India cambia su estrategia: sustituye al petróleo con su reactor más avanzado y logra la autosuficiencia energética

Las claves

Las claves Generado con IA India ha puesto en marcha su avanzado reactor PFBR en Kalpakkam, convirtiéndose en el segundo país en operar esta tecnología a escala comercial tras Rusia. El reactor de cuarta generación puede generar más combustible nuclear del que consume y está diseñado para usar torio, un recurso abundante en India. El proyecto forma parte del plan de tres etapas para lograr la autosuficiencia energética y reducir la dependencia de las importaciones de petróleo. Aunque el impacto sobre el mercado petrolero será gradual, el gobierno apuesta por una transición hacia la energía nuclear y renovables para asegurar un suministro eléctrico estable y limpio a largo plazo.

India acaba de hacer historia con la puesta en marcha de su reactor PFBR en Kalpakkam, alcanzando la fase de criticidad tras años de desarrollo tecnológico. Este reactor de cuarta generación representa un avance técnico sin precedentes para el país, porque utiliza una tecnología de reproducción que le permite generar más combustible nuclear del que consume.

Con este logro, la nación se consolida como el segundo país del mundo en operar con éxito esta clase de infraestructura a escala comercial, después de Rusia: India se pone a la vanguardia en plena crisis del petróleo.

El éxito del proyecto es el pilar central del plan de tres etapas diseñado por India para alcanzar la soberanía energética que tantos países ansían y buscan actualmente debido a la situación geopolítica actual, y puede conseguirlo realmente.

A diferencia de los reactores convencionales que dependen del uranio, el Reactor Prototipo de Reproducción Rápida está diseñado para utilizar torio en el futuro. Dado que el país posee una de las reservas de torio más grandes del planeta, el funcionamiento del reactor está considerado un plan sin fisuras.

Es el paso definitivo para reducir la dependencia de proveedores extranjeros y estabilizar el suministro eléctrico nacional a largo plazo con una fuente de energía sólida y prácticamente ilimitada. India lo tiene todo pensado para despuntar en esta carrera energética.

India pone en marcha su plan más ambicioso

No obstante, y a pesar de la relevancia del alcance, las autoridades han aclarado que el impacto en el mercado del petróleo no será inmediato. Actualmente, la energía nuclear aporta cerca del 3% de la electricidad en India, y aunque el nuevo reactor es un motor de cambio, el petróleo sigue siendo indispensable para los sectores del transporte.

El objetivo del gobierno ahora mismo no es la sustitución inmediata de los hidrocarburos, sino la transición gradual donde la energía nuclear y las renovables reduzcan el peso de las importaciones de crudo, que actualmente cubren casi el 90% de la demanda social.

Es decir, que de igual manera que China, Francia o Reino Unido lo que India pretende es prepararse para el futuro ya mismo, estableciendo nuevas fuentes de energía que le permitan sobrevivir de manera independiente en caso de que haya nuevos conflictos o crisis alrededor del crudo, perjudicando a su economía.

La visión del gobierno de la India es convertir al país en una nación desarrollada plenamente a nivel energético. La autosuficiencia total es el objetivo final, pero ya está en marcha gracias a la activación de ese avanzado reactor que garantiza una base de carga eléctrica limpia y constante.