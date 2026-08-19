Germán, agricultor: "Se piensan que nos regalan todo, pero nos dejamos la salud. En 2 años me he llenado de canas"

Las claves

Las claves Generado con IA Germán, agricultor almeriense, denuncia la presión y desgaste físico y mental que implica el trabajo en el sector agrícola, lejos de la imagen de facilidad que muchos tienen. Las jornadas en el campo son impredecibles y exigentes: las plagas, los pedidos y la maduración del fruto no esperan, lo que genera estrés y afecta al bienestar de los trabajadores. Estudios y organismos reconocen que la agricultura presenta riesgos psicosociales como la sobrecarga, la incertidumbre económica y el aislamiento, lo que puede afectar a la salud mental. Germán reivindica poder mostrar tanto los retos como las satisfacciones del campo, recordando que la producción de alimentos depende del esfuerzo y salud de los agricultores.

En un invernadero, una ausencia de última hora puede cambiar toda la jornada. El fruto sigue madurando, las plagas no esperan y los pedidos mantienen sus fechas. El cultivo continúa su ritmo aunque el agricultor necesite parar.

Germán, agricultor almeriense de tercera generación y presentador de Agrolife Podcast, habló de ese desgaste durante una conversación con Daniel Baños. "La gente se piensa que en la agricultura es que te lo regalan todo", lamentó.

El agricultor puso como ejemplo las canas que le habían aparecido durante los dos últimos años. Aunque él mismo reconoció que "puede ser genético" y no puede atribuirse a una sola causa, su comentario pone sobre la mesa la presión en el sector.

La conversación surgió mientras ambos defendían mostrar en redes los buenos cultivos y las campañas difíciles. Contar los problemas del campo no equivale a negar sus satisfacciones, aunque desde fuera pueda interpretarse como una queja constante.

Germán recuerda situaciones en las que una ausencia imprevista deja fruta pendiente de recoger. Puede comprender que un trabajador necesite marcharse y, al mismo tiempo, ponerse nervioso porque los pepinos deben estar cortados antes de que termine la jornada.

El fruto continúa madurando, los insectos avanzan y las entregas mantienen sus plazos. Muchas decisiones deben tomarse con rapidez, y cualquier retraso puede afectar al rendimiento, la calidad o el precio.

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) incluye entre los riesgos psicosociales la carga excesiva, los ritmos elevados, los plazos estrictos, la imprevisibilidad y la multitarea. Todas ellas son condiciones reconocibles en el mundo agrícola.

El organismo trata el estrés laboral como un problema colectivo y organizativo. No depende solo de que alguien sepa aguantar mejor. También influyen la posibilidad de controlar el trabajo, repartir responsabilidades y contar con ayuda cuando se necesita.

En la agricultura intensiva, una misma persona puede supervisar riegos, tratamientos, compras, cuadrillas, ventas y registros. A esa acumulación se añaden factores difíciles de controlar, como una ola de calor, una nueva plaga o una caída brusca de los precios.

La Red Europea de la PAC identifica las jornadas largas, la incertidumbre económica, el aislamiento y los riesgos ambientales entre los factores que pueden afectar a la salud mental de los agricultores. También señala las dificultades para acceder a servicios adaptados a su forma de trabajar.

Un informe del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo señala que las presiones psicosociales perjudican la salud. Algo importante porque el bienestar del agricultor también forma parte de la seguridad alimentaria, porque detrás de cada cosecha hay personas que deben sostenerla.

Qué sabemos sobre el estrés y las canas

Una investigación con 310 trabajadores de invernaderos de Almería detectó riesgos relacionados con el ritmo, las demandas, la carga mental, la autonomía, el apoyo y la compensación. Otro estudio posterior describió el entorno general como aceptable, pero también pidió mejoras preventivas.

Germán utiliza el pelo como una señal visible del desgaste que siente. "Tengo un porronazo de canas que me han salido en dos años", comenta en el pódcast, antes de reconocer que la herencia también podría explicar parte del cambio.

Un estudio publicado en Nature mostró en ratones que el estrés agudo activaba los nervios simpáticos y agotaba las células madre encargadas de regenerar el pigmento del pelo. El hallazgo identificó un mecanismo biológico, pero se obtuvo en animales.

Otra investigación, publicada en eLife, examinó 397 cabellos de 14 personas. Los autores observaron episodios aislados de encanecimiento y recuperación del color que coincidían con cambios en el estrés declarado. La muestra era pequeña y el fenómeno, poco frecuente.

Estos resultados no demuestran que el trabajo agrícola haya llenado de canas a Germán. Su pelo no ha sido analizado y una coincidencia temporal no establece causalidad.

El estrés mantenido sí puede afectar al sueño, provocar dolores de cabeza, tensión muscular y otras alteraciones físicas o emocionales. El INSST recuerda que la respuesta cambia según la persona y los recursos disponibles.

La conversación tampoco presenta la agricultura como una condena. Germán y Daniel hablan de la satisfacción que llega cuando termina la campaña, hacen balance y comprueban que el esfuerzo ha dado resultado. "Bueno, okey, seguimos", concluyen después de un año favorable.

Hay orgullo, aprendizaje y alegría cuando las cosas salen bien, junto a meses de preocupación y decisiones difíciles. "Es un sabor agridulce", reconocen durante la conversación.

Germán reclama poder contar la parte incómoda sin que se interprete como victimismo. Las ayudas, la tecnología o una buena campaña no eliminan las horas, el riesgo económico y la responsabilidad sobre la cosecha y el equipo.

Reducir la presión exige organización, relevos, responsabilidades claras y apoyo entre profesionales. La Red Europea de la PAC señala además la necesidad de servicios de salud mental accesibles y adaptados al medio rural, donde los horarios, el aislamiento y el estigma dificultan pedir ayuda.

Cuando la campaña termina bien, Germán siente que el esfuerzo ha merecido la pena y vuelve a empezar. Su testimonio recuerda que la comida no aparece sola ni la agricultura vive únicamente de ayudas.