sur. Temperaturas en ascenso notable en numerosos puntos de la comunidad autónoma. Viento flojo de componente sur tendiendo a componente oeste a partir del mediodía, más intenso en Álava, con rachas que pueden ser muy fuertes en el sur durante las horas centrales del día.



-CASTILLA Y LEÓN: en el noroeste y norte montañoso, cielo nuboso con precipitaciones débiles, sobre todo en la segunda mitad del día. En el resto de la mitad norte, intervalos nubosos. En la mitad sur, cielo poco nublado con intervalos de nubes altas. Probables brumas y nubes bajas matinales. Temperaturas mínimas en ascenso, localmente notable en las mínimas en el noroeste, y máximas sin cambios en el noroeste y en ascenso en el resto, localmente notable en el este. Viento de direcciones oeste y suroeste, con rachas fuertes o muy fuertes en la mitad norte de la región.



-NAVARRA: cielo nuboso en la mitad norte e intervalos nubosos en la mitad sur. Nubes de evolución que podrán dar lugar a algún chubasco ocasional, menos probable en la Ribera Baja. Temperaturas en ascenso, notable el de las máximas. Viento flojo de componente sur virando a componente oeste al mediodía, con intervalos fuertes en las horas centrales del día en el tercio oeste.



-LA RIOJA: intervalos nubosos, sin descartar algunas precipitaciones dispersas. Temperaturas en ascenso, que puede llegar a ser notable en las máximas. Viento de direcciones suroeste y oeste en la sierra y de direcciones oeste y noroeste en el Valle del Ebro, con rachas fuertes en la Ibérica.



-ARAGÓN: en el Pirineo, cielo nuboso con precipitaciones débiles en la divisoria con Francia; en el resto, intervalos nubosos. Temperaturas en ascenso, que podrá ser notable para las máximas en amplias zonas de la comunidad autónoma, sobre todo en la depresión del Ebro. Viento flojo a moderado variable, con predominio de la componente oeste.



-CATALUÑA: en el Pirineo, cielo nuboso con precipitaciones débiles en el Valle de Arán. En el resto, intervalos nubosos. Temperaturas mínimas en ascenso solo en el Pirineo occidental y máximas en ascenso, que podrá ser localmente notable en el Pirineo y zonas altas del suroeste. Viento flojo a moderado variable, con predominio de la componente oeste en el interior y de la componente sur en el litoral.



-EXTREMADURA: cielo poco nublado con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ascenso, ligero en las mínimas. Viento de componente oeste.



-COMUNIDAD DE MADRID: intervalos nubosos en la sierra, principalmente de tipo alto. En el resto, cielo poco nublado con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en aumento, localmente notable en la mitad norte. Viento de direcciones oeste y noroeste en la sierra, con rachas muy fuertes en las zonas más altas. En el resto, viento flojo de direcciones oeste y suroeste.



-CASTILLA-LA MANCHA: intervalos nubosos en el norte de Guadalajara, principalmente de tipo alto. En el resto, predomino de cielo poco nublado con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero aumento, salvo en el sureste de Albacete, donde descenderán ligeramente. Máximas en ascenso, que será notable en amplias zonas de la mitad este. Viento flojo de componente oeste, más intenso durante las horas centrales del día.



-COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo ascensos locales en el interior norte de Castellón; máximas en aumento, que puede ser localmente notable en el litoral de Valencia y en diversas zonas de interior. Viento flojo a moderado de componentes oeste y sur.



-MURCIA: cielo poco nuboso o despejado. Intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral, sin descartar nieblas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso en el litoral y en ascenso en el interior, notable en el altiplano. Viento flojo variable, en régimen de brisas.



-BALEARES: cielo poco nublado con intervalos de nubes altas. Temperaturas nocturnas en ligero descenso y diurnas en ascenso, especialmente en el noreste de Mallorca. Viento de dirección suroeste.



-ANDALUCÍA: cielo poco nuboso o despejado. Brumas en el litoral mediterráneo, con probabilidad de bancos de niebla. Temperaturas en ascenso, localmente notable en las máximas del interior, salvo en el litoral mediterráneo donde permanecerán sin cambios, o descenderán las máximas localmente. Viento flojo variable, con tendencia a dirección noroeste que arreciará a partir de la tarde.



-CANARIAS: en zonas bajas del norte de las islas montañosas, intervalos nubosos con predominio de cielo nublado a primeras y últimas horas del día, cuando no se descartan lloviznas dispersas. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Temperaturas en ligero ascenso. Viento de componente norte localmente fuerte en Lanzarote, Fuerteventura y en zonas expuestas de Gran Canaria, amainando por la tarde; en las islas occidentales, el viento soplará de dirección noreste con intervalos fuertes. Se esperan rachas muy fuertes en amplias zonas del archipiélago, con probables valores máximos de 90 kilómetros por hora en las cumbres expuestas de La Gomera durante la madrugada.