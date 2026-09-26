Los meteorólogos lo confirman: este fin de semana, 26 y 27 de septiembre, se alcanzarán hasta 39 ºC en España

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Las claves Generado con IA El primer fin de semana de otoño en España estará marcado por temperaturas extremadamente altas, con máximas de hasta 39 ºC en zonas del sur como Sevilla. El calor afectará especialmente al sur, centro y oeste peninsular, mientras que el noroeste, como Galicia, empezará a experimentar un descenso de temperaturas y aumento de precipitaciones el domingo. Estas temperaturas son inusuales para finales de septiembre y continúan la tendencia de un verano 2026 récord, el más cálido registrado en España desde 1869. AEMET prevé que el patrón de temperaturas superiores a lo normal se mantenga durante el otoño, especialmente en septiembre, octubre y noviembre.

El otoño ya ha comenzado oficialmente en España, pero el verano se resiste a desaparecer de los termómetros. Después de un inicio de estación marcado por temperaturas excepcionalmente altas, el calor volverá a ser protagonista durante los próximos días y alcanzará su punto álgido en algunas zonas durante el viernes 25 y el sábado 26 de septiembre.

La Agencia Estatal de Meteorología mantiene para este jueves un escenario de temperaturas elevadas en el Miño, el interior del Cantábrico, las zonas bajas del cuadrante suroeste y Canarias. La estabilidad seguirá dominando buena parte del país, con pocas precipitaciones y cielos despejados o poco nubosos en amplias regiones.

Pero el calor no terminará con la jornada. Las previsiones actualizadas de AEMET muestran que el viernes todavía podrán alcanzarse entre 35 y 38 ºC en algunos puntos del sur, oeste y nordeste, valores más propios de pleno verano que de la última semana de septiembre.

En Sevilla, por ejemplo, la máxima prevista pasa de 37 ºC este jueves a 38 ºC el viernes, mientras que el sábado podría alcanzar los 39 ºC. Incluso el domingo, cuando ya comenzará a cambiar la situación en otras zonas, la capital andaluza todavía mantendría alrededor de 35 ºC.

Extremadura vivirá una situación muy similar. En Badajoz, AEMET contempla 38 ºC tanto este jueves como el viernes, 37 ºC el sábado y todavía unos 33 ºC el domingo. La diferencia entre las máximas diurnas y las mínimas será considerable: durante algunas madrugadas los termómetros bajarán hasta los 14 o 17 ºC antes de dispararse de nuevo durante la tarde.

El calor también afectará al valle del Ebro. Zaragoza podría alcanzar los 37 ºC el viernes 25, para bajar a unos 32 ºC el sábado y volver a situarse alrededor de 33 ºC durante el domingo. Se trata de temperaturas muy elevadas para unas fechas en las que el calendario ya marca plenamente el comienzo del otoño.

Hasta 39 ºC en el primer fin de semana del otoño

El sábado 26 se perfila así como uno de los días más calurosos del episodio en el sur peninsular. Sevilla podría rozar los 40 ºC y Badajoz alcanzar 37 ºC, mientras que Madrid mantendría unos 33 ºC y Huelva unos 34 ºC.

La situación en el centro también seguirá siendo poco otoñal. En Madrid, AEMET prevé 34 ºC este jueves y viernes, 33 ºC el sábado y alrededor de 30 ºC el domingo. Hasta el final del fin de semana, además, la probabilidad de lluvia en la capital seguirá siendo prácticamente nula.

Huelva tendrá una evolución parecida, aunque algo más moderada junto al litoral. La capital podría registrar 35 ºC el viernes, 34 ºC el sábado y unos 30 ºC el domingo. En las playas de la provincia, AEMET prevé máximas alrededor de 32 ºC durante buena parte del tramo final de la semana.

No todo el país seguirá, sin embargo, bajo el mismo escenario. El cambio comenzará a apreciarse durante el domingo en Galicia, donde aumentará claramente la nubosidad y regresarán las precipitaciones. En Santiago de Compostela, por ejemplo, la máxima prevista cae desde los 30 ºC del sábado hasta unos 23 ºC el domingo, con una probabilidad de lluvia que alcanza el 90 %.

Esa diferencia anticipa el final progresivo del episodio. Mientras el sur todavía mantendrá temperaturas claramente veraniegas durante el domingo, el noroeste comenzará a recibir aire más fresco y húmedo, con un aumento de las nubes y las lluvias que puede hacerse más evidente al comienzo de la próxima semana.

El descenso también llegará al centro y el oeste. Madrid pasaría de 33 ºC el sábado a 30 ºC el domingo y 26 ºC el lunes. En Sevilla, la máxima bajaría desde los 39 ºC del sábado hasta 35 ºC el domingo y unos 31 ºC el lunes. Huelva seguiría una evolución similar, con un descenso hasta aproximadamente 27 ºC al inicio de la próxima semana.

Por tanto, los 39 ºC no serán una temperatura generalizada en España. Ese valor corresponde a algunas de las zonas más cálidas del valle del Guadalquivir, mientras que otras regiones quedarán claramente por debajo. El contraste territorial será especialmente acusado durante el domingo, cuando el norte y el noroeste comenzarán a notar el cambio mientras el sur todavía conservará temperaturas superiores a 30 ºC.

Tampoco basta con registrar valores excepcionalmente altos para hablar automáticamente de una ola de calor. AEMET utiliza criterios basados en la intensidad, duración y extensión geográfica del episodio, por lo que unos días con temperaturas muy altas al final de septiembre no implican por sí solos que se cumplan todos los requisitos.

El episodio resulta especialmente significativo después de un verano excepcional. AEMET ha concluido que el verano de 2026 fue el más cálido registrado en España desde, al menos, 1869, con una temperatura media peninsular de 24,5 ºC, 2,4 ºC por encima del promedio 1991-2020. Además, las condiciones plenamente veraniegas se extendieron desde la segunda mitad de mayo hasta la primera mitad de septiembre, aproximadamente cuatro meses.

Y el comienzo oficial del otoño no implica necesariamente que ese patrón vaya a desaparecer de inmediato. La predicción estacional de AEMET mantiene una alta probabilidad de temperaturas superiores a las normales en toda España durante septiembre, octubre y noviembre, mientras que para el trimestre octubre-diciembre la Agencia eleva al 70 % la probabilidad de que las temperaturas se sitúen por encima de lo habitual en buena parte del país.

Así, el primer fin de semana completo del otoño tendrá todavía dos caras: hasta 39 ºC y ambiente de pleno verano en el sur el sábado, pero un cambio progresivo desde el noroeste durante el domingo que abrirá la puerta a temperaturas más bajas y a un regreso de las lluvias en los días siguientes.