Sanidad informa de un caso sospechoso de hantavirus en Alicante: tuvo contacto con uno de los muertos del barco

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ofrece una rueda de prensa conjunta con la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones. Borja Sánchez-Trillo Efe

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Las claves Generado con IA Sanidad ha activado el protocolo de vigilancia epidemiológica tras un caso sospechoso de hantavirus en Alicante relacionado con el crucero MV Hondius. La paciente, una mujer de 32 años, compartió vuelo con una pasajera del barco que falleció por síntomas compatibles con hantavirus y ahora presenta síntomas respiratorios leves. La mujer ha sido trasladada e ingresada en aislamiento en un hospital de Alicante, a la espera de los resultados de las pruebas enviadas al Centro Nacional de Microbiología. Otra persona que viajó en el mismo vuelo, de origen sudafricano, permaneció una semana en Barcelona y ya ha regresado a Sudáfrica.

Las autoridades sanitarias españolas han activado el protocolo de vigilancia epidemiológica tras detectar en Alicante un posible caso de hantavirus relacionado con el crucero MV Hondius.

La paciente, una mujer de 32 años, compartió vuelo con una pasajera del barco que falleció posteriormente después de presentar síntomas compatibles con esta infección viral.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha explicado que la mujer comenzó a presentar tos y síntomas respiratorios leves mientras permanecía en su domicilio familiar en Alicante.

Aunque su estado general es bueno, el Ministerio de Sanidad decidió actuar de manera preventiva en coordinación con la Generalitat Valenciana.

La paciente ha sido trasladada de forma segura a un hospital de la provincia de Alicante, donde permanecerá aislada en una habitación con presión negativa.

Este tipo de instalaciones se utilizan habitualmente para evitar posibles transmisiones de enfermedades infecciosas por vía aérea y forman parte del protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad.

Según ha detallado la Conselleria de Sanidad, a la mujer se le realizarán pruebas diagnósticas cuyos resultados serán enviados al Centro Nacional de Microbiología.

Las autoridades esperan conocer el resultado definitivo entre las próximas 24 y 48 horas, un periodo considerado habitual para este tipo de análisis especializados.

La alerta sanitaria llegó a través del Sistema Europeo de Alertas, que notificó a la Dirección General de Salud Pública la existencia de pasajeros que habían tenido contacto estrecho con la persona fallecida.

Un segundo afectado

A partir de ese momento, los servicios sanitarios iniciaron el rastreo de contactos y la vigilancia de posibles síntomas compatibles.

Desde la Generalitat Valenciana subrayan que el seguimiento de la paciente responde a criterios estrictamente preventivos y recuerdan que, por ahora, únicamente presenta sintomatología respiratoria leve.

Además, insisten en que las medidas adoptadas buscan garantizar la seguridad sanitaria y actuar con rapidez ante cualquier sospecha.

Javier Padilla también ha confirmado que otra persona de origen sudafricano viajó a España en el mismo vuelo que esta mujer de Alicante y las autoridades han conseguido dar con él.

Permaneció durante una semana en Barcelona, aunque ya ha regresado a Sudáfrica antes de que se activaran nuevas actuaciones sanitarias en territorio español.

El secretario de Estado ha defendido la capacidad de respuesta del sistema sanitario internacional ante este tipo de situaciones.

Tal y como ha recordado Padilla, la azafata de aquel vuelo, que fue ingresada en Ámsterdam tras manifestar síntomas compatibles, ha dado negativo en el test de hantavirus y las autoridades esperan que pase lo mismo con estos dos pasajeros del avión.

Las autoridades sanitarias mantienen ahora la vigilancia activa mientras esperan el resultado de las muestras tomadas a la paciente de Alicante.