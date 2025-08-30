Dani Martín (48) que perdió 30 kilos en 12 meses, rotundo: "Esto fue lo que dejé de tomar e hice dieta antiinflamatoria"

Dani Martín es uno de los cantantes más conocidos y exitosos de nuestro país. Alcanzó la fama masiva como líder y vocalista de la exitosa banda de El Canto del Loco, que se convirtió en un fenómeno musical en España durante la década de los 2000, vendiendo más de un millón de discos.

Tras la disolución del grupo en 2010, Martín emprendió una sólida carrera en solitario, consolidándose como uno de los artistas más importantes del panorama musical con álbumes aclamados como Pequeño y La Montaña Rusa.

Más allá de su éxito musical, el madrileño ha sido noticia por haber protagonizado uno de los cambios físicos más comentados. Te desvelamos las dos claves fundamentales de su transformación, basadas en una decisión que lo cambió todo y en una rutina muy concreta.

El artista ha perdido más de 30 kilos, luciendo una figura más estilizada y, según él mismo, sintiéndose con más energía que nunca. Lejos de dietas milagro o secretos inconfesables, su cambio radical se asienta sobre dos pilares muy claros: un ajuste drástico en su estilo de vida y una alimentación consciente.

Todo cambio tiene un punto de partida. Para Dani Martín, llegó en el verano de 2023. Él mismo lo confesó en una entrevista para El País, revelando el momento exacto que lo impulsó a actuar.

"Me subí a la báscula y descubrí que pesaba 94,7 kilos. Nunca había llegado a los 90, así que me encerré en casa, dejé de beber alcohol y me puse a comer sano. Mucho. Hice una dieta antiinflamatoria", señaló.

Aunque no ha detallado un menú exacto, el concepto de dieta antiinflamatoria se centra en consumir alimentos frescos y naturales como frutas, verduras, pescado azul y grasas saludables, evitando ultraprocesados, azúcares y harinas refinadas.

En sus propias redes, el cantante ha zanjado las especulaciones sobre su salud con un mensaje claro: "El estar gordito de alegría es maravilloso, pero el estar saludable por una alimentación maravillosa es increíble".

Si hay un factor que Dani Martín destaca por encima de los demás es haber eliminado por completo el alcohol de su vida. Este paso ha sido crucial no solo para la pérdida de peso, sino también para su bienestar general.

En su visita a 'El Hormiguero', fue contundente al explicar sus beneficios: "He dejado el alcohol. El etanol, que es lo que tiene el alcohol, te hace ser más lento y ahora mismo estoy como un rayo. Estoy feliz, estoy contento, estoy durmiendo mejor."

El artista admitió que antes consumía mucho vino, pero que abandonar este hábito le ha supuesto una mejora radical en su día a día, una decisión que considera clave en su proceso de autocuidado.

La fórmula para adelgazar

Para acompañar su nueva alimentación, el ejercicio físico ha sido fundamental. Dani Martín ha encontrado en el running a su gran aliado.

Se le ha visto entrenando a menudo, recorriendo kilómetros por Madrid y compartiendo su afición. Correr no solo es una potente herramienta para quemar calorías y mejorar la capacidad cardiovascular, sino que, como él mismo ha señalado, es el "mejor antidepresivo del mundo".

Este cóctel de buena alimentación, cero alcohol y deporte regular es la fórmula que le ha permitido no solo adelgazar, sino ganar en salud, energía y vitalidad, demostrando que un cambio de hábitos a tiempo puede transformar por completo el bienestar físico y mental.