Los geólogos coinciden: una grieta submarina de 300 kilómetros en África puede cambiar el mapa de la Tierra

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Las claves Generado con IA Un nuevo estudio demuestra que la grieta tectónica del Golfo de Suez, de 300 km de longitud, sigue activa y no está inactiva como se pensaba. La separación entre las placas africana y arábiga continúa a un ritmo de 0,5 mm por año, con pruebas en arrecifes de coral, desvíos fluviales y actividad sísmica. El hallazgo obliga a revisar los riesgos sísmicos en una zona clave para el comercio marítimo global, conectada con el Canal de Suez. A largo plazo, el proceso puede modificar las costas y ampliar la distancia entre África y Asia, transformando el mapa mundial.

Durante décadas, los manuales de geología sostuvieron una certeza que hoy ha quedado invalidada: que la inmensa grieta tectónica del Golfo de Suez era un rift fallido, una cicatriz geológica inactiva que había frenado en seco su expansión hace más de cinco millones de años.

Sin embargo, un reciente estudio internacional publicado a mediados de 2026 ha revolucionado la comprensión de la región, demostrando que esta gigantesca brecha submarina de 300 kilómetros de longitud sigue plenamente activa.

Las recientes mediciones confirman que el proceso de separación entre las placas tectónicas africana y arábiga no se ha detenido en este corredor marítimo.

Según los datos contrastados por la comunidad científica, la falla se está abriendo a un ritmo constante de 0,5 milímetros por año.

Aunque a simple vista pueda parecer una velocidad insignificante, en términos geológicos constituye una fuerza de estiramiento sostenida que ejerce un impacto tectónico masivo.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores han leído el terreno como un registro histórico vivo.

Las pruebas recabadas en la zona demuestran de forma inequívoca que la corteza terrestre se ha seguido estirando durante el último millón de años a través de tres evidencias clave.

En primer lugar, arrecifes de coral reformados. Antiguos ecosistemas de coral que quedaron expuestos fuera del agua y cuya estructura muestra clara señales de tensión por el movimiento del suelo.

Además, desvíos fluviales. Redes de drenaje y antiguos ríos que han visto alterada su ruta natural por la modificación progresiva del relieve.

Y por último, la actividad sísmica. Fallas locales que continúan registrando pequeños temblores recurrentes, indicando una actividad subterránea constante.

La confirmación de este estiramiento tiene profundas implicaciones logísticas.

A corto plazo, el hallazgo obliga a las autoridades a reevaluar urgentemente los riesgos de sismicidad latentes en el Golfo de Suez, una vía crítica que conecta con el Canal homónimo por donde transita gran parte del comercio marítimo global.

A largo plazo, el descubrimiento reubica a esta región dentro del mapa de sistemas tectónicos activos, vinculándola directamente con el ensanchamiento del Mar Rojo y la inmensa falla del Gran Valle del Rift.

De mantenerse este ritmo ininterrumpido de actividad litosférica, el inexorable desgarro terminará alterando por completo las costas y ensanchando las masas de agua entre África y Asia, lo que modificará para siempre el mapamundi tal y como lo conocemos en la actualidad.