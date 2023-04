Francisco Guarido: "La corrupción no volverá jamás a Zamora mientras gobierne Izquierda Unida"

No quería hacerlo, pero aquí está de nuevo. Ni sustituto, ni paso a un lado. Francisco Guarido vuelve a ser la cabeza de la lista de Izquierda Unida para intentar revalidar la Alcaldía de Zamora en un tercer mandato consecutivo. Así lo querían sus compañeros, militantes y simpatizantes de la formación y del propio Guarido. Y él, al final, cedió.

En una charla con EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León niega que afronte esta campaña electoral con desidia o falta de ganas. Recuerda que ha dedicado 24 horas al día a su tarea como alcalde estos ocho años, más otras tantas durante sus 16 en la oposición. Pase lo que pase el 28 de mayo asegura que se jubilará como alcalde o como concejal en la oposición. No dejará, en ningún caso, el puesto en el que le coloquen los zamoranos.

Y así afronta una nueva campaña electoral, de la misma forma que lo lleva haciendo desde 1999: siendo didáctico, directo y claro. Sin grandes alardes y promesas "tontas". Explicará lo que él y su equipo han cambiado desde su llegada a la Casa de las Panaderas en 2015, y donde se incluye pasar de una deuda de casi 16 millones de euros a un superávit que roza los 7 millones de euros. También arrancarle al expresidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera el compromiso de construir el Conservatorio de Música, en el vergonzoso agujero de la Universidad Laboral. Algo que Alfonso Fernández Mañueco heredó, ha tenido que cumplir, y ya se encuentra en marcha.

Tampoco se olvidará de recordar la renovación de los dos contratos públicos más importantes de la ciudad: recogida de basuras y limpieza viaria; y parques y jardines. Caducados desde hace una década y de los que también erradicó un caso de corrupción de las propias entrañas del Ayuntamiento. Él mismo puso ante la justicia a funcionarios de la casa y la empresa concesionaria, ahora detenidos y a los que se juzgará por estafar a las cuentas públicas miles de euros de todos los zamoranos. Guarido no esconde que esa parte ha sido de la que más orgulloso se siente de sus dos mandatos. Por ello, alerta de algunas propuestas de otros candidatos que podrían supone "un fraude y una ilegalidad", asegurando que este tipo de prácticas no volverán a la Casa de las Panaderas mientras IU siga en el gobierno.

Una tarea la de estos ocho años que parece que se le ha quedado corta para sacar adelante otros proyectos que se han enquistado en la libreta de tareas pendientes de Guarido. Él asegura que una muy restrictiva Ley de Contrataciones y circunstancias como la pandemia del COVID y la guerra en Ucrania, que han encarecido los materiales y hecho inestable el mercado, son las culpables de los retrasos y licitaciones que se han venido abajo una y otra vez. Sus adversarios políticos lo achacan a planteamientos económicos demasiado austeros y no asumibles por las empresas que puedan estar interesadas.

Sea como fuere, Guarido y los suyos se lanzan a la carrera electoral con la promesa de dejar licitado el Banco de España, el nuevo parque de bomberos, o el Mercado de Abastos; y como proyecto estrella la construcción de un parque tecnológico en los 55.000 metros cuadrados de Adif junto a la estación del ferrocarril.

Pregunta.- Hasta en tres ocasiones le aseguró a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León que no se volvería a presentar a las elecciones a la Alcaldía de Zamora y lo repitió también en otros lugares. ¿Cómo cree que se van a tomar los zamoranos este cambio de opinión?

Respuesta.- Yo he intentado por todos los medios que me sustituyera a alguien y no ha sido posible. Todos los concejales y todos los militantes de Izquierda Unida Zamora no me ayudaron a encontrar un sustituto porque querían que fuera yo. Así de fácil. Entonces, yo he actuado con responsabilidad, porque alguien tiene que ir de número uno y puesto que nadie quería y todos me empujaban a que fuera yo, he aceptado la disciplina que siempre he tenido dentro de Izquierda Unida. Considero que es mi responsabilidad porque esto no se podía dejar. Es decir, alguien tiene que ir a la cabeza y he tenido que ser yo. Yo creo que esto se entiende fácilmente por parte de la gente. Es una cuestión de responsabilidad.

