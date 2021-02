Alerta por listeria en pizzas de la marca de Alcampo: estos son los productos afectados

Auchan, la casa madre de la española Alcampo en Francia, anuncia la retirada de una de sus pizzas de marca blanca, la 'biológica' de tres quesos (Emmental, Mozzarela y Gorgonzola), por sospecha de listeriosis. El lote afectado fue eliminado de los estantes galos el 25 de enero, pero la cadena advierte que algunos productos fueron adquiridos antes de la alerta e insta a los clientes a no consumirlos y devolverlos.

Los datos para identificar la pizza son el código de barras 3596710482870; el código de embalaje EMB49331H; y la fecha de caducidad del próximo 14 de febrero. La productora es la empresa 'La toque angévine', con sede en la ciudad de Segré-en-Anjou Bleu. Este proveedor no suministra a Alcampo en España: las pizzas de marca blanca de la cadena en nuestro país son elaboradas por las españolas Casa Bona y Palacios.

Alcampo sí incluye una pizza de quesos de origen francés en su catálogo, pero es un producto congelado que elabora otra marca, Freiberger France. Sin embargo, dado el tránsito frecuente de mercancías y clientes entre Francia y España, la alerta ha tenido eco más allá de las fronteras. Las autoridades que controlan la seguridad alimentaria en cada país se encuentran en contacto a través del sistema europeo de alerta rápida: así, la alerta por fuet catalán contaminado por salmonella del pasado septiembre comenzó por un aviso francés.

Estas pizzas bio de Auchan (alcampo) son tan ecológicas que hasta llevan listeria natural. Auchan rappelle des pizzas pour un risque de listeria https://t.co/qauxMVN83W via @20minutes — JM Mulet (@jmmulet) February 4, 2021

Los productos lácteos "biológicos" -es decir, que no ha sido tratados con bactericidas- son candidatos frecuentes a albergar la Lysteria Monocytogenes. Otra cadena, Lidl, ha experimentado varias retiradas por contaminación bacteriana desde que lanzó su 'quesería'. Quesos elaborados con leche cruda como algunos del País Vasco son fuente frecuente de alertas de este tipo. Pescados ahumados, verduras envasadas y carnes -como en el tristemente famoso brote de 2019 causado en España por Magrudis- son otros alimentos en los que la Listeria prospera.

No todas las listeriosis son de riesgo, pero la L. monocytogenes es especialmente peligrosa para las embarazadas, elevando el riesgo de sufrir abortos, parto prematuro o defectos en el feto, y puede ser letal para personas con el sistema inmune comprometido por una enfermedad o por la edad. Según un estudio del Instituto de Salud Carlos III, entre 1997 y 2015 se han contabilizado más de 5.500 casos en España, llegando a acabar con la vida de 70 personas en este último año.

"Los microorganismos necesitan ciertos requisitos para crecer" - explicaba Miguel Ángel Lurueña, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ingeniero Técnico Agrícola y autor del blog divulgativo Gominolas de petróleo, a EL ESPAÑOL. "A determinada temperatura, humedad y Ph, prosperan". Quesos como el Idiazabal también emplean leche cruda, pero el proceso de curación durante seis meses acaba por volver las condiciones "hostiles" para su supervivencia.

"El riesgo cero no existe en ningún alimento" - aclaraba Lurueña. Pero los quesos frescos y de pasta blanda como los que contiene la pizza retirada recientemente comportan un mayor riesgo al contener más agua. "La norma dicta que no se debe vender un queso hecho con leche cruda que haya madurado menos de sesenta días, pero no está muy bien regulado".

El comunicado de Auchan incluye la siguiente advertencia: "Las personas que hayan consumido este producto y que presenten fiebre, aislada o acompañada de dolor de cabeza, están invitadas a consultar a su médico de cabecera indicándole que han consumido este producto. Las mujeres embarazadas en particular deben prestar atención a estos síntomas, así como las inmunodeprimidas y las de avanzada edad".

El texto recuerda que la listeriosis puede tener un periodo de incubación de hasta ocho días, durante el cual los síntomas enumerados serían indicativos de la infección.