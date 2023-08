La explosión apunta "a un escape de gas" en un edificio con una "estructura muy afectada" y con "poca seguridad"

“Apenada y llorosa”. Así se ha mostrado la subdelegada del Gobierno, Alicia Villar, quien ha atendido a los medios esta mañana en la propia calle Goya, 32, edificio que anoche vivió una explosión. La subdelegada ha confirmado que hasta el momento hay una persona fallecida, 14 heridas de las cuales diez han sido hospitalizadas. Villar ha querido mandar “buenas sensaciones” sobre las personas heridas “para tranquilizar a familiar y amigos”.

La subdelegada, parca, no ha querido confirmar si la explosión se produjo por un escapa de gas, “las causas están por determinar” y ha recordado que en la zona se encuentran técnicos inspeccionando el edificio y valorando los daños, que ya ha adelantado “son importantes” y puso de ejemplo una viga que tiene “poca seguridad”. “De momento no se pueden dar más datos porque lo importante son las personas, vamos a centrarnos en ellas”, ha insistido ante las preguntas de los periodistas. Según ha podido confirmar este medio, las primeras investigaciones apuntan “a un escape de gas”, pero se tardará en saber hasta que se tenga el informe pericial. Además, hasta mañana la policía judicial no entrará al bloque de pisos debido a las altas temperaturas que aún se registran.

Bomberos en tareas en el edificio de la calle Goya

No ha querido dar datos personales sobre las personas que se encuentran heridas en el hospital y ha pedido "paciencia" a los periodistas en estos "duros momentos" donde ha recordado que los vecinos están mostrando toda su solidaridad. También ha tenido un mensaje de agradecimiento para todas las personas que han trabajado en las labores de desescombro.

Además, Alicia Villar se ha mostrado muy afectada porque se trata del barrio donde creció y vive muy cerca. “Conozco a mucha gente y dos bloques después vive una amiga mía”, estoy apenada y llorosa”, ha manifestado. Ha recordado que no ha dormido durante toda la noche y que ha estado en contacto con los agentes de policía y bomberos. Por supuesto, se ha puesto a disposición del alcalde, Jesús Julio Carnero, para cualquier posibilidad de ayuda. También ha apuntado a que se está trabajando para dar una solución a las personas desalojadas.

Sigue los temas que te interesan