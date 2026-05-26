Los meteorólogos coinciden: España ya alcanza temperaturas de 40 grados en medio de una ola de calor histórica en Europa

Las claves

Las claves Generado con IA España registra temperaturas de hasta 40 grados en mayo debido a una dorsal en altura que acumula aire cálido. La AEMET prevé máximas generalizadas de 36-38ºC en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Ebro, con noches tropicales en el suroeste. Meteorólogos destacan que las temperaturas superan en 15 grados lo habitual y relacionan este episodio con el cambio climático. Los últimos 11 años han sido los más cálidos desde que existen registros, según el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos.

En esta recta final del mes de mayo España está registrando temperaturas mucho más altas de lo habitual para esta época del año por un dorsal en altura que genera una acumulación de aire cálido.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el máximo de temperaturas se espera entre mañana miércoles y el viernes con máximas generalizadas de 36-38ºC en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Ebro, que podrían llegar incluso a los 40 grados.

De hecho, el mediático y experimentado meteorólogo de Atresmedia, Roberto Brasero, ha explicado en Onda Cero a primera hora de esta mañana que se está produciendo un episodio de temperaturas extremas en España y que en Badajoz (Extremadura) hoy se van a rozar los 40 grados. "En Badajoz van a rozar los 40 grados a la sombra, 39 grados van a marcar las temperaturas en la capital pacense", ha señalado el comunicador en antena.

15 ºC más de lo habitual

Precisamente, Aemet ha informado en su página web que la provincia de Badajoz, próximo al valle natural del Guadiana, va a alcanzar en la jornada de mañana miércoles los 40 grados, llegando al pico de un episodio de temperaturas más propias de julio o agosto.

Por su parte, otro meteorólogo muy mediático en España, Mario Picazo, ha analizado en su perfil de X la situación meteorológica actual, que está azotando también al resto de Europa.

➡️El máximo de temperaturas se espera entre miércoles y viernes con máximas generalizadas de 36-38ºC en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Ebro, que localmente podrían llegar a 40ºC.



➡️A partir del miércoles: noches tropicales generalizadas en el suroeste peninsular.

[2/3] pic.twitter.com/H2cuDAwLZA — AEMET (@AEMET_Esp) May 25, 2026

De hecho, asegura que se están registrando temperaturas 15 grados más altas de lo habitual en esta semana de anomalías térmicas en Europa. "El efecto de la dorsal anticiclónica que se extiende por gran parte del suroeste va a dejar anomalías de temperaturas positivas que, en algunos casos, alcanzan +15 ºC", indica Picazo.

Además, apunta al cambio climático como principal responsable de que se produzcan estos episodios duraderos de calor veraniego. "Lo que hace décadas eran pequeñas incursiones de calor primaveral de dos o tres días, ahora dura hasta dos semanas".

Estáis viendo una semana de anomalías térmicas en Europa. El efecto de la dorsal anticiclónica que se extiende por gran parte del suroeste va a dejar anomalias de temperatura positivas que, en algunos casos, alcanzan +15 °C. Lo llamativo de este episodio no es solo la magnitud,… pic.twitter.com/7HvE6hfxHk — Mario Picazo (@picazomario) May 25, 2026

Y concluye: "Los extremos climáticos de hoy se mantienen en lo que yo llamo el modo "enganchado" durante días y días. Esta es quizá la señal más evidente del nuevo clima que nada tiene que ver con el de hace unas décadas".

En este sentido, según el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Plazo Medio, los últimos 11 años han sido los 11 más cálidos desde que hay registros. Dato que confirma que la temperatura de la Tierra sigue en alza.