P.- Pero, también entiende que este discurso que mantiene de 'es que me he puesto aquí porque mis compañeros me han obligado', ¿Le puede dar la sensación al votante de que se presenta por obligación y no por ganas de seguir trabajando por la ciudad?

R.- No es la primera vez que yo intento marcharme. Hace ya muchísimos años y siempre lo he hecho público. Porque esto sucedió en 2015, sucedió en 2019, ha vuelto a suceder en 2023, y no creo que nadie ponga en duda mi capacidad de trabajo, de gestión y de dedicarme 24 horas al día a la Alcaldía. Yo soy una persona sincera. Una vez que decido y deciden que yo soy el mejor candidato, desde luego que me dedico a cuerpo y alma y eso lo sabe la gente.

P.- ¿No cree que eso le puede dar la imagen de que se presenta casi por el compromiso con su partido, pero con algo de apatía o falta de ganas?

R.- En absoluto. Insisto en que no es la primera vez. La historia se ha repetido conmigo 'forzándome' a ser candidato, pero luego una vez que estoy en el cargo, yo me dedico a ello 24 horas al día. Yo creo que sí se premió la labor de Izquierda Unida encabezada por mí en el 2019, con eso no se puso en duda de que yo cuando me comprometo a algo, lo hago.

P.- Precisamente hablando de los sustitutos, su lista electoral ha variado poco con respecto a 2019, pero los cambios son bastante significativos. María Eugenia Cabezas se convierte en la segunda bajando un puesto al que siempre fue su mano derecha Miguel Ángel Viñas. ¿Qué significa este cambio? ¿Será María Eugenia esa sustituta que buscaba para irse?

R.- Eso tendrá que verse exactamente en el 2027. No es un momento de debatirlo ahora, es decir, se buscan sustitutos cuando hay que buscarlos. El hecho de que vaya de número dos quiere decir que si estamos en el gobierno va a ser teniente de alcalde y no significa nada más. El hecho de que otros concejales hayan bajado o subido es propio de una reordenación natural de la lista, porque desde luego todos los concejales que hay ahora mismo de Izquierda Unida van en la lista, y van en el puesto que se ha consensuado con ellos mismos. Quien ha retrocedido es porque ha pedido retroceder.

P.- ¿Es el caso de Miguel Ángel Viñas? ¿Ha pedido el retroceder?

R.- No, me refiero a casos más significativos, porque ir entre el 2 y el 3 no considero ningún retroceso. Estoy hablando en el caso de Romualdo Fernández, que ha retrocedido al 16, pero es porque él ha pedido volver a su puesto de trabajo en la Junta de Castilla y León y eso hay que respetarlo. Es una Concejalía que desgasta mucho, con un área de trabajo muy importante y donde se centra el 90% de la inversión del Ayuntamiento. Y uno a veces se cansa. Pero el hecho de que vaya en la lista quiere decir que él apoya esta lista y el hecho de que vaya quiere decir que yo tengo confianza plena al 100% en él.

"No había manera de aparcar en el centro, los coches daban cien vueltas contaminando para volver a salir"

P.- Dice que tiene una Concejalía especialmente complicada, es la que ha focalizado también toda la polémica de los aparcamientos, ¿ha supuesto esto buena parte de ese desgaste?

R.- Puede ser, las polémicas siempre nos desgastan a todos. Lo cual no quiere decir que no se tenga razón. Siempre que hay un cambio así en la ciudad hay polémica. Cuando se pezonaliza una calle, se quita un aparcamiento de aquí se pone en otro lado, es la polémica del día a día y eso desgasta, pero no quiere decir que no tengamos razón. La zona de bajas emisiones viene obligada por ley, nosotros elegimos esa zona del centro y creo que lo hicimos bien. No había manera de aparcar en el centro, y los coches daban cien vueltas alrededor de las manzanas contaminando el ambiente, haciendo ruido para volver a salir sin aparcamiento. Es lo que hemos tratado de evitar y en la línea de lo que se está haciendo en todas las ciudades, en lo que se llama movilidad sostenible, esas plazas se llevaron a otro sitio.

