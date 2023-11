Los médicos de familia denuncian que Sacyl contrata a profesionales sin la especialidad

La Sociedad Castellano y Leonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (SocalemFYC) estudia denunciar judicialmente al Servicio de Salud de Castilla y León, Sacyl, al estar incurriendo en la ilegalidad de contratar a graduados en Medicina sin la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. “Esta situación es especialmente importante en atención primaria y en sus puntos de atención continuada”, aseguran en un comunicado.

SocalemFYC recuerda que desde el 1 de enero de 1995 (Real Decreto 853/1993 de 4 de junio), para ejercer como médico en el sistema público de salud español, es necesario disponer junto con la licenciatura o grado, la especialidad vía MIR. “Sabemos que durante la emergencia ocasionada por la COVID-19 y de manera excepcional y transitoria se aprobó el Real Decreto-Ley 29/2020 del 29 septiembre, con el fin de garantizar la asistencia sanitaria, lo que hizo posible el contrato de profesionales contando solo con la licenciatura o el grado y que carecían del correspondiente título de especialista reconocido y necesario para el trabajo de médico especialista en nuestro país. Este Real decreto decayó en octubre del 2021”.

Según SocalemFYC , la atención primaria forma parte integrante y “es núcleo vertebrador de nuestro sistema nacional de salud” y está dotada de unos valores que pueden peligrar en mano de graduados o licenciados sin especialidad (accesible, integradora y coordinadora de los distintos niveles asistenciales, con una visión generalista y longitudinal no solo del paciente, sino también de las familias y de la propia comunidad, abordando todos los determinantes sociales en salud). Por lo tanto, es una forma de concebir la salud, de organizar los recursos, de relacionarse con el entorno y de desempeñar una práctica sanitaria a lo largo del tiempo y, solo puede hacerse a través de la Especialidad en Medicina de Familiar y Comunitaria.

La SocalemFYC reitera su denuncia pública de este tipo de contratos a graduados en Medicina sin la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria. Se trata de un fraude para la población de Castilla y León que, esta situación de irregularidad de atención medica que no cumple la normativa actual para el ejercicio de la profesión médica se perpetúe y normalice. Además, supone un desprestigio para la Especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria y, una situación desincentivadora e injusta para los médicos que están realizando la formación MIR; pudiendo ver menoscabados sus derechos formativos y sus expectativas laborales. Todas estas circunstancias pueden afectar a la formación MIR en esta especialidad, haciéndola menos atractiva para futuras generaciones.

“La contratación de los médicos sin especialidad es ilegal y agrava de forma importante la calidad del sistema sanitario público en cualquier ámbito; pero, muy especialmente en la atención primaria, nivel esencial y en los últimos años muy tensionado, con una menor dotación de recursos humanos y materiales y unas peores condiciones laborales. Por todo ello, solicitamos encarecidamente una reunión urgente con la Consejería de Sanidad”, concluyen.

CCOO asegura que Sacyl "sentencia de muerte" a la Medicina Familiar

CCOO ha denunciado que la Gerencia Regional de Salud haya firmado una resolución "para normalizar la contratación de médicos sin especialidad". Además, la organización sindical critica que la Consejería de Sanidad" no haya informado a los representantes de las personas trabajadoras, ni a los propios usuarios del sistema de salud que van a verse directamente afectados".

"La situación de la Atención Primaria es crítica en nuestra comunidad en relación con la carencia de profesionales especializados y ello se debe a la dejadez de los Gestores que en más de 23 años no han querido implementar medidas que podrían haber evitado la gravedad de la situación actual, como por ejemplo el decreto para incentivar la prestación de servicios en zonas de difícil cobertura que tienen guardado en un cajón desde el año 2019 sin aplicarlo", han afirmado.

CCOO ha asegurado que el déficit de capacitación formativa que presentan "es tan evidente que varios equipos de Atención Primaria han remitido escritos a sus propias gerencias avisando de posibles negligencias y/o imprudencias que se producen en la práctica diaria que no se deben ni pueden obviar". CCOO tiene constancia de que muchos profesionales médicos o de enfermería "no se sienten cómodos trabajando con profesionales sin formación debido a la bajada importantísima de la calidad asistencial y a los riesgos resultantes de sus actos médicos, produciéndoles ansiedad y estrés laboral, por no hablar de que se trata de una forma de intrusismo laboral gravísima".

Así mismo, se produce, "por la propia falta de capacitación formativa, un aumento de las derivaciones hospitalarias, tanto urgentes, como no urgentes que lo que hacen es incrementar la sobrecarga asistencial, ya de por sí elevada, tanto en los servicios de urgencias, como en las consultas externas, aumentando aún más si cabe las interminables listas de espera de nuestra comunidad y consecuentemente disparar el gasto sanitario a costa, en definitiva, de disminuir la calidad asistencial, lo que parece ser un modelo de gestión tan insólito como inaceptable".

En definitiva, "es un ataque frontal al modelo actual que supone un retroceso de más de 40 años". "En una época donde todo se adapta al siglo XXI, nuestra Atención Primaria retrocede al siglo XX o incluso antes", han zanjado desde el sindicato.

