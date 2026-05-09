Hantavirus, hoy en directo | Mónica García afirma que Tenerife está preparado para la llegada del Hondius y evacuación de sus pasajeros
La madrugada de este domingo, el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ha dejado tres muertos, llegará a Tenerife y fondeará dentro del puerto de Granadilla.
Las autoridades preparan tres anillos de seguridad y un corredor sanitario de 10 km hasta el aeropuerto para repatriar a 147 personas de 23 países sin contacto con la población civil.
En Alicante, la mujer ingresada con sospechas de hantavirus tras viajar en el avión con una persona fallecida contagiada en el crucero ha dado negativo en la PCR.
El hantavirus, que se transmite a través de la orina o heces de las ratas, fue detectado en un crucero neerlandés que partía desde Argentina con dirección a Canarias.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que el virus ha dejado hasta el momento 3 fallecidos, cinco personas contagiadas y tres sospechosas
¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?
Es una enfermedad que se transmite de animales a humanos, en concreto procede de las ratas. Se transmite a los humanos a través de la inhalación, es decir, al respirar aire contaminado por partículas de saliva, orina o excrementos de roedores infectados. También, por contacto directo o mordeduras.
Su letalidad, según un informe del Ministerio de Sanidad, es del 25,7%. En 2025, en América, ocho países notificaron 229 casos y 59 muertes. No obstante, Sudáfrica ha identificado la nueva cepa de los Andes, más peligrosa porque sí provoca el contagio entre humanos.
¿Cuántos españoles hay en el crucero?
En el crucero de lujo MV Hondius hay 14 españoles, que según el Ministerio de Sanidad se mantienen asintomáticos. Según las previsiones del Gobierno, serán trasladados el lunes 11 de mayo desde Tenerife a Madrid en un avión militar medicalizado, donde se prevé que guarden cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.
¿Cuándo llegará el MV Hondius a Tenerife?
Según la OMS, se estima que el crucero de lujo MV Hondius llegará entre las 5.00 y las 6.00 de la madrugada del domingo a Tenerife con cerca de 150 personas, entre pasajeros y tripulación. En cuanto lleguen a tierra, serán examinados para verificar la presencia o no de síntomas de hantavirus.
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Mónica García no aclara la gestión del transporte: incógnitas sobre la competencia y el traslado de viajeros
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado esta noche que está todo preparado para la llegada al puerto de Granadilla, en Tenerife, del crucero en el que se ha producido el brote de hantavirus y cuyo pasaje permanece sin síntomas de la enfermedad.
In situ en la rueda de prensa de Sanidad, El Español constata que se mantienen las incógnitas. No se ha aclarado quién gestionará el transporte de viajeros a pie de pista ni la titularidad de ese servicio.
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Mónica García confirma que no estará en el puesto de mando de la operación de evacuación del Hondius en Tenerife
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado en su declaración a los medios de comunicación que no estará en el puesto de mando de la operación.
García ha afirmado que su papel es para "certificar" que todos los procedimientos se llevan a cabo de la manera adecuada.
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El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destaca la solidaridad del pueblo español
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha atendido a los medios de comunicación junto a la ministra de Sanidad, Mónica García.
Ghebreyesus ha destacado la solidaridad del pueblo español y ha querido dejar claro que se trata de una operación de 'bajo riesgo'.
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La ministra de sanidad ruega a los medios de comunicación que se mantenga la privacidad de los pasajeros del Hondius
Mónica García pide a los medios de comunicación que se mantenga la privacidad de los pasajeros y ciudadanos españoles, que mantendrán una cuarentena obligatoria en el Hospital madrileño Gómez Ulla.
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Mónica García atiende a los medios de comunicación horas previas a la evacuación de los pasajeros del Hondius
La ministra de Sanidad, Mónica García, atiende a los medios de comunicación horas previas a la evacuación de los pasajeros del Hondius junto al director de la OMS.
García ha destacado la labor conjunta de los países implicados para esta operación.
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Hantavirus, hoy en directo | García, Marlaska y el director de la OMS aterrizan en Tenerife y van al Puesto de Mando en Granadilla
Los ministros de Sanidad e Interior, Mónica García y Fernando Grande-Marlaska, junto al director de la OMS, Tedros Adhanom, han llegado a Tenerife para coordinar el dispositivo de recepción del crucero MV Hondius, previsto para la madrugada de este domingo.