También se están buscando plazas de aparcamiento, ya se han encontrado en otros lugares dentro del casco urbano. Pero en zonas más alejadas como puede ser la avenida el Ferrocarril, donde se han creado ya casi 100 plazas; la zona de La Vaguada, donde se crearán otras 90 plazas; los dos aparcamientos subterráneos de la antigua estación de autobuses, el futuro edificio municipal; y la zona del seminario, donde se anticipa una cesión de una parcela, y donde vamos a construir otro aparcamiento subterráneo. Creo que las cosas se han hecho bien, pero es verdad que estas cosas son polémicas y desgastan.

P.- También es significativa la llegada a la lista municipal de Ana Belén González (exalcaldesa de Villaralbo y concejal actualmente). ¿Cuál es el motivo de su incorporación a Zamora capital?

R.-Fue alcaldesa de Villaralbo, ahora es concejal de IU en Villaralbo, pero Villaralbo está en el alfoz de Zamora. Además, ella ya trabaja en Zamora, en la Universidad de Salamanca y puede presentarse perfectamente en Zamora o en Villaralbo porque, digamos, que todo es como un área metropolitana común. Yo creo que es un buen fichaje para la lista de Zamora. Es una persona con experiencia por haber sido alcaldesa, tiene experiencia en educación, en todo lo que se refiere a la universidad, donde fue secretaria general de la Universidad de Salamanca. Me parece que puede hacer un buen trabajo en el Ayuntamiento de Zamora y también lo cree ella.

"Creo que Izquierda Unida ha sido un partido que ha dado muestras de que sabe gobernar para todos, y entenderse con todos"

P.- En las primeras encuestas se vislumbra que Izquierda Unida perderá unos cinco concejales y, por tanto, la mayoría absoluta en la capital. ¿Están mentalizados y abiertos a pactar con el PSOE para mantener la Alcaldía?

R.- Nosotros estamos abiertos a todo. Primero a lograr una mayoría absoluta, que es lo que perseguimos y que es seguro lo que también persigue el Partido Popular. No así otros partidos. Dicho esto, estamos abiertos a lo que los ciudadanos digan. Ya tuvimos una experiencia en el año 2015 con el PSOE, creo que fue razonablemente bien, y de hecho después logramos mayoría absoluta. Es decir, que, si tenemos que pactar con alguien, lo que tenemos muy claro es que no lo haremos ni con el Partido Popular ni con Vox. El resto, creo que la política es diálogo, saber entenderse y creo que Izquierda Unida ha sido, en este último periodo, un partido que ha dado muestras de que sabe gobernar para todos, y entenderse con todos. Sabe entenderse con los sindicatos, con la patronal en la mesa de diálogo social, con el Obispado de Zamora. Nadie nunca hizo un convenio con el Obispado en este Ayuntamiento, que nosotros sí hemos logrado. Y sabe entenderse con los movimientos sociales, estemos o no de acuerdo en cuestiones puntuales. En esa situación de diálogo que, yo creo que siempre hemos tenido, lo llevamos al pleno del Ayuntamiento. Hay que lograr en un gobierno una mayoría, seamos solos o acompañados. Y si son otros partidos, la tendrán que lograr también. Pero, nadie puede decir que no está dispuesto a pactar con otros partidos, no sería razonable.

P.- Ha sido especialmente crítico y duro con David Gago en algunos plenos, ¿le ve a su lado gobernando la ciudad como en 2015 lo hiciera con Antidio Fagúndez?

R.- Insisto otra vez, nosotros vamos a por la mayoría absoluta y creo que somos el partido que tiene más posibilidades de lograrla, pero si no se logra pues habrá que lograr mayorías. Es que la democracia parlamentaria, que al final es una democracia también del pleno del Ayuntamiento de Zamora, consiste en entenderse. Yo no soy sectario y me veo gobernando con cualquier compañero, que no sea la derecha o la ultraderecha, pero es normal lo que estoy diciendo.

