Dorothy, la doctorada a los 17 años que no fue al colegio: "Me encanta conocer gente, saber cómo funciona su cerebro"

Las claves nuevo Generado con IA Dorothy Tillman obtuvo un doctorado en salud del comportamiento con solo 17 años, siendo la más joven en lograrlo en la Universidad Estatal de Arizona. Fue educada en casa y comenzó la universidad online a los 9 años, avanzando rápidamente en sus estudios y títulos universitarios. Su tesis doctoral se centró en reducir el estigma sobre la salud mental entre estudiantes universitarios y busca inspirar a otras niñas inteligentes. Aunque muy enfocada en lo académico, Dorothy también disfruta actividades sociales propias de su edad y participa activamente en su comunidad.

La jovencísima Dorothy Tillman se convirtió en noticia cuando obtuvo su doctorado con sólo 17 años. Ahora que tiene 19 años y vive en Estados Unidos, Tillman no puede legalmente votar ni consumir alcohol, pero es doctora en salud del comportamiento.

Es una persona con altas capacidades y una ex niña prodigio a la que en la Universidad Estatal de Arizona recuerdan por su gran dedicación y perseverancia a pesar de ser tan joven, tal y como explica este artículo de The New York Times que recoge su hazaña.

De hecho, Tillman se ha convertido en la más joven de esa universidad en conseguir ese título. Pero lo más llamativo es que esta vecina de Chicago fue educada en casa, primero a través de clases online y después recibió clases de su propia madre.

"Cuando tenía ocho años, ella ya tomaba clases de instituto. Cuando la mayoría de los niños de nueve años estaban estudiando matemáticas y aprendiendo a leer, la doctora Tillman estaba empezando la universidad online", resume el artículo.

Atendía a sus clases a través del ordenador en un Starbucks, una vida un poco solitaria para una chica que admite que le encanta socializar. "Me encanta conocer a gente nueva, hablar con ellos y entender cómo funcionan sus cerebros", explica a The New York Times.

Por esta razón, Tillman se apuntaba a actividades extraescolares y dedicaba una parte de su día a conocer a niños de su edad. Sin embargo, en lo académico, la niña iba mucho más avanzada que todos ellos y se mostraba ansiosa por saber cada vez más.

A los 10 años obtuvo un associate degree en Psicología, un título preparatorio para la educación superior, pero que ya sirve para trabajar en Estados Unidos. Dos años después subió de nivel con un bachelor en ciencias y a los 14 consiguió su primer máster.

El futuro de Dorothy

Eligió estos campos de estudio "para entender por qué la gente trata al entorno de la manera en que lo hace", explicó en una entrevista. En este punto, la madre de Tillman pensó que su hija ya había terminado con sus estudios superiores, pero no fue así.

Poco tiempo después su hija le hizo saber que quería empezar un doctorado que le sirviera para ayudar a los más jóvenes a cuidar su salud mental. De esta manera, Tillman terminó siendo aceptada en un programa online de doctorado en la Universidad de Arizona.

Su tesis se basó en el desarrollo de programas para reducir el estigma en estudiantes de universidad que están buscando ayuda en salud mental. Con su historia, además, quiere inspirar a otras niñas que están buscándose a sí mismas y que son inteligentes.

En cualquier caso, Tillman no ha renunciado a una vida típica de la gente de su edad y es que fue a un baile de fin de curso en el instituto el año pasado, aunque ya era entonces doctora en Psicología. Así lo cuenta el medio estadounidense.

Acompañó a su mejor amigo al baile de su instituto y también planeó un verano "divertido para una adolescente". A pesar de ser una joven muy centrada en sus estudios y su vida laboral también quiere vivir una vida propia de las personas de su edad.

En su perfil de Instagram, esta joven promesa de la ciencia comparte su vida en el tiempo de ocio, pero también las actividades de su comunidad con las que está muy comprometida.