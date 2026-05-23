Europa cambia las normas: el veto a los gases tradicionales fuerza la revolución científica del aire acondicionado en 2026

Las claves

Las claves Generado con IA La nueva normativa europea prohíbe el uso de hidrofluorocarbonos (HFC) en la fabricación de frigoríficos y restringe su uso en mantenimiento. Los fabricantes deben sustituir los gases tradicionales por refrigerantes naturales como propano, amoníaco o dióxido de carbono. A partir de 2027 y 2029 se vetarán los aires acondicionados que utilicen gases con alto potencial de calentamiento global, como el R-32. La regulación provocará una subida en el precio de los gases reciclados y obligará a los consumidores a optar por tecnologías más ecológicas en futuras compras.

A través del endurecimiento del Reglamento F-Gas, Bruselas busca la eliminación total de los hidrofluorocarbonos (HFC) para el año 2050. Esta legislación prohíbe de forma inmediata el uso de gases fluorados vírgenes de alto impacto para tareas de mantenimiento y veta por completo estos químicos en la fabricación de nuevos frigoríficos domésticos, forzando un apagón tecnológico global.

La ofensiva legal ha desencadenado una auténtica revolución científica en los laboratorios de las grandes firmas de electrodomésticos. Los ingenieros se ven obligados a sustituir los compuestos sintéticos tradicionales por refrigerantes naturales como el propano, el amoníaco o el dióxido de carbono.

El gran desafío para la ciencia de materiales radica en rediseñar los componentes internos y los sistemas de compresión para garantizar que el uso de estas nuevas sustancias, que a veces presentan una mayor inflamabilidad o necesitan unas presiones enormes, sea completamente seguro en las casas europeas.

Se inicia el apagón de los refrigerantes químicos

La nueva medida ya es visible dentro del mercado residencial y ha sembrado cierta alarma entre la ciudadanía, pero es un paso importante de cara a los próximos años.

Los fabricantes tienen la mirada puesta en los horizontes cercanos de 2027 y 2029, fechas en las que se prohibirá la comercialización de nuevos sistemas partidos de aire acondicionado que usen gases con un potencial de calentamiento global superior a 150.

¿Qué significa esto exactamente? Que los compuestos de transición muy extendidos actualmente, como el gas R-32, parecen tener los días contados en líneas de producción, lo que obliga a una renovación radical de todos los catálogos comerciales.

Para los ciudadanos, esta nueva regulación cambia por completo las normas a la hora de adquirir nuevos electrodomésticos y equipos de aire acondicionado para la casa. Aunque las normativas no obligan a retirar los aparatos antiguos que ya están instalados y funcionan correctamente, las restricciones de suministro provocarán un encarecimiento notable de los gases de recarga reciclados.

A raíz de esto, no son pocos los expertos del sector que advierten que, ante una avería importante o la necesidad de tener que realizar una renovación con nuevas compras, la inversión pasa obligatoriamente por tener que adquirir tecnologías de última generación que estén totalmente preparadas para la nueva era ecológica.

Es decir, es un cambio importante en lo que se refiere a mirar productos y eso obliga a tener que informarse debidamente y cambiar un poco la mentalidad para iniciar un nuevo futuro.