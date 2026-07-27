Lara Ferreiro, psicóloga: "Rodri representa el autocontrol y la disciplina, seguro que hasta en vacaciones sigue viendo fútbol"

Las claves

Las claves Generado con IA El triunfo en el Mundial genera un fuerte impacto emocional en los jugadores, que deben reajustarse tras la euforia y la intensidad de la competición. La psicóloga Lara Ferreiro destaca que Rodri representa el autocontrol y la disciplina, y es probable que siga conectado al fútbol incluso durante sus vacaciones. El éxito de la selección española se atribuye también a la cohesión del grupo, la humildad y un liderazgo compartido que priorizó el interés colectivo. Después del campeonato, los jugadores buscan descansar, pasar tiempo con sus familias y recuperar rutinas, aunque ya piensan en nuevos retos deportivos.

Tras conquistar el Mundial y desatar la euforia en toda España, los jugadores afrontan ahora un desafío menos visible, pero igual de importante: dejar atrás la intensidad de la competición y recuperar una rutina que les permita recargar fuerzas.

Según explica la psicóloga Lara Ferreiro, alcanzar un logro de semejante magnitud provoca un fuerte impacto emocional. La victoria genera un intenso aumento de dopamina y adrenalina que mantiene al cerebro en un estado de entusiasmo durante varios días, antes de dar paso a una fase de reajuste.

Ese proceso, conocido en psicología deportiva como el "bajón del campeón", obliga a los deportistas a encontrar un nuevo equilibrio. Tras cumplir el mayor objetivo imaginable, muchos deben enfrentarse a una pregunta tan sencilla como compleja: qué hacer después de haber alcanzado la cima.

En este contexto, Ferreiro analiza cómo podrían afrontar las vacaciones algunos integrantes de la selección española. Se trata de una interpretación basada en la personalidad pública y el comportamiento que han mostrado sobre el terreno de juego, no en información privada.

Uno de los casos más representativos es el de Rodri. Para la especialista, el centrocampista simboliza el autocontrol, la constancia y una disciplina que trasciende los entrenamientos. Su forma de entender el deporte hace difícil imaginar una desconexión absoluta durante el periodo vacacional.

Pasión por el fútbol

La psicóloga considera que el futbolista descansará porque comprende que recuperar energías también forma parte del rendimiento. Sin embargo, cree que incluso durante esos días seguirá pendiente del fútbol, analizando encuentros, observando detalles tácticos o pensando en nuevos retos deportivos.

Ese perfil competitivo explica que el descanso no implique desconectar completamente de aquello que le apasiona. Para algunos deportistas de élite, mantener el contacto con su disciplina forma parte de su equilibrio personal y constituye una fuente constante de motivación.

Ferreiro también destaca que el éxito de España no puede entenderse únicamente desde el plano futbolístico. La cohesión del grupo, la humildad y un liderazgo compartido han permitido que el interés colectivo prevaleciera siempre sobre los objetivos individuales durante todo el torneo.

Precisamente esa fortaleza mental puede resultar decisiva en el periodo posterior al campeonato. Los grandes deportistas consiguen transformar la satisfacción por lo logrado en impulso para seguir creciendo, evitando quedarse anclados en el éxito alcanzado durante una competición excepcional.

Mientras la afición continúa celebrando la conquista del Mundial, muchos jugadores dedicarán estos días a descansar, compartir tiempo con sus familias y recuperar hábitos cotidianos. Para ellos, disfrutar del presente es importante, aunque la siguiente meta deportiva ya empiece a ocupar espacio en su mente.