Por cierto, yo no he sido nunca duro con el portavoz del PSOE, es más, creo que el pleno del Ayuntamiento de Zamora se caracteriza, dentro de lo que se ve por ahí, por ser un pleno pacífico, con debates y con diálogos serenos, muy alejado por ejemplo del pleno de Benavente, y no digo ya del pleno de la Junta de Castilla y León. Yo creo que somos un pleno que bastante ejemplar en la moderación y en los debates.

"Si nos ponen en la oposición, estaremos cuatro años en la oposición, a diferencia de lo que otros hicieron, donde pierden las elecciones y se van al Congreso de los Diputados y al Senado"

P.- Un gobierno en coalición en 2015 le acabó llevando a una mayoría absoluta en 2019, y esa mayoría absoluta parece que le va a devolver a un gobierno de coalición. ¿Podemos concluir que gobernar en solitario les ha desconectado de la calle y les va a acabar perjudicando en las urnas?

R.- No. Ya veremos eso de que estamos abocados a un gobierno de coalición. Los ciudadanos lo dirán. Nosotros tenemos muy claro que estaremos allí donde nos pongan y no solo en el gobierno. Esto también hay que decirlo porque es que es bueno reflexionar sobre lo que ha pasado. Si nos ponen en la oposición, como yo estuve muchísimos años, estaremos cuatro años en la oposición, que se trabaja muy bien y se hacen cosas por Zamora, a diferencia de lo que otros hicieron, donde pierden las elecciones y se van al Congreso de los Diputados y al Senado, como el PSOE y el PP. Eso no es jugar a lo que te ponga la gente, eso es jugar con ventaja, con la ventaja de un partido que se puede permitir en llevarte a otro sitio si fracasas en el anterior. A diferencia de eso nosotros, somos gente creíble, gente de fiar, gente que estamos donde nos pongan, con mayoría absoluta, con una mayoría consensuada con otros grupos o en la oposición. Y eso en Zamora capital no lo puede decir todo el mundo, creo que solo nosotros.

P.- ¿De verdad no cree que en estos cuatro años de mayoría absoluta se han desconectado un poco de la calle, de lo que quiere la gente, y se han encerrado un poquito ustedes mismos?

R.- Creo que no, sinceramente. Se puede tener esa percepción por parte de alguien, pero a mí me parece que lo que ha pasado en estos últimos cuatro años, sobre todo con la pandemia, nos conectó completamente con la calle, porque dimos 3.300 subvenciones. Eso, en proporción a la población de Zamora, creo que es el mayor número de subvenciones de toda España. Se dieron a los autónomos, a los empresarios, a los hosteleros y a los trabajadores que tenían locales en alquiler. Durante la pandemia y la postpandemia trabajamos en los bonos solidarios, que ha sido un éxito, con una peculiaridad en Zamora, que es la conexión entre la ayuda al comercio y la ayuda a los parados. Porque esto se hace en otras ciudades, pero no solo para los parados, se hace para la gente también que cobra 5.000 al mes. Aquí no, aquí se hace para los parados. Y yo creo que esas cosas nos conectan con la realidad de lo que está pasando. Así que no veo que el equipo de Izquierda Unida se haya desconectado de la realidad, ni muchísimo menos.

"Creo que no va a haber pérdida de votos. Creo que vamos a lograr una mayoría suficiente para poder gobernar"

P.- En esta posible pérdida de votos que se vislumbra para el 28 de mayo, ¿cuánto cree que tiene que ver las continuas polémicas con la movilidad y los aparcamientos en la ciudad?

R.- Creo que no va a haber pérdida de votos. Creo que vamos a lograr una mayoría suficiente para poder gobernar como en estos últimos cuatro años e insisto en que el tema de la movilidad siempre es polémico, pero, al final, se acaba agradeciendo por la estructura urbanística y social de una ciudad.

P.- ¿Se arrepiente de algunas de las acciones y planteamientos que se han llevado a cabo sobre este tema? ¿Quizá haberlo previsto con más tiempo?

