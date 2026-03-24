EEUU cambia las normas de la búsqueda de vida extraterrestre: encontrar oxígeno no es suficiente, según un estudio

Las claves nuevo Generado con IA Un nuevo estudio advierte que la presencia de oxígeno en exoplanetas no garantiza la existencia de vida, ya que procesos abióticos pueden producirlo. La simulación se centra en planetas rocosos con atmósferas densas de CO2 alrededor de enanas M, donde el agua juega un papel clave reduciendo la acumulación de oxígeno abiótico. Detectar oxígeno junto a señales claras de agua en la atmósfera de un exoplaneta reduce la probabilidad de un falso positivo sobre vida, pero no la elimina completamente. El estudio sugiere que la contextualización de gases y condiciones planetarias es esencial para evaluar la habitabilidad, y que la interpretación del oxígeno debe hacerse junto a otros indicadores.

Durante años, el oxígeno ha sido el gas fetiche de la astrobiología: en la Tierra está ligado a la fotosíntesis y sostiene una atmósfera claramente desequilibrada. Pero un trabajo nuevo advierte que, en ciertos exoplanetas, ese faro puede convertirse en espejismo.

El estudio analiza planetas rocosos tipo Marte con atmósferas densas de CO2 orbitando enanas M, las estrellas más abundantes de la Vía Láctea. Ahí, la química impulsada por ultravioleta puede fabricar oxígeno sin biología… o impedir que se acumule.

La clave está en un matiz que cambia el guion: el vapor de agua. El equipo simula distintos niveles de H2O y concluye que basta introducir “algo” de humedad para derrumbar las grandes acumulaciones abióticas de O2 que preocupaban desde hace una década.

En 2015, Peter Gao y colegas mostraron que planetas muy desecados alrededor de enanas M podrían llegar a producir abundancias “tipo Tierra” de oxígeno y ozono por fotólisis de CO₂, generando falsos positivos inquietantemente convincentes.

El nuevo trabajo no niega ese marco: lo afina. Al añadir agua, la química se vuelve más limpia porque la radiación también rompe H2O y crea radicales OH, que facilitan recombinar CO y O para volver a formar CO2.

El agua como delatora

El resultado cuantitativo es muy llamativo: en sus escenarios húmedos, la abundancia máxima de oxígeno apenas llega a aproximadamente 2,7%. Es un valor lejos del 21% terrestre y también muy por debajo de los casos más secos que alimentaban la alarma.

Traducido a la práctica: detectar O2 no basta. Lo que importa es el combo espectral. Si un planeta enseña oxígeno y señales claras de agua, el margen para que sea un simple truco fotoquímico se estrecha, aunque no desaparece.

Esa lectura de conjunto es justo la filosofía que viene empujando la literatura de biosignaturas desde hace años: contextualizar gases, estrella anfitriona, historia de pérdida de agua y posibles ciclos geológicos. El oxígeno es potente, pero nunca debía ir solo.

El debate llega en un momento estratégico porque los futuros observatorios dedicados a exotierras quieren caracterizar atmósferas con precisión suficiente para hablar de habitabilidad y vida. Y muchas de esas dianas estarán, precisamente, alrededor de enanas M cercanas.

Además, el propio estudio se apoya en el modelo fotquímico 1D Atmos y en supuestos concretos sobre composición, radiación estelar y mezcla vertical: lo normal en este tipo de trabajos, pero también una invitación a replicar y contrastar con otros modelos.

La consecuencia más interesante quizá sea conceptual: el agua deja de ser solo condición de vida y pasa a actuar como editora química que reduce la capacidad de un planeta muerto para parecer vivo. Un planeta con O2 alto pero sin H2O, en cambio, levanta cejas.