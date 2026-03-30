Ya es oficial: científicos confirman que la primera extinción masiva del planeta fue más letal de lo esperado
La conocida como Crisis de Kotlin fue mucho peor de lo que los expertos pensaban hasta ahora: acabó con el 80% de los macroorganismos.
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Las claves
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La Crisis de Kotlin, hace 550 millones de años, eliminó cerca del 80% de las especies de macroorganismos del planeta.
Fósiles excepcionalmente bien conservados en Inner Meadow, Canadá, permitieron datar y comprender mejor la magnitud de esta extinción.
El evento fue provocado por una drástica falta de oxígeno en los océanos, afectando a los ancestros de los animales modernos.
La investigación demuestra que la historia de la vida ha estado marcada por cataclismos impredecibles y no por una evolución lineal y estable.
La Crisis de Kotlin, una espeluznante extinción masiva que ocurrió en el planeta hace 550 millones de años y que afectó a gran parte de los animales y seres vivos, acaba de recibir "una actualización" por parte de los científicos, y es que, aunque se sabe que fue un acontecimiento devastador, lo cierto es que fue aún peor de lo que pensábamos.
Investigaciones recientes han arrojado luz a este suceso, que eliminó a gran parte de la fauna de Ediacara, basándose en un yacimiento excepcional en Newfoundland, Canadá, conocido como Inner Meadow, donde fósiles extraordinariamente bien preservados han permitido a los científicos datar el fin de muchas especies de forma más precisa
Los nuevos datos indican que aproximadamente el 80% de las especies de macroorganismos -animales y seres visibles a simple vista- desaparecieron en este evento. Esta cifra lo sitúa al nivel de las grandes extinciones masivas, como la que acabó con los dinosaurios y, por tanto, la convierte en uno de los acontecimientos más terroríficos de la historia.
Una extinción peor de lo imaginado
Según los expertos, gracias a este nuevo estudio, ahora se considera a la Crisis de Kotlin la primera gran extinción masiva que experimentaron los parientes de los animales modernos. Hasta ahora, la lista oficial de las "Cinco Grandes" extinciones comenzaba con la del Ordovícico, pero estos hallazgos obligan a reorganizar el orden de catástrofes.