En el Puesto de Mando de Granadilla de Abona se unirán el ministro Ángel Víctor Torres y el presidente canario, Fernando Clavijo, con el fin de asegurar una estricta vigilancia sanitaria y el cumplimiento de los protocolos de respuesta ante la llegada de la embarcación entre las 4:00 y las 6:00 horas.
El operativo de desembarco comenzará al amanecer, priorizando la salida de los pasajeros españoles, mientras que los ciudadanos extranjeros serán trasladados directamente al aeropuerto a medida que sus vuelos de repatriación estén listos.
Gracias a la proximidad estratégica entre el puerto y el aeropuerto tinerfeño, se espera una evacuación ágil, permitiendo que un retén de 30 tripulantes permanezca a bordo para dirigir el buque hacia su base en los Países Bajos una vez finalizada la maniobra.
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Del avión al Gómez Ulla: los puntos críticos donde la cadena de contención podría fallar en el traslado de los 14 españoles
Aún persisten ciertas dudas sobre cómo se llevará a cabo el traslado de los 147 pasajeros del crucero MV Hondius una vez que se produzca el fondeo del buque en el interior del dique del puerto de Granadilla, ya que cada país se hará cargo de sus nacionales.
Tal y como ha explicado este viernes la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ya hay algunos (en total hay 22 nacionalidades distintas, sin contar la española) que ya han mandado un avión.
Y es que no bajará nadie de la embarcación que no vaya directamente al aeropuerto para montarse en el avión que le tenga preparado su país de origen; no sin antes haberle realizado una revisión médica para comprobar que todos permanecen sin síntomas.
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Hantavirus, hoy en directo | Mónica García, sobre la llegada del barco MV Hondius: "El cuerpo del fallecido no desembarcará en Canarias"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha mantenido, junto a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, una rueda de prensa este sábado para transmitir las actualizaciones sobre el hantavirus.
García ha afirmado que "el cuerpo del fallecido no desembarcará en Canarias" y que los catorce pasajeros españoles del buque MV Hondius serán los primeros en desembarcar frente a las costas de Tenerife, una vez que el barco llegue la próxima madrugada a las cercanías del Puerto de Granadilla de Abona.
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La mujer ingresada en Alicante con sospechas de hantavirus da negativo en la PCR y la prueba se repetirá en 24 horas
La PCR realizada por el Centro Nacional de Microbiología a la ciudadana que permanece ingresada en un hospital de Alicante ha dado resultado negativo para hantavirus, han informado fuentes del Gobierno.
Conforme al protocolo establecido, se prevé la realización de una segunda prueba diagnóstica transcurridas 24 horas para ratificar el negativo.
Se trata de la primera persona ingresada en España con sospechas de hantavirus, una mujer de 32 años, que permanece en el hospital universitario de San Juan de Alicante con un cuadro leve y episodios de tos
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Brote de hantavirus | El director de la OMS agradece a Sánchez "la solidaridad, liderazgo y compromiso" de España con el MV Hondius
El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha expresado su agradecimiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por “la solidaridad de España, su liderazgo y su compromiso” en la gestión de los pasajeros del buque MV Hondius.
El responsable del organismo internacional ha asegurado además que la OMS seguirá trabajando con el Ejecutivo español para garantizar “una respuesta sólida, coordinada y eficaz frente al hantavirus”.
Estas declaraciones han sido publicadas en la red social X en respuesta a un mensaje del propio Sánchez tras la reunión que ambos mantuvieron este sábado en La Moncloa para abordar la llegada del crucero afectado al puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife.
Tedros ha subrayado su “más profundo agradecimiento” por la decisión de acoger el barco, una medida que ya había calificado durante el encuentro como un “acto de solidaridad y deber moral”.
El presidente del Gobierno, por su parte, defendió en la misma red social que ofrecer un puerto seguro constituye “un deber moral y legal” conforme al derecho internacional.
El director de la OMS viajará este sábado a Tenerife para supervisar la operación de desembarco, prevista entre las 4.00 y las 6.00 horas del domingo (hora canaria), en la que participarán también la ministra de Sanidad, Mónica García, y los ministros Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres.
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Brote de hantavirus, en directo | La ingresada en Alicante que estuvo en contacto con una fallecida contagiada da negativo en la PCR
La PCR realizada por el Centro Nacional de Microbiología a la ciudadana que permanece ingresada en un hospital de Alicante ha dado resultado negativo para hantavirus.
