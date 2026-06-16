Mikel Izquierdo, catedrático en fisioterapia: "El trabajo de fuerza debe ser de intensidad alta, la baja no sirve de nada"

El trabajo de fuerza debe ser de alta intensidad para que sea efectivo.

Las claves

Las claves Generado con IA El entrenamiento de fuerza de alta intensidad es esencial para frenar el envejecimiento muscular, según el catedrático Mikel Izquierdo. Las actividades de baja intensidad, como caminar, resultan insuficientes para combatir la sarcopenia y la pérdida de autonomía en personas mayores. La intensidad adecuada en el ejercicio es necesaria para estimular las fibras musculares de contracción rápida y promover la regeneración del tejido. El entrenamiento de potencia, que implica mover cargas moderadas a máxima velocidad, es efectivo y seguro incluso para personas de edad avanzada.

El entrenamiento de fuerza de alta intensidad es la clave para frenar el envejecimiento muscular. Si bien es cierto que las actividades de baja intensidad también son recomendables, estas carecen del mismo impacto que las anteriores, según Mikel Izquierdo, catedrático del Departamento de Ciencias de la Salud y referente en el ámbito del ejercicio físico y la medicina.

Tal y como comenta el experto, las recomendaciones tradicionales basadas únicamente en caminar o realizar esfuerzos leves resultan insuficientes para combatir problemas críticos como la sarcopenia o la pérdida de autonomía en personas de edad avanzada.

"El trabajo de fuerza especialmente tiene que ser de una intensidad adecuada. La baja no sirve, tiene que ser entrega moderada alta, que se ha visto que es la única que funciona a nivel metabólico, cardiovascular, funcional. Hay veces que otras cosas funcionan, pero claro, si alguien no hace nada, pues cualquier cosa vale", comenta.

"Pero no hay que pensar en que cualquier cosa vale, sino que cuál es la intensidad adecuada. Y tiene que ser de manera progresiva, implementada adecuadamente, con ejercicios ajustados, individualizados".

La explicación principal radica en la necesidad de alcanzar un estímulo umbral para activar las fibras musculares de contracción rápida, las primeras que se deterioran con el paso de los años.

La clave está en la intensidad adecuada

El músculo y el sistema óseo requieren un nivel de tensión mecánica que la baja intensidad no proporciona, impidiendo la regeneración del tejido y la estimulación de las células encargadas de fabricar hueso.

Si atendemos a lo que comenta el experto, el ejercicio debe pautarse bajo el principio de dosis-respuesta: al igual que un fármaco administrado por debajo de la dosis médica no surte efecto, un entrenamiento sin la intensidad adecuada no genera adaptaciones biológicas significativas.

Una de las metodologías más efectivas para lograr lo que promueve Izquierdo, por ejemplo, se centra en el entrenamiento de la potencia, que consiste en desplazar cargas moderadas a la máxima velocidad posible.

Este enfoque maximiza la seguridad articular al tiempo que desafía de forma real al sistema neuromuscular, demostrando que incluso pacientes de avanzada edad son capaces de tolerar este tipo de estímulos y revertir su estado de fragilidad. Y, por supuesto, para los jóvenes también es tremendamente efectivo.

Varios estudios sostienen la idea de que la fuerza intensa no es una opción de rendimiento deportivo, sino una necesidad biológica indispensable para preservar la salud a largo plazo.