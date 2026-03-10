Científicos coreanos crean un músculo artificial 30 veces superior al tejido humano: tiene una flexibilidad excepcional

Las claves nuevo Generado con IA Científicos coreanos han creado un músculo artificial capaz de levantar hasta 5 kg, es decir, 4.000 veces su propio peso. La densidad de trabajo de este músculo artificial es 30 veces mayor que la del tejido humano, permitiendo levantar peso de forma natural. El músculo alcanza una deformación del 86,4%, más del doble de la capacidad humana, y puede extenderse hasta 12 veces su longitud original. La innovación se basa en una red de polímeros y micropartículas magnéticas que otorgan flexibilidad y control preciso del movimiento, con aplicaciones potenciales en prótesis avanzadas.

Científicos coreanos han creado recientemente un músculo artificial que puede superar las capacidades físicas del tejido humano, un ejemplo más de que los avances tecnológicos son cada vez más sofisticados en el siglo XXI.

Los investigadores del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan de Corea del Sur presentaron en octubre de 2025 un modelo revolucionario que simula un músculo humano y que puede soportar hasta 5 kilogramos, lo que equivale a 4.000 veces su propio peso.

Además, los avances en robótica y biotecnología han conseguido que tenga unas características impresionantes e incluso superiores al tejido humano. De hecho, el estudio apunta a que su densidad de trabajo es de 1.150 kilojulios por metro cúbico, por lo que es 30 veces mayor a la de la humana y tendrá la capacidad de levantar peso de forma natural.

¿Cómo se ha desarrollado?

Alcanza a su vez una flexibilidad extraordinaria y sin precedentes. El equipo coreano señala que durante la contracción del músculo alcanza una deformación del 86,4%, más del doble del 40% habitual de las personas de carne y hueso, lo que permite una movilidad mucho mayor. De hecho, el tejido artificial puede extenderse hasta 12 veces su longitud original.

En palabras del profesor Jeong, uno de los impulsores del estudio, "esta investigación supera la limitación fundamental donde los músculos artificiales son altamente extensibles pero rígidos". Así, con esta nueva creación se resuelve uno de los principales inconvenientes de los tejidos artificiales: la falta de flexibilidad.

¿Y cuál ha sido el cambio fundamental para llegar a este desarrollo? La red de polímeros diseñada por los investigadores. Con ella han conseguido una flexibilidad excepcional y, mediante micropartículas magnéticas, se controla el movimiento con precisión.

Aunque una parte de la población teme que estos avances tecnológicos sean el inicio del ostracismo del ser humano, la ciencia tiene otros planes que pueden servir de gran ayuda.

¿Cuándo será realidad?

Por ejemplo, como prótesis de brazos o piernas para personas que hayan sufrido un grave accidente. Con este nuevo invento, podrán seguir haciendo una vida medianamente normal con movimientos suaves y biológicos.

Por ejemplo, un brazo mecánico de estas características podría moverse libremente, levantar una caja y aportar la fuerza extra necesaria sin que la estructura resulte peligrosa o rígida.

Sin embargo, este proyecto aún está en fase de laboratorio avanzada, así que aún se tardarán varios años en ver cómo se comercializa, por lo que aún tardaremos en presenciar los futuros robots humanoides.