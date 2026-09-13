Noruega necesita enfermeros: pagan sueldos de hasta 5.000 euros, trabajas 37,5 horas y tienes 25 días de vacaciones

Imagen de archivo de una enfermera en un centro sanitario en España. SATSE

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Las claves Generado con IA Noruega ofrece sueldos de hasta 5.000 euros mensuales a enfermeros, con jornadas de 37,5 horas semanales y 25 días de vacaciones. El contrato es indefinido y a jornada completa en hospitales, residencias y servicios públicos noruegos, con plan de pensiones incluido. Se requiere ciudadanía de la UE o permiso de trabajo válido, título universitario en Enfermería y disposición para integrarse en el sistema noruego. El paquete laboral cubre alojamiento, gastos de suministros, viaje de ida y regreso, y acceso a especialidades y desarrollo profesional en Noruega.

En España hay más de 300.000 enfermeros colegiados, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Algunos de ellos ya están tomando la decisión de ejercer su profesión en el extranjero por las condiciones que se ofrecen en nuestro país.

Noruega se ha convertido en uno de los países europeos más atractivos para el personal de enfermería, gracias a sueldos que pueden alcanzar los 5.000 euros mensuales, jornadas de 37,5 horas semanales y 25 días de vacaciones pagadas anuales.

La oferta también incluye un contrato indefinido a jornada completa para trabajar como enfermero en centros públicos noruegos: hospitales, residencias de mayores y servicios de asistencia domiciliaria, dentro del sistema sanitario público del país escandinavo, que necesita personal.

El salario bruto anual oscila entre 45.000 y 60.000 euros, según la experiencia y las horas trabajadas, a lo que se suma un plan de pensiones que refuerza el atractivo económico de esta oferta laboral para el personal sanitario.

Cuáles son los requisitos

La jornada laboral media se establece en 37,5 horas semanales, un cómputo que contrasta con la carga habitual en España, y se complementa con 25 días de vacaciones pagadas cada año, garantizados por contrato desde el primer día laboral.

El programa que ofrecen algunas empresas también cubre además el alojamiento y los gastos de electricidad, agua e internet, junto con el viaje inicial hasta Noruega y un programa de viaje de regreso al país de origen del profesional contratado, sin coste añadido.

Para acceder a estas plazas es necesario contar con ciudadanía de la Unión Europea o un permiso de trabajo válido para Noruega, además de disponer de un título universitario en Enfermería expedido por una universidad de algún país comunitario.

También se valora una actitud flexible y auténticas ganas de integrarse en Noruega y en su sistema sanitario, mientras el programa ofrece una Garantía Global de Aprendizaje Laboral y una Garantía Global de Empleo para cada candidato profesional seleccionado.

Los enfermeros contratados también tienen acceso a la especialidad dentro del sistema noruego, una posibilidad que amplía sus opciones de desarrollo profesional. El horario de trabajo, eso sí, se organiza habitualmente en tres turnos rotativos según cada centro sanitario.

El turno de mañana se desarrolla de 07:00 a 14:30 horas, el de tarde de 14:30 a 22:00 horas, y el turno de noche transcurre entre las 22:00 y las 07:00 horas, con variaciones según cada municipio noruego concreto.

Estos horarios pueden variar en cada Kommune, la unidad administrativa local en la que trabaje el profesional sanitario, aunque en la práctica la jornada diaria se mantiene siempre entre las siete y las ocho horas de trabajo efectivo diario.

De media, un enfermero trabaja entre 1.500 y 1.600 horas al año, lo que se traduce en un salario base medio de entre 305.685 y 326.064 coronas noruegas, antes de sumar las primas correspondientes por turnos de trabajo especiales.

A ese salario base se añaden primas por trabajar en turno de tarde, de noche y los fines de semana, además de una paga extra neta por vacaciones equivalente al 12% del salario bruto del año natural inmediato anterior.