Ya es oficial: científicos confirman que la primera extinción masiva del planeta fue más letal de lo esperado

Las claves nuevo Generado con IA La Crisis de Kotlin, hace 550 millones de años, eliminó cerca del 80% de las especies de macroorganismos del planeta. Fósiles excepcionalmente bien conservados en Inner Meadow, Canadá, permitieron datar y comprender mejor la magnitud de esta extinción. El evento fue provocado por una drástica falta de oxígeno en los océanos, afectando a los ancestros de los animales modernos. La investigación demuestra que la historia de la vida ha estado marcada por cataclismos impredecibles y no por una evolución lineal y estable.

La Crisis de Kotlin, una espeluznante extinción masiva que ocurrió en el planeta hace 550 millones de años y que afectó a gran parte de los animales y seres vivos, acaba de recibir "una actualización" por parte de los científicos, y es que, aunque se sabe que fue un acontecimiento devastador, lo cierto es que fue aún peor de lo que pensábamos.

Investigaciones recientes han arrojado luz a este suceso, que eliminó a gran parte de la fauna de Ediacara, basándose en un yacimiento excepcional en Newfoundland, Canadá, conocido como Inner Meadow, donde fósiles extraordinariamente bien preservados han permitido a los científicos datar el fin de muchas especies de forma más precisa

Los nuevos datos indican que aproximadamente el 80% de las especies de macroorganismos -animales y seres visibles a simple vista- desaparecieron en este evento. Esta cifra lo sitúa al nivel de las grandes extinciones masivas, como la que acabó con los dinosaurios y, por tanto, la convierte en uno de los acontecimientos más terroríficos de la historia.

Una extinción peor de lo imaginado

Según los expertos, gracias a este nuevo estudio, ahora se considera a la Crisis de Kotlin la primera gran extinción masiva que experimentaron los parientes de los animales modernos. Hasta ahora, la lista oficial de las "Cinco Grandes" extinciones comenzaba con la del Ordovícico, pero estos hallazgos obligan a reorganizar el orden de catástrofes.

El yacimiento de Inner Meadow ha servido para demostrar que los organismos antiguos no se extinguieron lentamente por edad o por no ser aptos a la evolución del entorno, sino que fueron víctimas de un cataclismo impredecible. Esto significa que, de no haber ocurrido esa crisis, la vida en la Tierra hoy podría ser radicalmente distinta a lo que conocemos.

Al estudiar qué mató a estas especies -que habrían evolucionado hasta hoy en día cambiando por completo el panorama del planeta-, los científicos pueden entender mejor cómo responden los ecosistemas marinos a cambios ambientales extremos, algo muy relevante para la crisis climática actual.

En lo que atañe a ese exterminio hace 550 millones de años, los profesionales apuntan a que la pérdida del 80% de los animales fue provocada por la falta de oxígeno en los océanos.