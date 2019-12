Sánchez: "Mujer y medio ambiente son realidades olvidadas durante demasiado tiempo"

"Durante décadas el progreso se ha concebido de espaldas a las mujeres". Pedro Sánchez ha iniciado su discurso en la apertura de la Cumbre del Clima (COP25), que se celebra en Madrid, con una referencia a las mujeres, en una equivalencia que ha realizado con el cambio climático: "Mujer y medioambiente, medioambiente y mujer. He aquí dos realidades ignoradas durante demasiado tiempo por la humanidad".

El presidente del Gobierno en funciones ha dado la "bienvenida" a Madrid y a España a los asistentes a la conferencia, asegurando que España es un país abierto" y Madrid es "cosmopolita".

Sánchez se ha mostrado esperanzado en "que esta cumbre mande un antes y un después". Ha resaltado el papel de los "millones de voces enteras de una generación de jóvenes que se niega a callar ante la degradación del planeta". "No como apéndice de esta cumbre, sino como actores cruciales que son", ha añadido. "Nuestro deber es escuchar su mensaje".

Durante su discurso, ha afirmado que "el progreso si no es sostenible no merece la pena ser llamado progreso y que la mano de hombre ha causado el daño". Y ha recordado que "tenemos los medios y la técnica para poder hacerlo posible. Frente a los hechos alternativos de quienes niegan la emergencia climática, no hay más alternativa que luchar contra el cambio climático". "Hoy sabemos que depende del hombre reparar el daño causado y frenar el que está por venir", ha aseverado.

"Hubo quienes veían conspiraciones y dictaduras del correccionismo. Hoy sólo un puñado de fanáticos niegan el cambio climático", ha manifestado.

Sánchez ha afirmado que "esta COP marca el inicio del proceso por el que en 2020, los países el Acuerdo de París deben presentar sus nuevos compromisos climáticos para atajar el calentamiento de la Tierra".

En ese sentido, ha alertado de datos preocupantes que ponen en riesgo los acuerdos de París. "Hay que ir más lejos y hacer las cosas más rápido", ha pedido, advirtiendo de que "o marcamos un puto de inflexión o dejaremos atrás el punto de no retorno".

"España está lista para dar un paso al frente y vamos a incrementar el ritmo de reducción de emisiones", ha dicho Sánchez.

No ha querido olvidarse de Chile , del que ha dicho que ha sido "quien ha organizado esta cumbre", y que el éxito de esta conferencia "será el de Chile".

Su discurso ha tenido también una referencia a la Unión Europea, alegando que "está determinada a seguir actuando". "En un tiempo marcado por el silencio de algunos, Europa tiene mucho que decir en esta batalla. Así lo demandan nuestras sociedades. Por elemental justicia histórica. Si Europa lideró la revolución industrial y el capitalismo fósil, debe liderar la descarbonización", ha añadido.

El líder socialista ha finalizado su intervención explicando que "no puede haber perdedores en esta transformación. Nuestro desafío es que las generaciones venideras al mirar atrás puedan decir que la humanidad estuvo a la altura".