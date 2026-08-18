Los meteorólogos dicen que se avecinan inundaciones, rachas de viento y cambios con el calor extremo

Las claves

Las claves Generado con IA La AEMET confirma la llegada de una masa de aire frío atlántico que provocará un brusco cambio en el tiempo en España. Se esperan tormentas torrenciales, lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en Aragón, Cataluña y Valencia. El temporal traerá también pedrisco y violentas rachas de viento que podrían superar los 100 km/h, afectando infraestructuras y agricultura. Aunque las temperaturas bajarán temporalmente, los expertos advierten que el calor volverá tras el paso del sistema de bajas presiones.

La AEMET ha confirmado la entrada de una masa de aire frío atlántico en capas altas de la atmósfera que provocará un brusco cambio en el tiempo. Los meteorólogos llevan semanas avisando de este cambio en el temporal, pero cada vez son más las comunidades afectadas por las lluvias.

Lo bueno es que este fenómeno interrumpirá las temperaturas asfixiantes que han marcado el verano, dando paso a una inestabilidad atmosférica de gran impacto en gran parte del país, y eso ha llevado a los expertos a tener que lanzar comunicados de alerta para que la ciudadanía esté preparada.

El principal peligro radica en el desarrollo de tormentas torrenciales con un alto riesgo de inundaciones repentinas. El choque entre el aire frío y el calor acumulado en la superficie terrestre y el mar Mediterráneo generará lluvias de gran intensidad.

Los expertos advierten que las acumulaciones de agua podrían superar los 30 litros por metro cuadrado en apenas una hora, amenazando con desbordar cauces, ramblas y sistemas de alcantarillado urbano, especialmente en comunidades como Aragón, Cataluña y Valencia.

La inestabilidad, además, vendrá acompañada de fenómenos locales severos, incluyendo pedrisco y violentas rachas de viento. Se prevé, también, la formación de reventones térmicos que desplomarán masas de aire hacia la superficie, provocando vendavales que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Alerta con el nuevo temporal

Estas fuertes corrientes de aire, sumadas a la caída de un granizo de tamaño considerable, suponen una amenaza directa para las infraestructuras, la agricultura y la seguridad de los ciudadanos en espacios abiertos.

Aunque es cierto que este temporal, lógicamente, servirá como alivio para bajar las temperaturas y el agobiante calor que estamos viviendo en este verano de 2026, los expertos recuerdan que el verano no ha terminado. Es decir, que no vamos a pasar al frío de manera instantánea.

Las previsiones de la AEMET indican que esta bajada en los termómetros será temporal debido a la época del año en la que nos encontramos. Una vez que el sistema de bajas presiones se desplace y la atmósfera se estabilice, el calor estival volverá a recuperar terreno de manera paulatina en toda la Península.

Dicho de otra manera: estas lluvias van a servir para refrescarnos un poco, y ayudarán a "limpiar" las calles para liberar el calor. Pero, de igual manera, una vez pase este temporal volveremos a la normalidad del verano, y eso significa que habrá altas temperaturas otra vez.