Los meteorólogos alertan: el aire acondicionado no bastará si las ciudades no recuperan sombra, agua y vegetación

Las claves

Las claves Generado con IA El aire acondicionado no es suficiente ante las olas de calor si las ciudades carecen de sombra, agua y vegetación. La AEMET prevé veranos más cálidos en España, y el verano de 2025 ya fue el más caluroso de la historia reciente. El diseño urbano con asfalto y calles sin sombra potencia la isla de calor, haciendo las ciudades menos habitables. La sombra, el agua gestionada y la vegetación son esenciales para enfrentar el calor extremo y proteger la salud pública.

El aire acondicionado puede salvar vidas durante una ola de calor, pero no puede ser la única respuesta. Si las ciudades siguen acumulando asfalto, hormigón y calles sin sombra, el verano será cada vez más difícil de soportar.

La alerta llega en un momento muy concreto. AEMET prevé para junio, julio y agosto de 2026 una probabilidad alta de temperaturas por encima de lo normal en España, dentro de una tendencia que ya no se limita a julio y agosto.

El precedente inmediato tampoco ayuda. El verano de 2025 fue el más cálido de la serie histórica en España, con una temperatura media 2,1 ºC superior al promedio 1991-2020, según el balance oficial de AEMET.

La diferencia entre una casa fresca y una calle inhabitable empieza en el urbanismo. AEMET recuerda que la isla de calor urbana es una anomalía térmica positiva en el centro de las ciudades frente a su periferia.

La explicación es física, no estética. El asfalto, las fachadas oscuras, las plazas duras y las calles estrechas absorben radiación durante el día y liberan calor por la noche, cuando el cuerpo necesita recuperarse.

El calor como un problema de salud pública

Ahí es donde el aire acondicionado muestra sus límites. Enfría interiores, pero no protege a quien trabaja al aire libre, espera un autobús sin sombra o cruza una plaza mineralizada cuando el suelo sigue irradiando calor.

Además, la refrigeración tiene un coste energético creciente. La Agencia Internacional de la Energía advierte de que la demanda de frío en edificios es ya la fuente de consumo energético que más crece en el sector, con presión sobre las redes eléctricas.

La Organización Mundial de la Salud plantea el calor como un problema de salud pública. Sus guías insisten en planes de acción, alertas tempranas, coordinación sanitaria y medidas urbanas, porque gran parte de los impactos son prevenibles.

La sombra aparece entonces como infraestructura sanitaria. No basta con plantar árboles decorativos: hacen falta corredores sombreados, patios escolares renaturalizados, marquesinas útiles, refugios climáticos y calles donde caminar no sea una exposición directa al sol.

La Agencia Europea de Medio Ambiente recuerda que más del 74% de la población europea vive en zonas urbanas. Por eso las ciudades deben adaptarse a olas de calor, escasez de agua, lluvias intensas, inundaciones y subida del nivel del mar.

El agua también tiene un papel importante, aunque no de cualquier manera. Climate-ADAPT recoge fuentes, nebulización y espacios acuáticos como medidas frente al calor urbano, siempre dentro de una planificación que cuide recursos y mantenimiento.

Eso significa diseñar mejor, no llenar las ciudades de fuentes sin criterio en plena sequía. Suelos permeables, jardines de lluvia, arbolado adaptado, riego inteligente y agua regenerada pueden refrescar sin convertir la adaptación en despilfarro.

La vegetación es la tercera pieza. La EPA explica que árboles y plantas reducen las islas de calor al dar sombra y enfriar el aire mediante evapotranspiración, un proceso que libera humedad y consume calor del entorno.

El debate, por tanto, no es aire acondicionado sí o no. En residencias, hospitales, viviendas mal aisladas y hogares con personas vulnerables, la refrigeración puede ser imprescindible. El problema es pensar que basta con enchufar máquinas.

La lección es clara: el calor extremo no se combate solo desde el salón de casa. También se combate desde la acera, el colegio, la parada de autobús, el centro de salud y la plaza del barrio.

Sin sombra, agua bien gestionada y vegetación real, el aire acondicionado será un parche cada vez más caro. En una ciudad pensada para el calor, refrescar no debería depender solo de tener un aparato dentro de casa.