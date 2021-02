El pesimista pronóstico de Margarita del Val sobre las vacunas y la inmunidad de grupo

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente que la crisis provocada por el coronavirus Sars-Cov-2 se había convertido en una pandemia. Desde entonces, la gran esperanza para acabar con el virus han sido las vacunas. Unas vacunas que se han desarrollado en tiempo récord, que tienen un perfil de eficacia altísimo, pero que para algunos investigadores como Margarita del Val, la reputada viróloga española del CSIC, siguen planteando algunas incógnitas sobre si podrán ser una herramienta que nos sirva para alcanzar la inmunidad de grupo.

Según Del Val, la tercera ola no será la última a la que nos tengamos que enfrentar en los próximos meses en España. "Nos quedan varios meses y todavía tenemos que seguir contando oleadas. En verano será más bien oleaje, pero ahora son oleadas", dijo este martes en declaraciones al programa La Brújula de Onda Cero. La investigadora insistió en que la normalidad aún se encuentra lejos, y pidió que las personas vacunadas se sigan protegiendo y manteniendo todas las medidas de contención "porque no queremos que se conviertan en portadores asintomáticos que nos puedan contagiar".

Del Val se mostró contenida a la hora de hablar del fin de la pandemia tras alcanzar la tan cacareada inmunidad de rebaño. "Si las vacunas convierten a las personas de grupos de riesgo en asintomáticos portadores, no tendremos inmunidad de rebaño", advirtió. "Depende de las vacunas que tenemos. Por ahora, no es probable que puedan concebir ninguna inmunidad de rebaño. Las que tenemos solo protegen al vacunado. Insisto, son vacunas con una capacidad de protección que yo no me habría esperado, pero no podemos confiar en que nos protejan a todos los demás", dijo la investigadora.

La viróloga, eso sí, lanzó un mensaje de calma ante las nuevas variantes que están surgiendo en la actualidad y sobre las especulaciones que se realizan sobre si pueden esquivar a las vacunas. "Nos estamos obsesionando con que si sale una nueva cepa va a resistirse a la protección de las vacunas y de la inmunidad natural y es que no tiene nada que ver. No es probable, no hay que agobiarse con ello. Y si una variante se transmite más se verá con el tiempo, cuando surja en varios sitios".

Del Val aseguró que el virus está bien vigilado por toda la comunidad científica y especialmente en Reino Unido, donde se secuencia el mayor número de variantes de todo el mundo. "Estas variantes han surgido ya más veces. Están surgiendo continuamente porque es un virus que como toda la vida va variando con el tiempo. Es normal, no hay que alarmarse y tenemos que vigilar".