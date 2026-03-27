Israel descubre una bala griega de hace 2.100 años con un extraño mensaje para el enemigo de una antigua guerra

Las claves nuevo Generado con IA Arqueólogos hallaron en Hippos, Israel, una bala griega de plomo de hace 2.100 años con la inscripción "Mathou", que significa "aprende la lección". El proyectil fue encontrado en una necrópolis romana, en una zona donde se mezclan restos helenísticos, romanos y locales. Estas balas de honda eran armas baratas pero letales y servían también para intimidar psicológicamente al enemigo mediante mensajes grabados. El hallazgo se vincula a conflictos del periodo helenístico, posiblemente durante la expansión del reino asmoneo, y destaca el uso de la propaganda en la guerra antigua.

En una excavación cerca de Hippos (Sussita), Israel, en el entorno del mar de Galilea, un proyectil de honda ha reabierto una escena de guerra con un detalle sorprendentemente humano: el insulto. La bala, de plomo y diminuta, llevaba una sola palabra grabada: “Mathou”.

La traducción más directa sería “aprende”, aunque el sentido se acerca más a “aprende la lección”. No es un adorno: es un dardo psicológico pensado para viajar junto al impacto. El hallazgo se atribuye a un equipo vinculado a la Universidad de Haifa.

El contexto también pesa. La pieza apareció mientras se trabajaba en una necrópolis romana en la zona de Hippos, un enclave con capas históricas densas, donde lo helenístico, lo romano y lo regional se superponen en pocos metros. No era un campo de batalla “limpio”.

Estas balas de honda eran munición barata, pero letal. Bien lanzadas, podían fracturar huesos o abrir heridas graves, y su ventaja era logística: se transportaban en masa, se fabricaban rápido y podían dispararse con gran cadencia sin necesidad de arco o metal caro.

Lo interesante es que la burla no es un caso aislado en el mundo antiguo. Se conocen otros proyectiles con nombres, símbolos o frases breves, pero “Mathou” destaca por su tono directo, casi escolar, como si el soldado quisiera que el golpe viniera con moraleja incluida.

Propaganda de guerra

La datación propuesta sitúa la bala en el tramo final del periodo helenístico, entre el siglo II a. C. y comienzos del I a. C. Eso encaja con una región marcada por fricciones políticas y militares, donde las fronteras de influencia se movían con rapidez.

En ese marco, los investigadores han apuntado a choques vinculados a la expansión del reino asmoneo. Se menciona, por ejemplo, la campaña de Alejandro Janeo en torno a 101 a. C. en el área de Hippos, un episodio que ayuda a anclar el objeto en un paisaje bélico plausible.

Los investigadores creen que fue disparado por defensores griegos. MICHAEL EISENBERG / UNIVERSIDAD DE HAIFA

El detalle del mensaje cambia el enfoque: no estamos ante “solo” un resto militar, sino ante una tecnología social. La inscripción sugiere que la intimidación y el ridículo formaban parte del repertorio, igual que el ruido, los estandartes o la exhibición de fuerza.

También importa el material. El plomo permite moldear proyectiles uniformes y añadir inscripciones con relativa facilidad, lo que convierte cada bala en un soporte de propaganda mínima: pequeña, barata y repetible. Es una microcomunicación diseñada para el peor momento del otro.

Hay un segundo giro: la arqueología suele rescatar ejércitos por sus grandes piezas, pero estos objetos minúsculos capturan mejor la mentalidad cotidiana del combate. Un proyectil con texto no demuestra solo destreza técnica; muestra intención narrativa, un “te lo advertí” en plomo.