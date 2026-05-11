Sanidad confirma un caso positivo de hantavirus entre los 14 españoles del Gómez Ulla

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado este lunes en el puerto de Granadilla de Abona sobre la última hora en la asistencia al crucero MV Hondius.

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Las claves Generado con IA Sanidad ha confirmado un caso positivo provisional de hantavirus entre los 14 españoles aislados en el Hospital Gómez Ulla tras viajar en el crucero MV Hondius. El paciente positivo no presenta síntomas y su estado general es bueno; será trasladado a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del hospital. El resto de los 13 españoles ha dado negativo en las pruebas provisionales de hantavirus, y podría ampliarse el periodo de cuarentena tras la detección de un caso positivo en una pasajera francesa. Las muestras de los casos confirmados serán tratadas bajo condiciones de alta contención, siguiendo el protocolo para el manejo de virus de riesgo 3 como el de los Andes.

El ministerio de Sanidad ha confirmado este lunes que hay un caso positivo provisional de hantavirus entre los 14 españoles que viajaban a bordo del crucero MV Hondius tras haberles realizado la primera PCR. A los siete días se les realizará una segunda.

Este tipo de pruebas cuentan con un resultado provisional y otro definitivo, por lo que es probable que en el segundo resultado, que se conocerá en las próximas horas, sea negativo. El resto de los 13 pasajeros ha dado negativo en los resultados provisionales.

En lo que respecta al primero, desde Sanidad informan que no presenta síntomas y su estado general es bueno. Aun así, se le trasladará a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) con la que cuenta el Hospital Gómez Ulla de Madrid.

Los 14 pasajeros habían pasado su primera noche tranquilos, sin síntomas y aislados en habitaciones individuales en el hospital madrileño, al que llegaron este domingo después de haber volado desde el aeropuerto sur de Tenerife hasta la base militar de Torrejón de Ardoz.

Es probable que la fecha de la cuarentena se extienda de nuevo. En un primer momento estaba previsto que se extendiera hasta el 17 de junio, pero al conocerse el positivo en hantavirus de una pasajera francesa se iba a reevaluar el periodo que deben permanecer aislados.

Todo apunta a que, de confirmarse el resultado provisional, se llevará a cabo una nueva evaluación para establecer hasta cuándo harán cuarentena. Lo que sí está más claro son las medidas que se tomarán a partir de ahora.

Y es que en el protocolo que aprobó el pasado viernes la Comisión de Salud Pública, de la que forman parte todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ya se establecen las actuaciones de manejo de casos confirmados.

Ante un resultado positivo, se ingresará y manejará en una Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN). El ingreso durará hasta la recuperación clínica, mientras que para las personas asintomáticas será hasta la obtención de una prueba negativa.

Las muestras de los pacientes confirmados van a ser tratadas bajo condiciones de alta contención ya que, como se señala en el protocolo, el virus de los Andes se clasifica como agente del grupo de riesgo 3.