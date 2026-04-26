El municipio medieval perfecto para recorrer a pie: más de 1.200 habitantes y en mitad de una Reserva de la Biosfera

Las claves

Las claves Generado con IA Castro Caldelas, en el corazón de la Ribeira Sacra gallega, es un municipio medieval con más de 1.200 habitantes rodeado de montañas y viñedos. El pueblo está dominado por un imponente castillo del siglo XIV, símbolo histórico que sobrevivió a la Revuelta Irmandiña y conserva detalles heráldicos únicos. El casco histórico, declarado conjunto artístico, y plazas como la del Prado mantienen tradiciones centenarias, como el mercado quincenal desde el siglo XII. La zona forma parte de una Reserva de la Biosfera, con una biodiversidad excepcional y paisajes de cañones, bosques y viñedos, ideales para explorar a pie.

En el corazón de Galicia existe un destino que parece detenido en el tiempo, donde cada rincón invita a caminar sin prisa. Castro Caldelas, con más de 1.200 habitantes, es uno de esos lugares que se descubren paso a paso.

Ubicado en plena Ribeira Sacra, este municipio destaca por su equilibrio entre patrimonio histórico y entorno natural. Rodeado de montañas y viñedos, ofrece una experiencia pausada en un paisaje declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

El perfil del pueblo está dominado por su imponente castillo medieval, construido en el siglo XIV. Esta fortaleza, levantada por orden de Pedro Fernández de Castro, se alza sobre el casco urbano como símbolo de poder y resistencia.

A lo largo de los siglos, el castillo ha sobrevivido a episodios clave, como la Revuelta Irmandiña de 1467. Aunque sufrió daños, se mantiene como testimonio del peso histórico de los Condes de Lemos en la región.

El acceso a la fortaleza permite descubrir detalles heráldicos únicos, con escudos que reflejan linajes nobiliarios. En su interior, el patio de armas porticado, el aljibe o el horno alfarero muestran la vida cotidiana de la época.

Fusión de historia y naturaleza

Desde sus murallas, las vistas del valle del Sil conectan historia y naturaleza en una misma imagen. Este mirador privilegiado resume la esencia de Castro Caldelas: un diálogo constante entre pasado y paisaje.

El casco histórico, declarado conjunto artístico en 1998, invita a perderse por sus calles empedradas. Las viviendas de piedra, adornadas con galerías y escudos, mantienen intacta la esencia medieval del municipio.

Plazas como la del Prado conservan tradiciones centenarias, como el mercado quincenal que se remonta al siglo XII. Este legado refleja la importancia que tuvo la villa tras convertirse en realenga en 1228.

Más allá del núcleo urbano, el entorno natural amplía la experiencia. El mirador de As Penas de Matacás ofrece una panorámica espectacular del cañón del Sil, con viñedos en bancales imposibles.

La Ribeira Sacra se caracteriza por una diversidad paisajística excepcional, con cañones, sierras y valles. Este territorio abarca más de 300.000 hectáreas y reúne una riqueza natural difícil de igualar en Galicia.

La biodiversidad es otro de sus grandes atractivos, con más de 1.200 especies vegetales y cerca de 300 especies animales. Bosques, riberas y montañas crean hábitats únicos en excelente estado de conservación.

A este valor natural se suma un patrimonio cultural milenario, con restos que van desde el megalitismo hasta la época romana. Iglesias, monasterios y caminos históricos completan un paisaje lleno de historia viva.

Castro Caldelas se presenta así como un punto de partida ideal para explorar este territorio único. Un lugar donde caminar no solo es desplazarse, sino viajar entre siglos y emociones.