Ni Andújar ni Ibores: el lince ibérico conquista este pueblo de España donde ya rondan cerca de 400 ejemplares

Imagen de archivo de un lince ibérico en los Montes de Toledo. EFE Ismael Herrero

Las claves nuevo Generado con IA Castilla-La Mancha se ha convertido en la comunidad con mayor población de lince ibérico, superando a Andalucía. El municipio de Almuradiel, en Ciudad Real, ha acogido la suelta de tres linces para reforzar la especie, llegando a cerca de 400 ejemplares en la zona. El éxito del programa Lynxconnect y la colaboración local han permitido que el lince pase de estar en peligro crítico a especie vulnerable. La presencia del lince impulsa el turismo sostenible y destaca la riqueza natural de la comarca, mientras se monitoriza a los animales mediante collares GPS.

Con un máximo histórico de 2.401 ejemplares censados en 2024, el lince ibérico está consolidando cada vez más su recuperación. Históricamente, Andalucía había liderado este censo, pero ahora hay una comunidad que la supera.

Se trata de Castilla-La Mancha, donde ya se registran cerca del 40% de los ejemplares, destacando sobre todo Montes de Toledo y Sierra Morena Oriental. En esta comunidad, además, hay algunos municipios en los que también se están llevando a cabo sueltas de linces.

Uno de ellos es Almuradiel, situado en el corazón de Ciudad Real y con apenas 740 habitantes, que ya se ha convertido en el escenario de una histórica suelta de tres ejemplares para reforzar la población de esta especie.

Esta iniciativa forma parte del ambicioso programa de recuperación que busca conectar los núcleos poblacionales de la Península. La llegada de estos felinos supone un hito para la biodiversidad local y un motor de esperanza para el ecosistema.

Proteger un legado natural

Los técnicos de desarrollo sostenible han supervisado con detalle la adaptación de los animales al entorno manchego. El municipio ofrece un hábitat ideal con abundante matorral y poblaciones estables de conejo, base fundamental para la supervivencia del lince.

La provincia de Ciudad Real es hoy un territorio clave para la especie a nivel europeo. Según los últimos censos oficiales, la zona alberga aproximadamente 400 ejemplares, consolidando un crecimiento exponencial tras décadas de trabajo incansable de los biólogos.

El éxito del proyecto Lynxconnect es evidente en estas tierras de Sierra Morena Oriental. La colaboración entre administraciones y propietarios de fincas privadas ha permitido que el lince deje de estar en peligro crítico para ser considerado especie vulnerable.

La suelta en Almuradiel no es un hecho aislado en la región. El Gobierno regional continúa invirtiendo en la mejora de infraestructuras viarias para evitar atropellos, la principal causa de mortalidad no natural de estos emblemáticos y esquivos felinos.

Los vecinos del pueblo reciben con orgullo a sus nuevos y silenciosos inquilinos. Saben que la presencia del lince es un sello de calidad ambiental que atrae turismo sostenible y pone en valor la riqueza natural de su comarca.

El seguimiento de los tres ejemplares se realizará mediante collares GPS de última tecnología. Esto permite conocer sus movimientos diarios y asegurar que se integran correctamente en el grupo poblacional que ya domina los montes públicos del sur provincial.

Castilla-La Mancha lidera ahora el ranking de comunidades con mayor número de nacimientos anuales. El esfuerzo coordinado demuestra que es posible revertir la extinción cuando se destinan recursos y se cuenta con el apoyo decidido de la sociedad.

El futuro del lince ibérico parece brillar con más fuerza en el horizonte manchego. Almuradiel escribe hoy un capítulo fundamental en la historia de la conservación española, protegiendo un legado natural que pertenece a todas las generaciones venideras.