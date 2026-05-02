El embalse español referente con una megabatería recibe un impulso de 180 millones y lidera la transición energética

El embalse español referente recibe un impulso de 180 millones: es clave para la transición energética gracias a su "megabatería"

Las claves

Las claves Generado con IA El proyecto Aguayo II en Cantabria ha recibido una subvención de 180 millones de euros de la Comisión Europea para su ampliación. La instalación gestionada por Repsol sumará 1.000 MW de potencia, convirtiéndose en la segunda megabatería más grande de España. Este sistema de almacenamiento permitirá abastecer a 800.000 hogares y optimizar la integración de energías renovables como la eólica y la solar. Con una inversión total de 900 millones de euros, el embalse refuerza el tejido industrial de Cantabria y ayuda a reducir la dependencia del gas para los picos de demanda eléctrica.

El proyecto Aguayo II, en Cantabria, ha recibido recientemente una subvención de 180 millones de euros por parte de la Comisión Europea, lo que supone un espaldarazo definitivo para su ampliación: estamos ante un hecho histórico que marca un antes y un después.

Esta instalación, gestionada por Repsol, añadirá 1.000 MW de potencia a la red, convirtiéndose en la segunda megabatería más grande del país, solo por detrás del complejo de Cortes-La Muela en Valencia.

A diferencia de las centrales convencionales, estas plantas actúan como un sistema de almacenamiento masivo que permite equilibrar la oferta y la demanda eléctrica: ofrece un balance perfecto para todos.

El mecanismo es tan eficiente como estratégico: aprovecha el excedente de energía renovable en momentos de baja demanda para bombear agua a un embalse superior para luego dejar caer ese caudal y así generar electricidad cuando el sistema lo requiere.

En el caso de Aguayo, la infraestructura permitirá abastecer a unos 800.000 hogares, optimizando la integración de fuentes intermitentes como la eólica y la solar, siendo así uno de los referentes más importantes en la transición energética.

El gran embalse referente en España

Con una inversión total estimada en 900 millones de euros, el proyecto Aguayo II no solo refuerza el tejido industrial de Cantabria, sino que posiciona a España como un importante pilar dentro de la tecnología hidráulica de vanguardia.

La ampliación del embalse significa que nuestro país tendrá una de las herramientas más potentes de Europa para almacenar electricidad a gran escala. Al funcionar como una central de bombeo es, por consiguiente, como una batería gigante, siendo una fuente inmensa de energía.

El sistema ofrece una red eléctrica estable y hace que no se pierda la energía limpia que producimos, lo que lleva a que su importancia sea doble: por razones económicas y por la independencia energética que ofrece.

Por un lado, ayuda a bajar el precio de la luz al reducir la necesidad de usar gas caro para cubrir picos de demanda. Por otro, gracias a su potente inversión y el respaldo de la Unión Europea, demuestra que es posible reutilizar embalses antiguos para crear infraestructuras modernas sin dañar el medio ambiente.

Se espera que la planta esté plenamente operativa para finales de década, contribuyendo de manera significativa a los objetivos de descarbonización. Es sin duda un gran avance para el ámbito tecnológico nacional y apunta a ser un ejemplo a seguir para otros países del mundo.