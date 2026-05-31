China cambia de estrategia: quiere una autopista de agua de 220 kilómetros para frenar la desertificación extrema

Las claves

Las claves Generado con IA China planea construir una autopista de agua de más de 220 kilómetros para combatir la desertificación extrema en el norte del país. El proyecto utilizará tecnología avanzada en estaciones de bombeo y tuberías para transportar grandes volúmenes de agua desde el sur hacia regiones áridas. La iniciativa se complementa con programas de siembra de nubes y control climático mediante satélites y drones, buscando un control total de los recursos hídricos. Expertos advierten sobre los riesgos ecológicos derivados del desvío masivo de cauces y la alteración artificial de los ciclos de lluvia, que podrían afectar también a países vecinos.

China pretende frenar la desertificación mediante un desafío titánico. El eje central de este plan es la construcción de una colosal "autopista de agua" que supera los 220 kilómetros de longitud, diseñada para bombear de manera continua miles de millones de metros cúbicos de recursos hídricos.

Ese apodo de "autopista" que ha recibido el proyecto responde a sus imponentes dimensiones y al uso de tecnología avanzada en estaciones de bombeo y tuberías, capaces de movilizar caudales masivos a gran velocidad y atravesar terrenos muy complicados.

Esta megaobra busca rescatar ecosistemas vulnerables y frenar de forma drástica el avance de las dunas sobre núcleos urbanos y terrenos de cultivo estratégicos. El canal funciona como una extensión clave del Proyecto de Desviación de Agua Sur-Norte, la red de trasvase más grande del mundo.

La infraestructura transporta el flujo excedente de las húmedas cuencas del sur, como la del río Yangtsé, hacia los áridos territorios del norte y noreste. El caudal transportado por esta vía es indispensable para asegurar la supervivencia de la vegetación en zonas críticas, complementando proyectos emblemáticos como las barreras forestales que protegen la autopista del desierto de Tarim.

La autopista hídrica más colosal del mundo

Pero a pesar de que, solamente con esto, la estrategia de China ya resulta del todo abrumadora, resulta que Pekín quiere ir más allá de los canales físicos: integrando una estrategia digital extrema respaldada por inteligencia artificial.

Mediante el uso combinado de satélites meteorológicos de última generación y drones, el gobierno coordina programas masivos de siembra de nubes para provocar lluvias artificiales exactas y optimizar así el riego ambiental de la región, lo que significa, por ende, que el país quiere tener el control absoluto del agua.

Si bien es cierto que el plan del gigante asiático ha despertado un enorme optimismo gubernamental debido a ese control climático y territorial, la comunidad científica internacional todavía estudia el proyecto con mucha cautela.

Varios expertos advierten que la alteración artificial de los ciclos de lluvia y el desvío masivo de cauces naturales, especialmente en zonas sensibles como la meseta tibetana, conllevan serios riesgos ecológicos.

Estas intervenciones a gran escala podrían modificar de forma irreversible el equilibrio medioambiental y los recursos hídricos de los países vecinos de la región asiática, haciendo que China tuviera ese ansiado control, no solamente sobre su territorio, sino también de sus colindantes.

Con todo, la cautela de momento es máxima por parte del resto de países, pero China, con esto, da un nuevo paso de gigante.