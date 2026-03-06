Víctor Küppers, experto en psicología: "Cuando eres bueno te sientes mejor y el cuerpo desprende oxitocina"

Víctor Küppers, experto en psicología: "La ciencia dice que cuando eres bueno te sientes mejor y el cuerpo desprende oxitocina"

Las claves nuevo Generado con IA Víctor Küppers afirma que ser buena persona y tener una mentalidad positiva aporta bienestar y salud. La actitud y la calidad humana son más importantes que los títulos o conocimientos, según Küppers. Ser amable libera oxitocina, la "hormona del amor", generando felicidad y tranquilidad. Küppers invita a priorizar el "ser" y la bondad como camino hacia una vida más plena y saludable.

Ser bueno y buena persona tiene beneficios para la salud, según confirma Víctor Küppers, una eminencia en psicología. El profesional asegura que tener una mentalidad positiva y apoyar a quienes nos rodean pueden aportarnos mucho bienestar personal.

El reconocido conferenciante y profesor basa su mensaje sobre la positividad en la importancia de la actitud y la calidad humana por encima de los conocimientos o títulos, centrándose en vivir con entusiasmo y en el esfuerzo consciente por ser la "mejor versión" de uno mismo.

Lo que sostiene el experto no es ninguna tontería, puesto que, efectivamente, tener una buena actitud frente a las controversias e intentar ofrecer nuestra mejor cara siempre será mejor que tener una mentalidad negativa y egoísta.

"Cuando eres bueno te sientes mejor".

"Tú vales tu calidad humana"

Durante una de sus recientes charlas, Víctor Küppers realizó una de las declaraciones más destacadas de su carrera, que ha dejado huella entre los oyentes y quienes han podido leerla a posteriori: "La ciencia dice que cuando eres bueno te sientes mejor, cuando vives siendo buena persona el cuerpo desprende oxitocina".

Küppers menciona que vivir como una buena persona hace que el cuerpo desprenda sustancias como la oxitocina, lo que genera una sensación real de felicidad y tranquilidad. Esta hormona producida en el hipotálamo actúa como la "hormona del amor", y su liberación solo se realiza con el contacto físico y la interacción social positiva.

Para Küppers, la amabilidad es la mayor virtud porque beneficia tanto a quien la recibe como a quien la practica, mejorando el estado de ánimo de ambos sin coste alguno. Pero, claro, para ello ambas partes tienen que tener esa actitud positiva y querer dar afecto al otro.

Se dice que, actualmente, el mundo se está deshumanizando por completo, y cada vez cuesta más recibir afecto de las personas que nos rodean, y puede que en ese contexto las palabras del profesional en psicología tengan un mayor valor: al final el amor es una de las claves más importantes para tener bienestar físico y mental.

El contexto de sus palabras es una invitación a dejar de priorizar el "hacer" o el "tener" para enfocarse en el "ser", argumentando que la ciencia respalda que la bondad es el camino más directo hacia una vida plena y saludable.

Ahora más que nunca, quizá habría que escuchar la propuesta de Küppers, porque incluso puede ofrecer beneficios para la salud a cualquier persona, y lo único que hay que hacer es intentar ser la mejor versión de uno mismo, apoyando a los demás y dando cariño a quienes están a nuestro alrededor.