Conforme al protocolo establecido, se prevé la realización de una segunda prueba diagnóstica transcurridas 24 horas como indica el protocolo.
La mujer, de 32 años, fue ingresada este viernes en una habitación de aislamiento con presión negativa tras presentar sintomatología respiratoria leve, principalmente tos, después de haber compartido un vuelo con una de las pasajeras del crucero MV Hondius que falleció posteriormente.
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Hantavirus, última hora | ¿Qué es el hantavirus y qué peligros tiene?
El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por roedores silvestres, como el ratón colilargo. El virus se encuentra en la saliva, la orina y las heces de estos animales, y se transmite a los seres humanos mayoritariamente por la inhalación de aerosoles (partículas microscópicas contaminadas que flotan en el aire en lugares cerrados o poco ventilados).
Aunque es menos común, también puede contraerse mediante mordeduras, contacto directo con mucosas o, en ciertas cepas específicas detectadas en Sudamérica, a través del contacto estrecho entre personas.
El principal peligro de esta infección es su alta tasa de mortalidad y la rapidez con la que evoluciona hacia el Síndrome Cardiopulmonar por Hantavirus (SCPH).
Los síntomas iniciales suelen confundirse con una gripe fuerte —fiebre, dolores musculares y fatiga—, pero en poco tiempo el cuadro puede progresar a una insuficiencia respiratoria grave y shock cardiogénico.
Debido a que no existe un tratamiento antiviral específico ni una vacuna ampliamente disponible, la atención médica depende del soporte vital en terapia intensiva, lo que convierte a la prevención y la higiene en las herramientas más críticas para evitar desenlaces fatales.
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Los españoles serán los primeros en abandonar el Hondius en zodiacs y en grupos de cinco
Los 14 pasajeros españoles y el experto en infecciosas de la oficina de la OMS para África serán los primeros en abandonar, en zodiacs y en grupos de cinco, el buque MV Hondius afectado por un brote de hantavirus en una operación "inédita" y de una "envergadura internacional sin precedentes" que ha implicado a 23 países.
Antes de desplazarse a Tenerife, la ministra de Sanidad, Mónica García, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, han informado este sábado sobre el dispositivo de desembarco del crucero MV Hondius, que tiene previsto llegar a las costas de Tenerife entre las 5:00 horas y las 6:00 horas, hora canaria.
Una comisión técnica, formada por personal especializado y representantes de varias administraciones, han visitado esta mañana el puerto de Granadilla para preparar la llegada.
El barco quedará fondeado sin atracar "el tiempo imprescindible y necesario", ha dicho Marlaska, momento en el que se procederá a la evacuación de 121 de las 151 personas que van a bordo, los 147 pasajeros a los que se sumaron tres expertos en epidemias del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y uno de la OMS África.
Dentro quedarán 30 tripulantes, además del cuerpo y equipaje de una persona fallecida, que seguirán rumbo a Países Bajos, donde se encargarán de su desinfección y gestión del material.
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Sánchez defiende que dar un puerto seguro al Hondius es "un deber moral y legal" de España
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este sábado ante el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, que ofrecer un puerto seguro al crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, es un deber "moral y legal" de España.
"Aceptar la solicitud de la OMS y ofrecer un puerto seguro es un deber moral y legal para con nuestros ciudadanos, Europa y el derecho internacional", ha afirmado en un mensaje a través de la red social X.
Sánchez ha recibido a primera hora de esta tarde al director general de la OMS en el Complejo de la Moncloa para abordar la operación de desembarco del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, prevista para el domingo frente a las costas de Tenerife.
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Los ciudadanos británicos a bordo del crucero se aislarán en un hospital del noroeste de Inglaterra
Los pasajeros y la tripulación británicos del crucero afectado por un brote de hantavirus serán trasladados a un hospital en el noroeste de Inglaterra para aislarse una vez que sean repatriados, como ha podido confirmar Sky News.
Se espera que el barco atraque en Tenerife el domingo, tras lo cual los 22 ciudadanos británicos a bordo serán repatriados al Reino Unido.
