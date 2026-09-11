Pablo Ojeda, nutricionista: "La merienda perfecta tras el verano no es un yogur de proteínas, sino este fruto seco"

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA Pablo Ojeda recomienda una merienda basada en yogur griego, chocolate negro y nueces en lugar de yogures proteicos industriales. La combinación propuesta multiplica por tres el aporte de proteínas usando alimentos naturales y facilita su asimilación por el organismo. El yogur griego es más digerible que la leche y aporta proteínas de alto valor biológico, calcio, potasio y fósforo. Ojeda destaca que controlar los ingredientes y evitar productos ultraprocesados es clave para una alimentación más saludable en la merienda.

La vuelta a la rutina después del verano recupera las meriendas habituales. Pablo Ojeda propone una alternativa sencilla frente a determinados productos proteicos que encontramos cada vez más en los supermercados.

El nutricionista planteó esta opción durante una conversación con Nuria Roca en el programa La Roca, donde la presentadora explicó su entusiasmo por encontrar un yogur proteico de chocolate en el supermercado.

Roca consideraba que aquel producto permitía satisfacer simultáneamente las ganas de chocolate y conseguir una aportación de proteínas. Ojeda, sin embargo, cuestionó que esta solución fuera la mejor elección para consumir habitualmente.

Su propuesta parte de un alimento sencillo: un yogur griego. Sobre él recomienda añadir dos onzas de chocolate con un 75% de cacao, previamente fundidas en el microondas, y completar la preparación con nueces.

Según explicó Ojeda, esta combinación permite multiplicar por tres el consumo de proteína mediante alimentos naturales que, en su opinión, el organismo puede admitir y utilizar de una manera adecuada.

Extra de proteína natural

El papel de las nueces resulta especialmente relevante en la propuesta del nutricionista, que las incorpora como acompañamiento del yogur griego y del chocolate. Así, la merienda reúne varios alimentos en una preparación sencilla.

El yogur, además, es un alimento que se ha diversificado enormemente durante los últimos años, con una oferta cada vez más amplia en los supermercados. Sin embargo, no todas las opciones presentan la misma composición.

La Fundación Española de Nutrición explica que el yogur procede de la fermentación láctica de la leche mediante bacterias específicas. Durante este proceso, las proteínas y grasas sufren una predigestión que facilita su aprovechamiento.

Por esta razón, el yogur resulta más digerible que la leche y aporta proteínas de alto valor biológico, además de calcio de fácil asimilación, potasio y fósforo. Estos minerales son fundamentales para el organismo.

Su consumo también se relaciona con la microbiota intestinal. La Fundación Española del Aparato Digestivo señala que una microbiota saludable ayuda a proteger el aparato digestivo, estimula el sistema inmunológico y participa en parte de la digestión.

Además, dentro de una alimentación saludable, el yogur se ha relacionado con distintos beneficios. Entre ellos aparecen un menor riesgo de síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y sobrepeso, según las fuentes citadas.

Por eso, la propuesta de Pablo Ojeda no consiste en eliminar el yogur de la merienda, sino en plantear una preparación diferente. El yogur griego, chocolate negro y nueces forman su alternativa casera.

Frente a un yogur proteico sabor chocolate, esta combinación permite controlar los ingredientes utilizados y mantener una merienda basada en alimentos concretos. Para Ojeda, los productos proteicos pueden resultar atractivos, pero no deberían convertirse en consumo habitual.