Javi Linares, experto financiero, sobre la fórmula matemática para conseguir un millón de euros: "Con sólo 10 euros al día"

Las claves nuevo Generado con IA El asesor financiero Javier Linares explica cómo, invirtiendo 10 euros al día durante 30 años y obteniendo un interés compuesto anual del 10%, se puede llegar a acumular más de un millón de euros. El interés compuesto consiste en que los intereses generados se suman al capital inicial, haciendo que los beneficios crezcan de manera exponencial con el tiempo. Linares recomienda buscar inversiones que superen la inflación para mantener el poder adquisitivo, y señala a los fondos indexados como opción potencialmente estable para obtener un interés cercano al 10%.

Si has oído hablar del interés compuesto es posible que pienses que es la panacea que necesitabas para solucionar tus problemas de ahorro. A este tipo de interés lo han calificado de fórmula mágica, pero hay que entenderlo bien para sacarle provecho.

Se dice que Albert Einstein dijo del interés compuesto que era la octava maravilla del mundo o, incluso, la fuerza más poderosa del universo. Y esto no ha hecho más que aumentar la buena fama de este tipo de inversión para sacar rentabilidad a nuestro dinero.

El asesor financiero Javier Linares, de hecho, habló de él en su canal de YouTube como "la magia para conseguir ser millonario con 10 euros al día". De hecho, Linares afirma que "el interés compuesto es mágico porque con poco puedes acabar convirtiéndolo en mucho".

Pero, ¿en qué consiste exactamente? Tal y como su nombre indica, este concepto es un tipo de interés. Es decir, un porcentaje que se añade al dinero que pides o que inviertes. Si tienes hipoteca o un préstamo, seguro que te suena de sobra.

En la web de BBVA definen el interés como "el precio del dinero" y que "se utiliza para saber el coste de un crédito o la rentabilidad de los ahorros o de una inversión". Ahora bien, el interés puede ser simple o compuesto, y sus consecuencias son muy diferentes.

Cuando inviertes con interés simple, el porcentaje de dinero que ganas siempre se aplica a tu capital inicial, es decir, al dinero que aportaste al principio. Ganas dinero, sí, pero el beneficio que obtienes de tu inversión no aumenta exponencialmente.

Si la inversión la haces a interés compuesto, el beneficio que ganaste se añade al capital inicial y el siguiente interés se aplica a esa suma en conjunto. Vamos, que según vas acumulando dinero el interés se va aplicando a una cifra cada vez más alta.

"Solamente invirtiendo 10 euros al día durante 30 años puedes llegar a acumular más de un millón de euros", anunció Linares. Pero ¡ojo! para que esta magia del interés compuesto funcione, debes encontrar una inversión que revalorice siempre tu dinero.

"Si nuestro objetivo es ahorrar a largo plazo, es importante tener en cuenta la inflación y buscar inversiones que superen la tasa de inflación, de forma que nuestro dinero no pierda poder adquisitivo a lo largo del tiempo", recomienda BBVA.

En el vídeo, Linares presenta una calculadora que permite hacer rápidamente un cálculo de lo que se puede ahorrar en el período de tiempo deseado con una inversión a interés compuesto. Él mismo realiza un ejemplo con una hipotética revalorización anual del 10%.

Si ponemos 10 euros al día durante 30 años en una inversión con un interés del 10% al final "habremos puesto de nuestro dinero unos 122.000 euros y la revalorización de nuestros intereses serían unos 913.000 euros". Es decir, más de un millón de euros en total.

Durante los primeros años, el beneficio derivado de los intereses será pequeño, pero a partir de cierto año superaría el dinero que hemos invertido nosotros, dando lugar a esas altas cantidades. Ahora bien, es importante en qué invertimos.

"Puedes invertir en acciones, en pisos, en fondos indexados, en criptomonedas… Y cuando compras una de estas cosas, tienes una participación o un bien, que con el tiempo va apreciándose", explica Linares y añade que este valor no siempre crece igual.

Buscar la mejor inversión para nuestro dinero ya depende de nosotros, pero Linares apunta en el vídeo que los fondos indexados podrían ser una opción segura que de un interés estable alrededor de ese 10% de interés que él pone de ejemplo.

Esta magia, al final, precisa de matemáticas y experiencia para hacerla funcionar.