David Goggins, especialista en resistencia extrema: "La fuerza real no está en los músculos ni en hacer más pesas"

Las claves

Las claves Generado con IA David Goggins, ex-Navy SEAL y atleta extremo, sostiene que cuando creemos haber llegado al límite físico solo hemos usado el 40% de nuestro potencial. La fatiga y el agotamiento son mecanismos cerebrales preventivos que actúan antes de que exista un fallo muscular real, según la neurociencia. Romper los límites físicos depende de la gestión del diálogo interno y la capacidad de tolerar la incomodidad para acceder al 60% restante del potencial. Esta mentalidad resistente se ha convertido en una herramienta clave tanto en el deporte como en entornos empresariales, optimizando el rendimiento ante la presión.

La frontera del agotamiento físico no siempre coincide con el límite real del cuerpo humano, sino con un mecanismo de defensa cerebral. Según el ex-Navy SEAL y atleta de resistencia extrema David Goggins, cuando una persona siente que ha alcanzado su capacidad máxima y desea rendirse, en realidad solo ha consumido el 40% de su potencial real.

"La fuerza real no está en los músculos ni en hacer más pesas, está en tomar el control de renovar tu mente y tus pensamientos. Cuando tu mente te dice que has terminado, en realidad solo estás al 40% de tu capacidad", afirma el experto.

Esta teoría, popularizada en su literatura de superación personal, sostiene que el cerebro actúa como un gobernador que activa las alarmas de cansancio de forma prematura para proteger al individuo del dolor y mantenerlo dentro de su zona de confort.

Lejos de ser un simple mantra motivacional, la neurociencia moderna respalda este principio a través del estudio de la fatiga central. Los investigadores explican que el sistema nervioso central envía señales de dolor y agotamiento mucho antes de que se produzca un fallo muscular o fisiológico real.

Este sistema de alerta temprana evolutivo busca preservar reservas de energía ante posibles emergencias, lo que demuestra que la percepción del esfuerzo es un constructo psicológico regulado por la mente y no una limitación estrictamente física.

Hay que romper los límites

Para superar este bloqueo, los expertos en psicología deportiva destacan que la clave reside en el control de la narrativa interna y la reconfiguración de los pensamientos en momentos de alta presión. Es decir, que hay que adaptarse a trabajar y ejercitarnos sobre presión para así romper esos límites.

Crear una mentalidad resistente no depende de la fuerza bruta o de la capacidad atlética per se, sino de la habilidad para gestionar el diálogo propio cuando el cerebro quiere frenar toda la maquinaria para recobrar el aliento.

Al aprender a tolerar esa incomodidad y no hacer caso a las señales de rendición que da el cerebro, se consigue acceder de forma gradual a ese 60% de capacidad restante que permanece oculto bajo el miedo al sufrimiento.

El impacto de esta filosofía ha trascendido a todo tipo de deportes y se ha consolidado, poco a poco, como una herramienta clave hasta en entornos corporativos e incluso laborales: dominar la mente optimiza el rendimiento físico y transforma la capacidad de respuesta de las personas ante las crisis que puedan surgir.