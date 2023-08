El último infortunio de Teresa, la víctima mortal de Goya 32: su marido había fallecido hacía poco

Humo y desolación. El día clarea y los primeros rayos de sol muestran con toda su crudeza la verdadera dimensión del desastre. El bloque de cuatro plantas de la calle Goya 32 saltó ayer por los aires cuando al filo de las once de la noche se produjo una brutal explosión de gas, que dio paso a un incendio que a estas horas todavía exhala sus últimos coletazos.

La ciudad entera de Valladolid no daba crédito anoche a lo sucedido. Hasta el momento se contabilizan 14 heridos, dos de ellos graves -un padre y su hija, ingresados en la UCI y la unidad de quemados, respectivamente-, y una víctima mortal. Con el día regresa la vida a la calle Goya y conocemos de cerca las historias humanas que hay detrás de la tragedia.

[Una explosión en Valladolid deja una mujer fallecida y 14 heridos, dos graves]

La de Teresa es la más triste de todas. Con solo 53 años de edad su cuerpo ha sido hallado entre los escombros de su vivienda, en el primer piso del inmueble siniestrado. Tras horas de angustiosa espera tras denunciar su desaparición, la familia recibió finalmente la desoladora noticia. Teresa quedó atrapada en su casa y allí falleció.

Los bomberos siguen trabajando en el inmueble donde se ha producido la explosión en la calle Goya de Valladolid

Los vecinos cuentan a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León quién era Teresa. A su vecina, su tocaya Teresa Revuelta, le falta el aire para explicar lo sucedido. Ella vive en 2º E, y en el momento de la explosión se encontraba, por fortuna en el pueblo, en Tordehumos. "Me avisaron y me trajo el hijo, vinimos enseguida para acá. Me dijeron en un primer momento que se estaba quemando la casa, todo el bloque, así que vinimos asustadísimos", recuerda sin creerse aún lo ocurrido. "Llegamos a las doce y algo de la noche. Miedo sentí y aún lo tengo, porque me han fastidiado la vida", lamenta. Mientras, otra mujer se acerca a ella y abrazándola le dice: "!Ay, cómo me acordé de ti!".

[Así era y así ha quedado el edificio que explotó en la calle Goya de Valladolid]

"Encima es Teresa la que se ha muerto". "No hacía mucho que vivía aquí, se le murió el marido hace poco, una desgracia, y ella no sé si estaba en Madrid antes", explica sobre la fallecida.

Debido al poco tiempo que hacía que residía en el bloque, la relación aún no era demasiado estrecha, pero todos los vecinos la veían normalmente paseando con tres perros. Además, tiene un hijo de unos 30 años de edad, "y una hija que ha tenido un bebé hace poco, que estaba ayer esperando a ver si aparecía su madre o no. Solía venir por aquí", aseguran.

Precisamente, fueron los hijos de la mujer los que enseguida alertaron de la desaparición de su madre, lo que dio lugar a las labores de rescate de los bomberos.

Además de la tragedia que implica el fallecimiento de Teresa, la vida ha quedado también trastocada para los demás vecinos. Eduardo, hijo de Teresa Revuelta, del 2ºE, expone que está todo "destrozado" y que ha estado hablando con el concejal de Urbanismo, quien le ha dicho que tras la valoración de los bomberos el Ayuntamiento tiene que hacer una revisión y, solo entonces, dirás a los vecinos si pueden o no regresar a sus viviendas.

José Antonio Martín Martín, hijo y hermano de dos heridos

"Estaban en el salón viendo la tele y se les cayó el tabique encima"

José Antonio Martín Martín es hijo de dos de los afectados, Isabel y Juan Carlos, que están ingresados en el Hospital Río Hortega, "en la UCI pero conscientes", explica. "Están bien e iremos a verles a ver qué nos dicen".

Cuenta que ambos no viven juntos, sino que su hermano, que reside en Madrid, había venido a visitar a su madre, "justo había venido el lunes. Es lo que le ha salvado la vida, que la ha podido sacar, porque mi madre es una persona mayor que va a hacer 90 años y se encuentra bien y se maneja bien, pero en estas circunstancias no está para eso".

Según explica, estaban en el salón viendo la tele y se les cayó el tabique encima, "vieron las llamaradas que había y salieron a un patio de luces que tenemos por el que tenemos acceso a otra de las habitaciones y a la cocina, y fue por donde la ha podido sacar, rompiendo los cristales y abriendo la ventana. Dentro de lo que cabe ellos están bien".

Este afectado asegura que por el momento no tienen demasiada información. "Sabemos que ha sido una explosión de gas y poco más. Parece ser que ha sido en el 1º C, pero todavía no sabemos seguro si ha sido en el local o en el piso".

Bomberos y técnicos trabajan valoran los daños en el edificio de la calle Goya de Valladolid

Sigue los temas que te interesan