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La OMS confirma que el crucero Hondius llegará entre las 5.00 y 6.00 de la madrugada del domingo a Tenerife
El crucero MV Hondius llegará a la costa de Tenerife entre las 05.00 y 06.00 horas de este domingo con cerca de 150 personas, entre pasajeros y tripulación que, en cuanto lleguen a tierra, serán examinados para verificar la presencia o no de síntomas de hantavirus.
Este anuncio ha sido confirmado por la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Maria Van Kerkhove, y ha sido confirmado a El Español por fuentes en Tenerife
El barco "debe estar llegando entre las 5.00 y las 6.00 mañana, por la mañana, todo esto a confirmar, pero de todos modos temprano", explicó a través de una conversación en vivo desde Ginebra transmitida por la OMS.
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El director de la OMS lanza un mensaje de calma a la población canaria, calificando el riesgo de salud pública por hantavirus como "bajo"
"Esto no es otra covid", afirmó este sábado el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Guebreyesus, a la población de Tenerife (España), a cuyas costas llegará en unas horas el crucero donde se ha declarado un brote de hantavirus.
"El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo. Mis colegas y yo lo hemos afirmado sin ambigüedades, y lo repito ahora", aseguró en un mensaje en X Tedros Adhanom Guebreyesus, quien viajará hoy a la isla para dirigir junto con las autoridades regionales y nacionales la operación sanitaria de evacuación del buque.
Mencionó que no es nada habitual para él desde el puesto que ocupa "escribir directamente a la gente de una sola comunidad, pero hoy siento que no solo es apropiado, sino necesario", y que en estas circunstancias comunicados de prensa o informes técnicos resultan insuficientes.
A la gente de Tenerife,— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 9, 2026
Mi nombre es Tedros, y ejerzo como Director General de la Organización Mundial de la Salud, el organismo de las Naciones Unidas responsable de la salud pública mundial. No es habitual que escriba directamente a la gente de una sola comunidad, pero hoy… pic.twitter.com/ouRuVDawks
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Mónica García, Marlaska y el máximo responsable de la OMS supervisarán el dispositivo del crucero MV Hondius en el Puerto de Granadilla
Los ministros de Sanidad, Mónica García, y del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se desplazarán este sábado a Tenerife, junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para coordinar y supervisar el dispositivo activado con motivo de la llegada del crucero MV Hondius al Puerto de Granadilla.
La delegación, que saldrá de Madrid a las 18:00 horas, hora peninsular, y a la que se incorporarán en Canarias el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, visitará esta tarde el Puesto de Mando habilitado para realizar un seguimiento directo, con el objetivo de garantizar la coordinación entre administraciones, el control sanitario y la aplicación de los protocolos de vigilancia y respuesta previstos.
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El epidemiólogo de la OMS de África también pasará cuarentena en el Gómez Ulla de Madrid
El epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de África, que viaja en el crucero Hondius, también será ingresado en el Hospital militar Gómez Ulla de Madrid para pasar la cuarentena junto con los 14 pasajeros españoles.
El representante de la OMS África desembarcará junto con los españoles en la primera fase de evacuación, ya que serán los primeros en salir, ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha concretado que se quedarán en el buque 30 personas de la tripulación mientras que otros 17 podrán ser repatriados junto con los pasajeros, según su nacionalidad.
En rueda de prensa junto con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han incidido en que dentro del buque van los 147 pasajeros y tripulación y los dos epidemiólogos de Países Bajos, el representante de la Organización Mundial de la Salud de África y un representante del SDC.
Todos serán repatriados, excepto el representante de la OMS África, a quien se le considera un contacto de acuerdo con el protocolo.
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Marlaska asegura que el barco va a estar "lo imprescindible fondeando para completar el proceso de repatriación"
Marlaska anuncia que las autoridades han acordado la prohibición de cualquier navegación a menos de una milla náutica del buque Hondius una vez que entré en la zona marítima de Canarias y asegura que el barco va a estar "lo imprescindible" fondeando en aguas españolas "para completar el proceso de repatriación" ya que detalla que la mayoría de los evacuados ya tienen vuelos de repatriación fijados y en los que aún no, en el día de hoy lo estarán.
Al igual que explica el ministro que el tiempo para el habituallamiento y repostaje del buque se hará en el menor tiempo posible y con "total seguridad" para todos los funcionarios e integrantes.
El avión de la Fuerza Aérea que trasladará a los 14 españoles que viajan a bordo del Hondius está listo para su viaje a Madrid, donde ingresarán en el hospital Gómez Ulla.