R.- Teníamos que actuar con rapidez, porque el decreto del Gobierno obligaba a las ciudades de más de 50.000 habitantes a este tipo de actuaciones. Algunas no lo han hecho, es verdad, no han empezado a hacer nada, pero nosotros tenemos vocación también de tener un planteamiento de sostenibilidad ecológica. Por lo tanto, no podíamos no hacer nada como otros. Así que hemos actuado con rapidez y a la vez creo que hemos planteado aparcamientos disuasorios en otros sitios. Y recuerdo que en cómputo global no se ha suprimido ningún aparcamiento, simplemente se han trasladado de un lugar a otro, eso sí. El tiempo lo dirá si hemos tenido razón o no. Es verdad que hay gente que está disconforme con estas actuaciones, pero creo que hay muchos más que están conformes.

Además, la movilidad no solamente son los asuntos de la polémica. Hemos ensanchado las aceras de cinco colegios, eso es de agradecer por parte de todos, y no ha habido ninguna polémica. Hemos ensanchado también aceras en muchas calles, en las que se ha quitado una fila de aparcamientos y se han ensanchado las aceras, sin polémica también. Hemos hecho muchas cosas en movilidad que han sido del agrado de la inmensa mayoría.

"Acabar con la corrupción es mucho más importante que las obras o la renovación de contratos. Es una cuestión de democracia básica y nosotros lo hemos hecho"

P.- Desde su llegada a la Alcaldía en 2015 Zamora ha cambiado y mejorado en muchas cosas. La deuda se ha transformado en superávit, los contratos municipales más importantes se han renovado con mejores servicios, las partidas a servicios sociales y ayuda en domicilio se han ampliado y ha erradicado un caso de corrupción en las entrañas del Ayuntamiento. ¿Espera que los votantes se acuerden de todo esto el 28 de mayo?

R.- Sí, por supuesto que se van a acordar. Porque acabar con temas de corrupción es mucho más importante que las obras o la renovación de contratos. Es una cuestión de democracia básica y nosotros lo hemos hecho. También creo que se van a acordar de todas las obras que se están haciendo en estos momentos, y cito las que están ya en ejecución. Por ejemplo la nueva piscina que va a entrar en funcionamiento con la temporada de verano; el museo pedagógico, del que se venía hablando ya hace 15 años y por fin este equipo de gobierno lo va a materializar en colaboración con la Universidad de Salamanca; la reordenación de la avenida del Ferrocarril, una situación bastante caótica, que es una obra más importante (800.000 euros), que también está ahí; y la remodelación de la plaza de la Puebla. Además, vamos a dejar adjudicado antes de las elecciones el Banco de España, que ya tiene adjudicatario e irá a la Junta de Gobierno local próximamente. Vamos a dejar adjudicado la remodelación del puente de Piedra (1.500.000 euros), el Mercado de Abastos (6.000.000 euos), con adjudicatario también. Vamos a dejar en la Plataforma de Contratación del Estado el mercado provisional, que quedó desierta la primera vez, pero lo estamos preparando ya para sacar una segunda vez. Y quedará también en la Plataforma de Contratación del Estado, el parque de bomberos, que va a ser más caro y costará 3.500.000 euros.

Las cosas que a lo mejor no nos han salido tan bien como puede ser el Banco de España o el parque de bomberos ha sido primero por la pandemia, luego por la guerra de Ucrania, el aumento de precios, etcétera. Pero lo vamos a dejar todo encarrilado y rematado antes de irnos. Es una situación que a mí me parece buena. Y eso lo hemos podido lograr porque tenemos una situación económica bastante aceptable también, con un buen remanente para abordar inversiones muy complejas como es el nuevo edificio municipal cuya inversión no bajará de los 7.000.000 y en principio lo va a afrontar el Ayuntamiento en solitario. Es decir, que dejamos una situación bastante positiva con relación a la que había en el año 2015. Y de eso se trata, que los equipos de gobierno tienen que esforzarse en mejorar las situaciones de su Ayuntamiento y de su ciudad y con creces creo que lo hemos logrado.

