Brasil cambia de estrategia: quiere ser el mayor productor de crudo y reinar las energías renovables a la vez

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Las claves Generado con IA Brasil busca ser el mayor productor de petróleo de Sudamérica y líder mundial en energías renovables, apostando por ambos sectores a la vez. El país bate récords de extracción petrolera gracias a la explotación de yacimientos en aguas ultraprofundas y nuevas áreas cerca del Amazonas. Casi el 90% de la matriz eléctrica brasileña ya proviene de fuentes renovables como hidroeléctrica, solar y eólica. Brasil ha lanzado un plan para movilizar 400.000 millones de dólares en una década y convertirse en referente en hidrógeno verde y biocombustibles.

Brasil lo quiere todo: el país tiene como objetivo posicionarse como el mayor productor de petróleo de Sudamérica y ser líder en energías limpias en todo el mundo, liderando la transición energética sin renunciar a los fósiles para mantenerse fuerte en todos los campos.

La operación quiere ejecutarse a través de un plan de inversión masivo liderado por la estatal Petrobras. Brasil ha conseguido cifras récord de extracción con 4,9 millones de barriles a inicios de 2025, por lo que no quiere deshacerse de esa fuente económica.

Esta expansión se apoya principalmente en la explotación de los yacimientos del presal en aguas ultraprofundas y en la exploración de nuevas fronteras petrolíferas en el Margen Ecuatorial, cerca de la desembocadura del Amazonas.

Paralelamente a su auge en los hidrocarburos, el gigante sudamericano presume de una de las matrices eléctricas más descarbonizadas del mundo donde casi el 90% de la generación proviene de fuentes renovables, como la hidroeléctrica, la solar y hasta la eólica.

La administración actual ha lanzado una Política Nacional de Transición Energética que prevé movilizar cerca de 400.000 millones de dólares en la próxima década con el objetivo de convertir a Brasil en un centro neurálgico para la producción de hidrógeno verde y biocombustibles avanzados.

Brasil quiere liberar toda la energía

Ahora, esta dualidad que busca el país es extremadamente ambiciosa y por supuesto ha generado un intenso debate sobre la coherencia climática de Brasil en el escenario internacional.

Brasil defiende que los ingresos extraordinarios provenientes de la exportación de crudo son fundamentales para financiar la infraestructura necesaria para la economía verde, y con ese ideal ha integrado formalmente la OPEP+ en busca de un equilibrio entre su influencia en el mercado global del petróleo y su compromiso con la reducción de emisiones de carbono.

Esa postura, por otro lado, será puesta a prueba durante la cumbre climática COP30 para ver si, realmente, es un equilibrio que puede llevarse a cabo. El éxito de la operación dependerá de la capacidad de Brasil para gestionar tensiones ambientales internas mientras atrae inversión extranjera en sectores de tecnología limpia.

Mientras las perforaciones en zonas sensibles generan alertas entre organizaciones ecologistas, el gobierno apuesta por una transición justa que utilice la riqueza fósil como el motor financiero para un futuro sostenible.

Si Brasil consigue que todo este proyecto funcione, algo que es complicado teniendo en cuenta todos los factores que hay sobre la mesa, puede convertirse en el primer modelo de potencia híbrida en el mundo.