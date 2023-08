Juan Carlos llegó de Madrid el lunes para visitar a su madre de 90 años, “y eso le ha salvado la vida”

Entre los 14 heridos que ha dejado la explosión de gas anoche en un edificio de viviendas de la calle Goya de Valladolid está la historia de una madre y un hijo que están ingresados en la UCI del Hospital Río Hortega de Valladolid. Son Isabel Martín y su hijo Juan Carlos. Ella tiene casi 90 años.

Tal y como relata su otro hijo, José Antonio Martín Martín, su hermano había llegado el lunes desde Madrid para visitar a su madre, “y eso le ha salvado la vida”. Y es que la mujer, debido a su avanzada edad, no habría podido sobrevivir a una situación límite como la que se dio al filo de las once de la noche de este martes en el número 32 de la calle Goya de la capital vallisoletana, perpendicular al Paseo de Zorilla.

“Mi madre es una persona mayor que va a hacer 90 años y se encuentra bien y se maneja bien, pero en estas circunstancias no está para eso". Y es que, según explica, “estaban en el salón viendo la tele y se les cayó el tabique encima, vieron las llamaradas que había y salieron a un patio de luces que tenemos por el que tenemos acceso a otra de las habitaciones y a la cocina, y fue por donde la ha podido sacar, rompiendo los cristales y abriendo la ventana. Dentro de lo que cabe ellos están bien".

Este afectado asegura que por el momento no tienen demasiada información. "Sabemos que ha sido una explosión de gas y poco más. Parece ser que ha sido en el 1º C, pero todavía no sabemos seguro si ha sido en el local o en el piso".

En el siniestro ha fallecido una mujer de 53 años, de nombre Teresa, que llevaba poco tiempo viviendo en el inmueble. Todos los vecinos la veían normalmente paseando con tres perros. Además, tiene un hijo de unos 30 años de edad, "y una hija que ha tenido un bebé hace poco, que estaba ayer esperando a ver si aparecía su madre o no. Solía venir por aquí", aseguran.