"Lo que están proponiendo algunos candidatos es hacer fraude y aquí no se va a volver a la corrupción jamás mientras gobierne Izquierda Unida"

P.- Con respecto a los contratos, hace un tiempo entrevistamos al presidente de la asociación de electricistas de Zamora y comentaba que le gustaría que las Administraciones públicas, dentro de lo poco que permite la Ley de Contrataciones, intenten hacer 'lotificaciones' para que empresas de Zamora pudieran acceder a ellos y así beneficiar de alguna manera el tejido local. ¿Cómo ve esta propuesta dentro lo restrictivo de la normativa?

R.- Estoy completamente de acuerdo, pero lo que no se puede es hacer discursos con una suma ignorancia sobre la realidad de la legislación y de lo que permite la Ley de Contratos, como algún candidato. Yo estoy completamente de acuerdo y, de hecho, el Ayuntamiento de Zamora, todos los contratos menores que saca se los llevan a empresas de Zamora, y se licitan, cosa que antes no se hacían. Porque los contratos menores se pueden dar con el dedo, pero el Ayuntamiento de Zamora ahora no lo hace, llama a todas las empresas de Zamora relacionadas en el sector.

Ahora bien, cuando nos vamos a contratos grandes y oigo decir a candidatos de otros partidos este discurso que yo he hecho ahora para los contratos menores, pero llevado a los grandes, su nivel de ignorancia me hace pensar que son candidatos que no están preparados para gobernar. Por ejemplo, sobre la recogida y limpieza viaria, solamente se pueden hacer dos lotes: uno por la recogida y otro por la limpieza. Ninguna empresa de Zamora tiene acreditación para acceder a ninguno de los dos lotes. Pero no solo de Zamora, sino de muchas otras provincias. Es decir, que siempre va a ser una empresa de grandes dimensiones la que coja un contrato como este, como pasa en toda España, porque no hacemos nada distinto aquí. Por lo tanto, no se puede ser tan ignorante, aunque la ignorancia es muy atrevida a veces como veo en algunos candidatos. Vamos a poner otro ejemplo con el contrato que está ahora mismo a punto de adjudicarse por parte del Ayuntamiento de Zamora con las piscinas. De este han salido cinco lotes, que eso no lo saben algunos candidatos de la oposición. Es decir, donde se pueden hacer lotes y puede haber empresas de la ciudad, se hacen y se los llevan, pero no seamos tan ignorantes.

Luego hay una cosa que se llama fraccionamiento de contratos, que es ilegal. Porque una cosa es hacer lotes, porque hay por ejemplo cinco piscinas y haces cinco lotes, y otra cosa es coger un contrato y fraccionarlo. Recuerdo que hay una responsable del Parlamento de Cataluña que está condenada por fraccionar contratos, es decir, que es un delito. Por lo tanto, dar las obras y los servicios a las empresas de Zamora sí, pero siempre con arreglo a la ley y sin fraude. Porque lo que están proponiendo algunos candidatos es hacer fraude y aquí no se va a volver a jamás la corrupción mientras gobierne Izquierda Unida.

P.- También siguen coleando proyectos desde 2015 que previsiblemente volverán a su programa de gobierno, pero ¿qué más le va a ofrecer a los zamoranos para convencerlos de que Guarido e IU merecen estar otros cuatro años más en el gobierno?

R.- Bueno, yo creo que en estos cuatro años hay que rematar muchas cosas que van a tardar en completarse cuatro años. Por ejemplo, el Centro Cívico que se ha empezado a construir ahora, y que va a pasar íntegramente al Ayuntamiento, es un edificio de seis millones que va a ser difícil de gestionar. Pero que es una posibilidad inmensa para el desarrollo social y cultural de esta ciudad, y además tiene una biblioteca asociada. Es una obra que va a durar dos años y pico, que luego hay que amueblarlo, y después hay que gestionarlo, es decir, tenemos para todo el mandato. La obra del Museo de Semana Santa seguramente durará más de tres años, no nos engañemos, seguramente todo el mandato. Y es importantísimo que ese museo funcione para el desarrollo de la ciudad y del casco antiguo. El Mercado de Abastos es una obra que va a durar casi todo el mandato también. Una obra muy importante de seis millones y a la que nos tenemos que dedicar en cuerpo y alma para esté aquí durante ese periodo. El Parque de Bomberos, una obra de tres millones y medio que se va a empezar a ejecutar probablemente, porque lo vamos a dejar aprobado el proyecto, a finales de año. Va a durar otros dos años, es decir, que tenemos una obra para casi todo el mandato.

