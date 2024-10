El Ayuntamiento de Valladolid pide a Puente un nuevo estudio multicriterio que incluya los muros pantalla

El Ayuntamiento de Valladolid ha solicitado este viernes, tras la respuesta a su informe del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la elaboración de un nuevo estudio informativo multicriterio que contemple el soterramiento completo a través de muros pantalla.

El intento de 'ace' del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que el jueves sustentaba que el informe del soterramiento de Jesús Julio Carnero carecía de rigor y presentaba "errores de bulto", ha sido devuelto este viernes por el Ayuntamiento de Valladolid.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, ha lamentado la "cerrazón tremenda" del Ministerio y ha insistido en rechazar "posturas extremas" y abren la puerta al diálogo.

Como si de un partido de tenis se tratase, el Consistorio convocaba de urgencia este viernes a los medios de comunicación para replicar la respuesta de la cartera dirigida por el exalcalde de Valladolid Óscar Puente.

Ignacio Zarandona ha calificado la reacción del Ministerio de "sin sentido, radical y que lo único que manifiesta es una posición rígida, extrema que desde luego no predispone el diálogo que nosotros queremos poner sobre la mesa".

En este sentido, el edil vallisoletano ha recalcado su postura "convencida" de que el soterramiento es "la solución" y que así "lo merece" Valladolid. De esta manera, ha defendido que "lo único" que han hecho es poner un informe que se ha tratado de "descalificar", de una forma "interesada y política, no técnica".

Ha recordado que cuando Adif presentó su informe a favor de la integración ferroviaria, el Ayuntamiento de Valladolid se lo tomó "con tiempo" y ha incidido que el estudio de Carnero, encargado a Eficia, "merece un respeto y un tiempo de estudio y valoración si lo que se quiere es poner soluciones técnicas".

Y es que para Zarandona todo lo que no sea así, es una "reacción política y desmesurado". Además, ha subrayado que la petición del Ayuntamiento es realizar un estudio informativo multicriterio, donde se analicen una serie de parámetros y números y se obtenga un resultado.

El Consistorio vallisoletano quiere poner en comparación el soterramiento con muros pantalla con la "mal llamada" integración en superficie.

Además, ha acusado al ministerio de no hacer un análisis "con conciencia, estudio y tiempo" y ha añadido que tratan de "confundir un tipo de obras con otras", con "valoraciones que no cuadran" y sumando "peras con manzanas".

"Exageran los tiempos dado que la obra se puede llevar a cabo en cinco o seis años y ellos hablan de 17 sin ningún dato", ha incidido el concejal de Urbanismo y Vivienda.

Además, ha censurado que desde el Ministerio de Puente se busque "alarmar a la población con las siete plagas o males del infierno diciendo que sería una obra que dejaría incomunicada a la ciudad durante la tira de años".

Respecto a esto, Zarandona ha aclarado que "evidentemente no es así", aunque reconoce que las intervenciones siempre generan "molestias", ha puntualizado que se hace un estudio a través del proyecto básico para "minimizar el impacto al ciudadano". "Los vallisoletanos estaríamos dispuestos a sacrificarnos un poco", afirma.

De la misma manera, ha pedido al Ministerio que "abra un poco las miras", se lleve a cabo el informe multicriterio y que se "valore objetivamente".

Asimismo, ha avanzado que acudirán el próximo jueves a la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, con técnicos de Adif, y trasladarán su "tesis". "No estamos pidiendo nada que sea irracional, que no sea fundamental y que no merezca Valladolid", ha zanjado.

Preguntado por plazos, Zarandona ha señalado que el informe de Eficia está aún "caliente", pero supone que todavía desde el Ministerio deben realizar un "estudio más profundo" para valorarlo con "seriedad". "No se trata de descalificar a los ingenieros que lo han redactado", ha subrayado.

Sobre la afectación a los acuíferos o el río Esgueva de un hipotético soterramiento con muros pantalla, Zarandona ha explicado que es un factor que sí se ha tenido en cuenta en el informe presentado esta semana.

Ha vuelto a insistir en que un informe multicriterio "no se adhiere a opiniones políticas" y que "no habla de cosas abstractas". "Son cuentas, parámetros matemáticos y números", ha explicado. En esta línea, ha apuntado que "lo haga quién lo haga", el resultado que saliese de ello tiene que ser "valorable".

Además, ha señalado que decir que se tiene que cancelar cualquier tren que tenga que cruzar por Valladolid, "es una barbaridad". Ha matizado que se ve "perfectamente" que se hace un movimiento de vías y cuando se trabaja en un lado, el otro está operativo. "No se cancela en ningún momento el tráfico ferroviario", ha sentenciado.

"Con lo que nos encontramos es con un muro pantalla cada vez que acudimos al Ministerio. Los muros la pantalla ya los están levantando", ha ironizado.

Vera Cruz

En cuanto a la investigación de la Fiscalía por las obras de la cúpula de la iglesia de la Vera Cruz, que se derrumbó a finales de junio, Zarandona se ha mostrado "tranquilo" y que es un tema que no le ocupa "ni un minuto".

"Es un tema técnico. Desgracias ocurren y lo que se tendría que hacer es unirnos todos para que la reconstrucción sea lo más fidedigna posible y que además pueda recuperar cómo fue la cúpula en sus inicios", ha recalcado.

Defendiendo su trabajo, Zarandona ha señalado que va a tener lugar el pleno extraordinario solicitado por el PSOE, que ya ha dado explicaciones en las comisiones extraordinarias y ordinarias y que ha respondido 25 preguntas por escrito y dado una rueda de prensa.

Además, ha puntualizado que la Fiscalía actúa de forma "automática y de oficio" y ha avanzado que esto no va a retrasar los plazos. Ha anunciado que la licencia de obras estará aprobada posiblemente "en menos de un mes".