España cambia de estrategia: blinda con 8.000 millones su plan Deep Tech para liderar la soberanía tecnológica

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Las claves Generado con IA España lanza una Estrategia Nacional Deep Tech con una inversión prevista de 8.000 millones de euros hasta 2030 para impulsar su soberanía tecnológica. El plan involucra a 13 ministerios y se centra en sectores clave como semiconductores, computación cuántica, biotecnología e inteligencia artificial. Se busca convertir el conocimiento científico en empresas tecnológicas competitivas y reducir la dependencia de mercados externos en tecnología. La estrategia incluye apoyo financiero y regulatorio para superar obstáculos como el 'valle de la muerte' y aspira a atraer inversiones y retener talento científico.

España presenta su Estrategia Nacional Deep Tech, un ambicioso plan que prevé movilizar 8.000 millones de euros hasta el año 2030. La iniciativa nace con el objetivo de convertir el conocimiento científico generado en las universidades y centros de investigación nacionales en empresas tecnológicas competitivas a nivel global.

El proyecto cuenta con una gobernanza transversal en la que participan 13 ministerios, liderados por las carteras de Ciencia, Innovación y Universidades y la de Transformación Digital y de la Función Pública.

Uno de los pilares de esta estrategia es el fortalecimiento de la autonomía estratégica. Al centrar los esfuerzos en áreas clave como los semiconductores, la computación cuántica, la biotecnología y la inteligencia artificial, el Gobierno busca reducir drásticamente la actual dependencia tecnológica de mercados externos.

Este control sobre infraestructuras críticas de datos y el hardware esencial se considera hoy una prioridad de seguridad nacional y económica frente a las tensiones geopolíticas actuales.

El plan Deep Tech es prioridad

La hoja de ruta de este ambicioso plan contempla diversas herramientas financieras y regulatorias diseñadas para ayudar a las empresas a superar cualquier tipo de obstáculo, incluido el conocido como valle de la muerte.

Este último término describe la fase crítica en la que muchas empresas de tecnología profunda fracasan debido a los altos costos de desarrollo y los largos tiempos de retorno de inversión.

Con esta nueva estrategia y mediante la colaboración del sector público y privado, se facilitará el acceso a capital de riesgo y subvenciones específicas que permitan escalar prototipos de laboratorio hasta su producción industrial masiva.

Si bien es cierto es una operativa muy compleja, la Estrategia Nacional Deep Tech se ha posicionado como el motor para una transformación profunda del tejido productivo español hacia un modelo de alto valor añadido.

Además de fomentar la soberanía tecnológica, el plan aspira a retener el talento científico local, atrayendo inversiones internacionales y consolidando a nuestro país como un centro de innovación en Europa en el sector.

Se espera, con todo esto, que las tecnologías de vanguardia acaben convirtiéndose en el nuevo eje de crecimiento económico sostenible para la próxima década, de ahí que se esté realizando una inversión tan grande, puesto que los resultados a largo plazo pueden ser muy positivos a varios niveles.

Pero, claro, todo depende del éxito del plan: será determinante para que el liderazgo tecnológico europeo deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad gracias al apoyo y la infraestructura nacional.