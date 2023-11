El colegio de médicos de Castilla y León se muestra contrario a contratar profesionales sin título de especialista

Noticias relacionadas Los médicos de familia denuncian que Sacyl contrata a profesionales sin la especialidad

El Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León y el Sindicato Médico Cesmcyl han explicado su posición sobre la contratación de médicos sin título de especialista de Familia y Comunitaria. En palabras del presidente del Colegio oficial, José Luis Diaz Villarig, “están en desacuerdo” con esta contratación, ahora bien, poniendo “por encima de todo, la salud”. Por eso, ha añadido que “tenemos que buscar los mecanismos para que tengamos a los mejores profesionales posibles y esto pasa por cambiar el sistema sanitario”, y para eso ha exigido a todos los grupos políticos de Castilla y León, que se pongan de acuerdo "porque esto es inviable".

Sin embargo, la rueda de prensa ante los medios de comunicación ha sido en mayoría de tiempo para exigir a los políticos de Castilla y León que lleguen a acuerdos en concreto a un pacto de sanidad con gobierno y oposición. “Una petición que ya hemos hecho y ahora reitero. Tienen que llegar a un acuerdo todas las fuerzas políticas, empezando por el consejero, gobierno y oposición, porque si no lo hacen el sistema sanitario es inviable”. Además, como suele ser habitual, José Luis Diaz Villarig ha insistido en que para todas estas medidas se tiene que contar con el colegio de médicos y con los sindicatos.

Para ello ha reconocido que esta misma mañana se reunirá con el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ante la “alarma” que señaló ha generado la contratación de médicos sin la especialidad de Familia, en torno a 235, para mantener la atención sanitaria en algunos puntos de la Comunidad. Y posteriormente lo solicitará con el resto de los grupos parlamentarios de las Cortes. “Que dejen tirarse los tratos con la Sanidad unos contra otros. No van a jugar con los derechos de los médicos. Queremos que hagan leyes sin demagogia ni partidismo”.

Eso sí, Villarig ha querido defender que en Castilla y León “tenemos las mejores condiciones para los profesionales, pero tiene otras circunstancias” que les hace irse a otras comunidades. Por ejemplo, la extensión que provoca que haya profesionales que no quieran irse a lugares lejanos como Ponferrada o Soria.

Ha recordado que Castilla y León tiene 3.600 consultores, “más que toda España entera” con 1.500 pueblos de menos de 50 habitantes. Y ha recordado que a los médicos “se les obliga a danzar con su coche por los caminos. Y en ese tiempo no pueden atender a los pacientes. No es positivo”. En este caso, ha afirmado que en este aspecto, “la situación es diferente y peor que el resto de España”.

El presidente del Colegio oficial ha insistido en que la falta de médicos y los problemas del sistema sanitario de este problema no es de Castilla y León, “sino de toda España”. Villarig recuerda que esta situación no es nueva, “lo llevábamos denunciando desde hace mucho tiempo” y ahora se van a incrementar si no se toman “medidas oportunas”. En su opinión, “el sistema actual sanitario no tiene viabilidad”, ya que no se puede compaginar “una medicina del siglo pasado con la actual”, ya que las “circunstancias han cambiado” y ha puesto de ejemplo lo vivido durante la pandemia.

