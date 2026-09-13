Un psicólogo sobre Ilia Topuria: "Ha conseguido volver a pelear porque ha aprendido a perder sin dejar de ser él mismo"

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Las claves Generado con IA Ilia Topuria afrontó un desafío psicológico tras perder su invicto en la UFC, cuestionando su identidad como luchador. El psicólogo Tomás Octavio Artese destaca que Topuria ha aprendido a manejar el fracaso y ahora basa su confianza en sus capacidades y carácter, no solo en la victoria. Topuria ha cambiado su discurso: antes garantizaba ganar, ahora reconoce que no puede prometer resultados, pero asegura que siempre lo intentará. Su regreso a la competición se prevé para 2027, tras recuperarse de varias lesiones, con opciones de revancha frente a Justin Gaethje o un combate contra Paddy Pimblett.

La derrota que puso fin al invicto de Ilia Topuria también supuso un desafío psicológico para el luchador. Según un psicólogo deportivo, su regreso demuestra que ha reconstruido su identidad.

Tomás Octavio Artese, psicólogo deportivo, analiza en TikTok el proceso mental que habría atravesado el hispanogeorgiano después de perder por primera vez durante su carrera en UFC.

Durante años, explica Artese, la narrativa de Topuria estuvo ligada a una idea muy concreta: era invicto, decía que iba a ganar y terminaba consiguiéndolo dentro del octágono.

Esa construcción cambió cuando apareció una derrota capaz de cuestionar una parte fundamental de su identidad deportiva. El problema, según el psicólogo, no estaba únicamente en el resultado.

La cuestión era quién podía ser Topuria después de perder. Si su identidad estaba basada en ser siempre el hombre que gana, aquella derrota obligaba a replantearse su carrera.

Sin prisa

Para Artese, el luchador ha conseguido precisamente modificar esa relación con el fracaso. Su discurso ya no gira alrededor de garantizar una victoria antes de competir nuevamente.

El psicólogo destaca una diferencia entre su antigua narrativa y la actual. Antes afirmaba que iba a ganar sí o sí; ahora admite que no puede prometer ningún resultado.

Sin embargo, Topuria añade que nadie va a dejar de verle intentarlo. Para Artese, ese cambio no representa una pérdida de confianza, sino una transformación del lugar donde deposita esa seguridad.

En lugar de necesitar una victoria permanente para sostener su confianza, Topuria la estaría colocando ahora en sus capacidades y en su carácter, elementos que una derrota no puede borrar.

La derrota, por tanto, continúa formando parte de su historia, pero ya no tendría que desaparecer para que pueda seguir confiando en quién es como deportista y como persona.

Mientras completa ese proceso, Topuria ya ha confirmado públicamente que está de vuelta y Dana White, máximo responsable de UFC, también ha asegurado que el luchador está preparado.

El regreso, no obstante, apunta más hacia 2027 que hacia los últimos meses de 2026. Topuria continúa recuperándose de sus fracturas orbitales, la rotura del tabique nasal y una fractura en el pie.

Sobre la mesa aparecen dos posibilidades: una revancha por el título frente a Justin Gaethje, nuevo campeón del peso ligero, o un combate contra Paddy Pimblett, rival de una creciente rivalidad.

Dana White considera atractivas ambas opciones, aunque todo apunta a que Topuria no tiene ninguna prisa por regresar. Su objetivo inmediato pasa por completar las recuperaciones antes de volver a competir.