"Se van a decir muchas tonterías durante la campaña, mientras nosotros estamos con los pies en el suelo"

Es decir, que los proyectos que ahora mismo están en marcha son proyectos de enorme calado para gestionar el que venga y esté sentado en esta silla durante el próximo mandato. A lo que hay que añadir algunos elementos nuevos, efectivamente, no todo se acaba en lo que estamos iniciando nosotros, sino que hay elementos nuevos como lo que estamos intentando conseguir en conversaciones con el Ministerio de Hacienda, un parque tecnológico de unos 55.000 metros cuadrados que tiene Adif junto a la estación del ferrocarril. Es un proyecto que es antiguo, es verdad, pero está empezando a cuajar en estos momentos. Tenemos un preacuerdo con Adif para que el Ayuntamiento compre los terrenos por valor de 1.200.000 euros y estamos en conversaciones desde hace año y medio con el Ministerio de Hacienda para que con fondos europeos se pueda hacer. Desde luego sería el proyecto estrella para nosotros en el nuevo mandato.

P.- ¿Hay algo más nuevo que se pueda contar? Porque todos los que ha nombrado ya se sabía.

R.- No, son los que vamos a llevar en el programa. Ahora se van a decir muchas cosas por parte de muchos, muchas cosas que van a ser fuegos artificiales. Se van a decir muchas tonterías, mientras nosotros estamos con los pies en el suelo, somos realistas, y solo planteamos lo que se pueda hacer.

P.- ¿Cómo afronta Francisco Guarido estas elecciones municipales?

R.- Bien. Creo que tenemos buenos proyectos y que hemos hecho un buen trabajo. Vamos a hacer una campaña, como siempre, muy didáctica. Se va a basar en papel escrito, repartido por los buzones, como siempre hacemos, para conocimiento de todo el mundo, en cualquier rincón de la ciudad y de manera gratuita. Vamos a repartir nuestra publicidad, porque para eso hemos ido ahorrando dentro de Izquierda Unida con las aportaciones de todos los cargos públicos al partido, y con eso se financia una campaña electoral. Tenemos un equipo que colabora en hacer esta publicidad. Somos autodidactas, es decir, lo hacemos nosotros mismos. La escribimos y la maquetamos. Vamos a repartir un periódico de 80 hojas con todas las propuestas. Nadie puede hacer eso. No tienen capacidad ni estructura para hacerlo. Y entendemos que va a ser el periódico de referencia durante la campaña.

P.- Una vez más Izquierda Unida Zamora decide presentarse en solitario a unas elecciones municipales, mientras su dirigente nacional ya ha mostrado su voluntad de unirse a Sumar, el proyecto de Yolanda Díez. ¿Cómo ve este nuevo camino de su formación?

R.- Nosotros somos de Izquierda Unida. Nos presentamos con Izquierda Unida. Y dentro de nuestro partido somos un movimiento minoritario. La mayoría a nivel nacional la tienen otros. Nosotros en las asambleas solemos sacar el 20% o el 25% y la mayoría la tiene Alberto Garzón. A mí me parece que es una posición equivocada la que tiene, siempre lo he dicho. Y que la posición correcta es la que mantenemos nosotros y que pasa por el reforzamiento de nuestras siglas. Siempre lo debemos de hacer así. Pero siempre digo estas cosas con respeto a los militantes que tienen la mayoría dentro de nuestra organización.

P.- ¿Cree que a IU le iría mejor si volviera a trabajar de forma independiente como les ha funcionado a ustedes en estos ocho años?

R.- Creo que sí, aunque cada vez tenemos menos posibilidades. El tiempo juega en nuestra contra. Eso es cierto, pero entiendo que sí.

Sigue los temas que te interesan